Aanstekelijk klungelen in ‘Love Island’: ‘Een flesje wijn en een sappig accent’

Keren terug in het vierde seizoen van realityshow ‘Love Island’: een villa op een zonnig eiland, Nederlandse en Vlaamse singles met een minimalistische kledingstijl, Viktor Verhulst met een even minimalistische presentatiestijl, en de voice-over van stand-upcomedian Jeroen Verdick in een maximalistisch Kempisch dialect, dat we volgens het persbericht ook mogen duiden als een ‘aanstekelijke tongval’ of ‘sappig accent’. Never change a winning team, zeggen ze dan.

JEROEN VERDICK (met een sappig accent) «Sappig? Heerlijk woord, maar ik vind ‘ontwapenend’ toch een betere typering. Het Kempische taaltje voelt altijd een klein beetje klungelig en boers, en op het podium merk ik dat je daarmee al snel de sympathie van het publiek verwerft.»

HUMO En op televisie de sympathie van de kijker.

VERDICK (met een ontwapenend accent) «Ik probeer me bij het inspreken van de voice-over ook altijd zoveel mogelijk in de kijker te verplaatsen en te verwoorden wat die ziet. Een gekke outfit, achterbaks gedrag of weer eens zo’n megagoedkope date waarbij de programmamakers enkel een flesje wijn en wat druiven op tafel hebben gezet: dat soort dingen laat ik niet ongemerkt passeren.»

HUMO Je moet elke dag aan de bak: Streamz lost dagelijks een nieuwe aflevering.

VERDICK «’s Ochtends krijgen we de ruwe beelden en verzinnen we de grappen, ’s avonds krijgen we de definitieve montage en spreek ik de voice-over in. De volgende dag komt de aflevering op Streamz en begint het proces opnieuw. Zes dagen per week, ruim dertig afleveringen lang. Ik heb dus zelf ook nog geen idee wat er dit seizoen allemaal staat te gebeuren.»

HUMO Kun je na drie seizoenen dan niet een beetje voorspellen welke kandidaten de liefde zullen vinden?

VERDICK «Je merkt wel dat sommige koppeltjes zich ineens afsluiten van de andere kandidaten. Dat je voelt: oké, die twee gaan voor de long run. Leuk voor hen natuurlijk, maar minder goed voor het programma.

»Gelukkig zijn er dan de programmamakers, die bijvoorbeeld iets als de ‘Casa Amor’ introduceren: een tweede villa met nog méér vrijgezellen.»

HUMO Leve de liefde!

VERDICK «Ja, ‘de liefde vinden’ is het doel, maar als iedereen in de eerste aflevering de liefde vindt, wordt het een saai programma, hè. ‘Love Island’ is niet alleen een relatie beginnen, maar ook diezelfde relatie eens goed testen. En tijdens de casting worden niet altijd de braafste jongens en meisjes uitgekozen.»

HUMO Ik las dat je zelf de liefde op Tinder gevonden hebt.

VERDICK «Inderdaad, ik heb geen villa nodig gehad (lacht).»

‘Love Island’

Vanaf 21 augustus dagelijks op Streamz