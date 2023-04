Aaron Blommaert ontmaskerd als Tovenaar in ‘The Masked Singer’: ‘Volgens de speurders was ik superrelaxed, maar ik wilde alleen mijn mama’

Acteur, presentator, zanger én radiostem: is er op het cv van de nog altijd maar 20-jarige Aaron Blommaert nog wel plaats voor zijn jongste wapenfeit, ‘The Masked Singer’ winnen? In de finale schudde het tieneridool Coely en Miguel Wiels fluks van zich af.

HUMO Bekomen van je overwinningsfeest?

AARON BLOMMAERT «Het was al voorbij middernacht toen ik werd gekroond en het moest natuurlijk geheim blijven voor de buitenwereld, dus een groot feest zat er niet in. We hebben dan maar gevierd met de crew en enkele afgevallen Masked Singers, dat duurde uiteindelijk toch tot de vroege uurtjes.

»Het was voor iedereen dan ook een ontlading na een intense periode. Voor elk optreden had ik massa’s stress. De speurders zeiden telkens dat Tovenaar superrelaxed leek, maar in mijn hoofd wilde ik alleen maar naar mijn mama (lacht). En dat kon niet eens, want mijn ouders wisten niets van mijn deelname!»

HUMO Je identiteit was nochtans al even geen geheim meer: opperspeurder Karen Damen herkende je meteen.

BLOMMAERT «Ik probeerde tijdens ‘Noodgeval’ van Goldband nog een Nederlands accent te veinzen, maar Karen is zo’n autoriteit in de speurderswereld dat ze iedereen wist te overtuigen. Gelukkig hadden we de afgelopen weken geen gezamenlijke scènes bij ‘Familie’, want ze staat erom bekend dat ze haar verdachten stevig op de rooster legt. Bij de stroom van sms’jes die ze me stuurde, was het makkelijker om me van de domme te houden.»

HUMO Na de split van je boyband Bobby tekende je een contract bij Universal. Mag ik je intussen aanspreken als ‘de Belgische Harry Styles’?

BLOMMAERT «Jij mag zeggen wat je wilt, zelf zal ik die vergelijking nóóit maken. Daarvoor ben ik een te grote fan van het origineel. Als soloartiest heb ik nog geen streep muziek uitgebracht en toch hebben al heel wat programmatoren me op hun affiche gezet voor deze zomer. Dat zorgt voor veel druk, maar ik beloof iedereen dat ik aan de verwachtingen zal voldoen.»

HUMO En wat dan? Na je deelname aan ‘Junior Eurosong’ naar de volwassen versie?

BLOMMAERT «Never say never, maar eerst wil ik proberen Vlaanderen te veroveren. Mijn muziek zal Nederlandstalig zijn, en ik heb nog niet genoeg vertrouwen in Google Translate om ermee naar het Songfestival te trekken (lacht).»

HUMO Måneskin deed het in het Italiaans.

BLOMMAERT «Goed punt, maar dat is toch een sensuelere taal. Als ik Italiaans hoor, denk ik aan pizza in de zon, bij Vlaams eerder aan regen en waterzooi (lacht).»

HUMO Was de sfeer backstage eerder Italiaans of Vlaams?

BLOMMAERT «Het was altijd dolle pret. Herman Verbruggen ontmoeten was natuurlijk puur jeugdsentiment, maar ik heb me met álle deelnemers rot geamuseerd. Ook die van wie je het misschien minder verwacht: ik presenteer op MNM terwijl Coely echt een StuBru-figuur is, maar het klikte supergoed tussen ons.

»Na elke show zaten we allemaal samen stinkend van het zweet aan tafel met een bestelling van de frituur. O, en ondertussen zorgde de productiecrew voor massages: zalig na uren in dat helse pak!»

HUMO Frieten en massages, waar schrijf ik me in voor seizoen vier?

DERDE PLAATS: COELY (RAAF)

Twaalf vrijdagavonden lang liet Raaf de kijkers van ‘The Masked Singer’ achter met kippenvel, waterige ogen en het besef dat er een internationale ster verstopt zit in Vlaanderen. Of zoals speurder Andy Peelman het verwoordde: ‘Hé, maar die kan zingen, zè!’ Wie anders dan Coely kon dát voor elkaar krijgen?

Beeld VTM

HUMO ‘Ik kan geen snelle beslissingen nemen,’ zei je onlangs tegen Humo. Hoelang heb je over je deelname getwijfeld?

COELY «Geen seconde, ik was meteen verkocht! Het klonk als een zotte challenge en daar ben ik altijd voor te vinden. Om mee te doen aan ‘The Masked Singer’ moet je een beetje gek zijn, dus bij mij waren ze aan het juiste adres (lacht).»

HUMO Je zangprestaties bliezen iedereen omver. Meer dan eens kreeg je een staande ovatie van de speurders.

COELY «Dat heb ik ook gehoord (lacht). In dat monstrueuze pak kon ik alleen recht voor me uit kijken en tegen de tijd dat Jens (Dendoncker, red.) me naar hun desk had begeleid, zaten ze alweer braaf op hun stoel. Ik was überhaupt blij dat ik íéts zag, want ik was even in paniek toen bleek dat mijn bril niet onder het masker paste. Speciaal voor Raaf ben ik lenzen beginnen te dragen.»

HUMO ‘Ik heb last van claustrofobie en zou het nooit overleven,’ zei je over dat pak tegen HLN. Een regelrechte leugen!

COELY «Dat was eerder een halve leugen. Maar het was echt overleven. Toen ik als eerste afviel in de finale, was ik eerder opgelucht dan teleurgesteld: eindelijk was ik van die massieve vleugels af.

»Echt liegen kan ik niet. Wat ik ook probeer, mijn ogen verraden me. Gelukkig had ik het tijdens de uitzendingen heel druk met mijn nieuwe plaat ‘Alive’ en kon ik me daarop focussen. En ik heb de laatste weken ook een hele reeks shows gespeeld.»

HUMO Daar werden onder anderen Kat Kerkhofs en Danira Boukhriss Terkessidis, respectievelijk Soaperstar en Foxy Lady, gespot. Voor velen hét bewijs dat jij Raaf was.

COELY «Dat was nochtans puur toeval: Danira en ik kennen elkaar al eeuwen, en Kat is supergoed bevriend met haar. Maar man, ik heb gejoeld toen ik backstage zag dat Danny ook meedeed (lacht).

»Ik was bij iedereen superenthousiast, de productie kwam altijd naar mijn reactie kijken als ik weer iemand ontmoette (lacht). Toen Veronique De Kock binnenkwam, stond ik met mijn mond vol tanden, ik was mega-starstruck. Veel deelnemers kende ik alleen van de tv. Ik had nooit durven te dromen dat ik een duet met Sandra Kim zou mogen zingen, of dat Marcske van ‘F.C. De Kampioenen’ mijn beste maatje backstage zou zijn. Herman Verbruggen is blijkbaar een fan van mijn muziek, echt crazy! Jammer genoeg moesten we in de eerste aflevering al tegen elkaar strijden. Gelukkig heb ik hem achteraf een beetje kunnen troosten.»

HUMO Bij wie kon jij terecht na je uitschakeling?

COELY «Eerst was alleen mijn team op de hoogte, maar nét op het moment dat er een opname plaatsvond, zouden mijn man en ik op reis gaan. Ik zei het al: ik ben niet de beste leugenaar, dus heb ik het hem maar verteld. Voor de repetities en de opnames heb ik mijn zoontje ook héél vaak bij mijn schoonouders afgezet. Nu zullen ze eindelijk weten waarom (lacht).»

HUMO Ze zullen vaker mogen babysitten, want binnenkort ben jij coach in ‘The Voice Kids’.

COELY «Nog zo’n avontuur! Het is een beetje uit mijn comfortzone, maar dat heb ik graag. Het lijkt nu misschien een strategie om een mediafiguur te worden, maar ik kan je verzekeren dat dat niet zo is: ik grijp gewoon de kansen die me leuk lijken. De volgende generatie zangers en zangeressen een duwtje in de rug geven? Ik wil niets liever dan dat!»