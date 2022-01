8 series die dit jaar eindigen (en die u dus nog snel moet bingen)

Nog op zoek naar een goed voornemen? Humo helpt! Deze series zijn in 2022 aan hun laatste seizoen toe en zou u dus dringend eens in moeten halen als u straks nog wilt meepraten.

After Life

Seizoen 3, vanaf 14/1 op Netflix

Ricky Gervais’ komische drama over een man die na de dood van zijn vrouw verandert in een misantropische cynicus houdt er na drie seizoenen mee op, zo heeft de Britse acteur/schrijver gezegd. Het eerste seizoen was uitstekend, het tweede werd wat repetitief, hopelijk had Gervais genoeg inspiratie om ‘After Life’ in schoonheid af te sluiten.

Better Call Saul

Seizoen 6, voorjaar op Netflix

Het slot van het nooit minder dan briljante ‘Better Call Saul’ liep vertraging op door corona en door de hartaanval die hoofdrolspeler Bob Odenkirk kreeg op de set, maar zou nu toch klaar zijn om deze lente te verschijnen. Seizoen zes telt 13 afleveringen en is in twee delen opgesplitst maar dat is niet erg: na het ongelooflijke vijfde seizoen mag het afscheid van ons zo lang duren als het maar kan.

Brooklyn Nine-Nine

Seizoen 8, voorjaar op Netflix

In de Verenigde Staten is ‘Brooklyn Nine-Nine’, een van de grappigste sitcoms van de laatste jaren, ondertussen al afgelopen: daar kwam het ingekorte achtste seizoen in de zomer op het scherm. Netflix loopt een paar maanden achter, zodat wij hier nog kunnen uitkijken naar de ultieme ‘Halloween heist’ tussen Jake Peralta en Captain Holt.

Derry Girls Beeld Netflix

Derry Girls

Seizoen 3, zomer op Netflix

Een veel te onbekend pareltje op Netflix is deze Britse comedy over enkele tienermeisjes die in de jaren 90 opgroeien in het Noord-Ierse stadje uit de titel - noem het gerust ‘‘Sex Education’ met een dosis burgeroorlog erdoor’. Seizoen 2 dateert al van 2019, maar door corona konden de opnames voor het laatste seizoen pas onlangs gebeuren. Benieuwd of het feit dat hoofdrolspeelster Nicola Mary Coughlan ondertussen ook bekend staat als ‘Lady Whistledown uit ‘Bridgerton’’ meer volk naar deze reeks kan lokken.

His Dark Materials

Seizoen 3, najaar op Streamz

De hoge verwachtingen dat het de nieuwe ‘Game of Thrones’ zou worden, heeft ‘His Dark Materials’ nooit kunnen inlossen, maar de reeks van BBC en HBO kon in elk geval wel de herinnering aan ‘The Golden Compass’, de geflopte film uit 2007 naar het werk van schrijver Philip Pullman, uitwissen. Net zoals de trilogie waarop ze gebaseerd is, houdt het fantasydrama er na drie delen mee op.

Search Party Beeld Streamz

Search Party

Seizoen 5, vanaf 8/1 op Streamz

‘Search Party’, een satirische thrillerreeks over enkele hipsters die op zoek gaan naar een verdwenen kennis, ging al in 2016 van start in de VS maar wij konden er hier pas vorige zomer kennis mee maken. Hopelijk hebt u zich niet al te zeer gehecht aan de serie want ondertussen is het alweer tijd om afscheid te nemen van Dory, Drew en de rest. Het slotseizoen verschijnt vanaf 8 januari wekelijks op Streamz.

Ozark

Seizoen 4 - deel 1, 21/1 op Netflix

Het begon ooit als een nogal doorzichtige en opmerkelijk blauwe kopie van ‘Breaking Bad’, maar na drie seizoenen is misdaaddrama ‘Ozark’ uitgegroeid tot een van de publiekslievelingen op Netflix. Net zoals bij ‘Better Call Saul’ is het slotseizoen langer dan normaal maar wordt het opgedeeld in twee: eind januari komen er zeven afleveringen online, na de zomer verschijnen er nog zeven.

Peaky Blinders (Netflix)

Seizoen 6, zomer op Netflix

De staalharde misdaadreeks over een bende die in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog de Engelse stad Birmingham teistert is al jaren een hit op de BBC, in die mate zelfs dat de kappers er van klanten de vraag krijgen om hun haar te knippen zoals dat van hoofdpersonage Tommy Shelby (een ijzersterke Cillian Murphy). Maar dat is dra voorbij, want het zesde seizoen, dat dit voorjaar op de BBC komt en later op Netflix, wordt het laatste. Al hield bedenker Steven Knight onlangs in een interview wel de deur open voor een spin-off of een film.