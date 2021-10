7 films op Netflix om de donkere dagen door te komen

In de nacht van zaterdag op zondag schakelen we over van zomertijd op wintertijd. Dat wil zeggen: extra lange televisie-avonden. Omdat het niet altijd een quiz of het privéleven van Anouk Matton moet zijn, hebben wij voor u enkele films op Netflix geselecteerd:

‘THE HARDER THEY FALL’ (VANAF 3 NOVEMBER)

Beeld DAVID LEE/NETFLIX†© 2021

Voor de rol van 007 komt hij, wegens nét iets te grijs en te stram, wellicht niet langer in aanmerking, maar voor kinetische westerns als ‘The Harder They Fall’ is Idris Elba duidelijk nog niet te oud. Elba speelt Rufus Buck, een alom gevreesde misdadiger die na een gevangenisstraf opnieuw in het Wilde Westen wordt losgelaten. Jonathan Majors, bekend van ‘Lovecraft Country’ en ‘Da 5 Bloods’, is Nat Love, een wraakzuchtige outlaw die zo zijn eigen redenen heeft om Buck een kogel te doen slikken. De twee heren gaan knallend met elkaar in de clinch in een knetterende, door Jay-Z geproduceerde en van een geweldige soundtrack voorziene western waarin handen naar holsters tasten, dynamietstaven sissen en de witte cowboys staan te sidderen en te beven voor hun raak schietende zwarte medemensen. (es)

‘HYPNOTIC’

Beeld Netflix

‘Hypnotic’ begint onschuldig: een vriendin wijst de onrustige Jenn door naar een therapeut, die haar via hypnose van haar angsten belooft te verlossen. Dat lukt ook, alleen wordt de jongedame na haar therapiesessies steeds vaker wakker op ongewone plekken, zonder dat ze weet wat ze heeft uitgespookt. ‘Een ideetje in iemands hoofd kan verregaande gevolgen hebben,’ glundert de dokter in deze psychologische horrorfilm: met een simpel telefoontje blijkt de man de complete controle over zijn patiënte te krijgen. De jonkvrouw in nood: Kate Siegel, die Netflix-kijkers al eerder de stuipen op het lijf joeg in ‘Hush’, ‘The Haunting of Hill House’ en ‘Midnight Mass’. (jmi)

‘ARMY OF THIEVES’

Beeld Stanislav Honzik

Nauwelijks vijf maanden na de release van ‘Army of the Dead’, de horrorfilm van Zack Snyder waarin enkele waaghalzen tijdens een zombieplaag een grote overval proberen te plegen, duikt er op Netflix al een vervolg op. Of beter gezegd: een prequel, want ‘Army of Thieves’ gaat over een Duitse bankbediende, Ludwig Dieter (ook hier gespeeld door Matthias Schweighöfer), die door zijn uitzonderlijke talent om brandkasten te kraken in het vizier van een groepje criminelen raakt. Terwijl de zombies langzaam de wereld overnemen, willen ze met de hulp van Ludwig drie van de best beveiligde brandkasten ter wereld binnendringen, in deze thriller die veel minder wandelende doden, maar evenveel actie als ‘Army of the Dead’ bevat. (sw)

‘THE GUILTY’

The Guilty Beeld Netflix

In afwachting dat Christopher Nolan eindelijk eens werk maakt van zijn adaptatie van ‘De buurtpolitie: De grote geldroof’, pakt Netflix uit met de remake van de uit 2018 daterende Deense thriller ‘Den skyldige’. Net zoals in de originele versie speelt ‘The Guilty’ zich af op één locatie: een alarmcentrale waar een vermoeide operator een noodoproep ontvangt van een doodsbange vrouw die zich naar eigen zeggen in een witte bestelbus bevindt en wordt bedreigd door een gewapende man. Waarna de operator op basis van enkele summiere aanwijzingen de juiste locatie van de ontvoerde vrouw probeert te bepalen. In ‘Den skyldige’ hadden de makers enige moeite om uit de knappe beginsituatie een langspeelfilm te puren: benieuwd of regisseur Antoine Fuqua (‘Training Day’, ‘The Equalizer’) en hoofdacteur Jake Gyllenhaal in hun versie beter doen. (es)

‘NO ONE GETS OUT ALIVE’ EN ‘THERE’S SOMEONE INSIDE YOUR HOUSE’

There’s Someone Inside Your House Beeld Netflix

Zoek alvast een comfortabel plekje in uw grootste uitgeholde pompoen, want na de horrorserie ‘Midnight Mass’ lanceert Netflix in de aanloop naar Halloween nog twee films om bij te griezelen. In ‘No One Gets Out Alive’ zoekt een arme, wanhopige Mexicaanse migrante logies in een vervallen pension, waar ze te maken krijgt met duistere krachten die het op haar gemunt hebben. Ook het concept van ‘There’s Someone Inside Your House’ klinkt niet echt revolutionair voor een horrorfilm: enkele tieners worden vlak voor hun afstudeerfeest gestalkt door een psychopaat, die hun donkerste geheimen bekend dreigt te maken. Extra creepy: de man (of vrouw?) draagt als vermomming levensechte maskers van zijn slachtoffers, waardoor niemand nog weet wie te vertrouwen is. (sw)

‘OPERATION HYACINTH’

OPERATION HYACINTH Beeld Netflix

Terwijl de Europese Commissie de Poolse regering probeert te dwingen om lgbtq+-vrije zones te verbieden, werpt Netflix een kritische blik op het verleden. In 1985 startte de communistische overheid daar een grootschalig programma om homoseksuelen te registreren en te intimideren, de zogenaamde Operatie Hyacint. In de gelijknamige Poolse thriller ‘Operation Hyacinth’ verlaat agent Robert zijn gezin om in de homogemeenschap te infiltreren, op zoek naar een seriemoordenaar. Hij raakt steeds meer vervreemd van zijn vrouw en zijn werkgevers, en krijgt een speciale band met zijn informant Arek. (jmi)