6 titels die de komende week de moeite waard zijn op Netflix en co.

1. ‘DOPESICK’ VANAF 12 NOVEMBER OP DISNEY+

SERIE Mac Miller, Tom Petty en Prince: drie beroemdheden die de afgelopen jaren bezweken zijn aan een overdosis zware pijnstillers, naast de ruim 500.000 Amerikanen die sinds 2000 zijn gestorven in de zogenaamde opioïdencrisis. De opkomst van verslavende, op heroïne lijkende pijnstillers als OxyContin en fentanyl was eerder al het onderwerp van de documentaire ‘The Crime of the Century’ – te zien op Streamz – en vormt nu de basis van de miniserie ‘Dopesick’. Die toont hoe de crisis zo kon ontsporen door de ogen van diverse personages: van een dokter in een stadje (Michael Keaton) die in goed vertrouwen de pillen aan zijn patiënten voorschrijft en gaandeweg doorkrijgt wat voor rommel hij hun geeft, over een jonge vrouw die verslaafd raakt tot de familie Sackler, die als eigenaars van het farmaceutische bedrijf Purdue aan de basis liggen van het probleem en er steeds maar weer in slagen om aan vervolging te ontsnappen. ‘Dopesick’ ging een maand geleden in de VS in première op Hulu, werd daar erg lovend onthaald en maakt nu de oversteek naar Disney+. (sw)

2. ‘THE SHRINK NEXT DOOR’ VANAF 12 NOVEMBER OP APPLE TV+

THE SHRINK NEXT DOOR Beeld AppleTV+

SERIE Zijn ouders waren pas gestorven en zijn verloofde had hem aan het altaar laten staan: dat miljonair Martin ‘Marty’ Markowitz begin jaren 80 nood had aan therapie, viel dus te begrijpen. Hij zocht zijn heil bij Isaac Herschkopf, een psychiater die later ook Gwyneth Paltrow en Courtney Love zou behandelen. Eerst hielp Isaac Marty om zijn leven weer op orde te krijgen, daarna begon hij het beetje bij beetje helemaal over te nemen. Na een tijdje nam de psychiater zelfs zijn intrek in de villa van zijn patiënt, die in het gasthuis moest slapen. Onderzoeksjournalist Joe Nocera wijdde in 2019 een erg populaire podcast aan het bizarre verhaal van Isaac en Marty, die nu door Apple TV+ in een donkere, komische serie is gegoten. Paul Rudd (‘Ant-Man’) speelt de manipulatieve psychiater en Will Ferrell de arme Marty. (jmi)

3. ‘PASSING’ VANAF 10 NOVEMBER OP NETFLIX

Beeld Netflix

FILM Wat wij niet wisten – en zijzelf tot voor kort óók niet – is dat actrice Rebecca Hall, die altijd in witte rollen wordt gecast (‘Vicky Cristina Barcelona’, ‘Godzilla vs. Kong’), eigenlijk van Afro-Amerikaanse komaf is: nog niet zolang geleden ontdekte Hall dat haar grootvader een zwarte man met een héél lichte huid was. Omdat ze grote voeling had met het onderwerp, besloot ze vervolgens de regie te voeren over ‘Passing’, een in het Harlem van de jaren 20 gesitueerd zwart-witdrama over een zwarte vrouw (Ruth Negga) die zich door haar witte pigment kan voordoen als blank, waardoor ze geen last heeft van racisme en discriminatie. Hall hoopt dat haar regiedebuut bevrijdend kan werken voor iedereen die niet zichzelf kan zijn in de maatschappij: benieuwd of haar film sterk genoeg is om dat nobele doel te bereiken. (es)

4. ‘MENTIRAS’ VANAF 15 NOVEMBER OP NETFLIX

MENTIRAS Beeld Netflix

SERIE Niet-Engelstalige series die een remake krijgen in het Engels, dat is de normaalste zaak van de wereld, maar omgekeerd gebeurt het toch minder vaak. Het zegt dan ook veel over hoe belangrijk Spaans geworden is op Netflix. De nieuwe reeks ‘Mentiras’ haalt de inspiratie bij het Britse ‘Liar’, een psychologische thriller die enkele jaren geleden op de VRT te zien was. Nadat haar relatie op de klippen is gelopen, gaat Laura, een docente literatuur, op date met Xavier, een chirurg die onlangs zijn vrouw heeft verloren en wiens zoon bij haar in de klas zit. Het afspraakje verloopt voorspoedig, maar de volgende dag wordt Laura wakker met flarden herinneringen van Xavier die zich aan haar heeft opgedrongen. Als ze de man beschuldigt van verkrachting, ontkent die in alle toonaarden, en moeten de politie en kennissen van Laura en Xavier proberen na te gaan wie de waarheid spreekt. (sw)

5. ‘HOME SWEET HOME ALONE’ VANAF 12 NOVEMBER OP DISNEY+

HOME SWEET HOME ALONE Beeld Disney+

FILM Een tienjarige knul wordt per ongeluk alleen thuisgelaten, terwijl de rest van het gezin op het vliegtuig zit: een kinderdroom, ware het niet dat er twee bandieten het huis willen beroven. Déjà vu? ‘Home Sweet Home Alone’, de zesde film uit de kerstreeks rond vergeetachtige ouders, komische boeven en lichtjes sadistische kids, kopieert dan ook grotendeels de film waarmee alles in 1990 begon. Chris Columbus, regisseur van ‘Home Alone’, is alvast niet te spreken over de reboot van zijn klassieker: ‘Waarom iets overdoen dat al succesvol is gedaan?’ En toen onlangs de trailer op YouTube verscheen, stroomden de negatieve reacties binnen. De inmiddels 41-jarige Macaulay Culkin viel niet te strikken voor een gastrol, alleen Devin Ratray aka grote broer Buzz McCal-lister maakt opnieuw zijn opwachting, deze keer als politieagent. (jmi)

6. ‘A MAN NAMED SCOTT’ NU OP AMAZON PRIME VIDEO

A MAN NAMED SCOTT Beeld Amazon Prime

DOCU In 2008 maakte de jonge rapper Scott Mescudi indruk met zijn eerste mixtape ‘A Kid Named Cudi’, anno 2021 blikt de 37-jarige wereldster terug op zijn carrière met de Amazon-documentaire ‘A Man Named Scott’. ‘Het is niet makkelijk dat ik steeds Cudi in plaats van Scott moet zijn,’ bekent hij in dit portret. Komen aan bod: de fun en de tol van de roem, de gevolgen van therapeutisch songs schrijven, de maffe wereldtournees en zijn mentale gezondheid. Talking heads van dienst zijn Pharrell, Willow en Jaden Smith, superfan Timothée Chalamet en mentor Kanye West, met wie hij in 2018 de cultplaat ‘Kids See Ghosts’ heeft afgeleverd. (jmi)