‘A Life Too Short: The Isabella Nardoni Case’ toont waarom wij tegen true crime in zijn vernetflixte vorm zijn

Nu de VS geen morzel grond meer rest die niet in UV-licht heeft gebaad, is Netflix’ true crime-afdeling in haar onstilbare honger naar mensenvlees aanbeland in het Braziliaanse São Paulo – nog even en we staan 80 kilometer buiten Ulaanbaatar met z’n allen het bloed van een joert te deppen. Het is een cynische opmerking over een cynisch genre waarvan ik had gehoopt dat het nooit in commerciële handen zou vallen, maar goed, laat ik op mijn beurt dan maar de uitbuiting uitbuiten. Tenslotte vullen deze kolommen zichzelf niet.

In ‘A Life Too Short: The Isabella Nardoni Case’ blikt men terug op de spraakmakende dood van een vijfjarig meisje dat uit een raam op de zesde verdieping van een flatgebouw was gevallen. Wie zijn dorst nog aan deze aderen wil lessen kan het lezen beter staken, want deze documentaire bespreken zonder iets van haar inhoud prijs te geven zou het resultaat met een beknoptheid begiftigen waarbij de docu zelf meer baat had gehad. Een uur en drie kwartier lang wordt immers uitgerekt wat al van in het begin zonneklaar is, maar de interessante zijpaden – Hoe zat dat nu precies met die bouwvakker? Waarom dekte de politie bepaalde dingen toe? Hadden de vader en de portier een verleden? – worden niet bewandeld.

Half São Paulo komt aan het woord: de moeder, een grootmoeder, een grootvader, een nichtje, buren, journalisten, rechercheurs, criminologen, forensische privéconsulenten, gerechtsdokters, advocaten, rechters, en dat is in principe een goede zaak, alleen lijkt daarenboven ook werkelijk iedere pixel aan beeldmateriaal over de zaak in deze documentaire gepropt. Natúúrlijk leef ik mee met een grootvader die zijn kleinkind verliest, maar wanneer zijn bijdrage vrijwel beperkt blijft tot ‘We waren er tot het einde nerveus over, want elke dag, elke week en elke maand kregen we meer nieuws. We wilden weten hoe het onderzoek ging. We hebben twee jaar lang geleden’, dan kan die gerust de montagekamervloer cadeau worden gedaan. Een reconstructie met een nagebouwde flat is visueel knap, maar wanneer er niets in wordt verteld dat al niet aan bod was gekomen toen de foto’s van de plaats delict werden getoond, is ook die overbodig. Kortom, van de honderdvijf minuten had een dertigtal niet gehoeven.

Dat kan liggen aan cultuurverschillen. Zo krijgen we flarden te zien van talkshows die ik me voorlopig niet op Vlaamse zenders kan voorstellen, hoe noest Gert Verhulst ook aan die toekomst moge bouwen. Ook de mate van opdringerigheid van de Braziliaanse pers verwacht je eerder in een Parijse tunnel dan aan onze gerechtsgebouwen, waar bovendien bij mijn weten na een uitspraak nog nooit vuurwerk is afgestoken. En zoals het geboeide echtpaar Alexandre Nardoni en Anna Carolina Jatobá bij momenten van de ondervraagruimte naar een klaarstaande combi moet spurten, doet me concluderen dat sommige van des vaderlands walgelijksten van geluk mogen spreken dat ze niet op de oevers van de Amazone zijn gebaard.

De zaak, hoe erg ook, en het is spijtig dat dit zo wrang moet klinken, heeft niet genoeg om het lijf voor een docu van deze lengte: er zijn geen opzienbarende wendingen, het mysterie wordt op geen enkel moment groter; de moordenaars laten geen spoor van lijken achter, noch zijn ze kleurrijk krankzinnig.

‘A Life Too Short’ toont dan ook waarom ik principieel tegen true crime in zijn vernetflixte vorm ben: het is niet gruwelijk genoeg – fans van het genre dutten halverwege in. Dat de dood van een kind dat niet kan verhinderen is een zeer, zeer spijtige zaak.