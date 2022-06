Achter alle poedelnaakte op- en neerwippende herenbillen in ‘Fire Island’ op Disney+ zit ook een vleugje weemoed

Om maar meteen met de deur in het huis der ontucht te vallen: in ‘Fire Island’, nu op Disney+, zit een behoorlijk expliciete scène waarin enkele gays tijdens een orgie in een dark room vrolijk liggen te rampetampen. En ja hoor: nét op het moment dat wij zaten te turen naar die poedelnaakte op- en neerwippende herenbillen, zwaaide de kamerdeur open en stapte ons hartenlapje naar binnen.

Zó betrapt hebben wij ons niet meer gevoeld sinds ons moedertje onverwachts ons kamertje binnenbeende en met een boze blik akte nam van het feit dat we niet ons huiswerk zaten te maken, maar in Tolkiens ‘De Hobbit’ zaten te lezen. Wijzend op de bevroren achterwerken - we hadden snelsnel op de pauzetoets gedrukt - probeerden we aan ons hartenlapje vervolgens met handen en voeten uit te leggen dat we níet naar een seksfilmpje op Pornhub zaten te kijken, maar naar ‘Fire Island’, een losjes op Jane Austens ‘Pride and Prejudice’ gebaseerd Amerikaans drama dat in de Verenigde Staten op lovende kritieken mocht rekenen. Terecht!

De meeste filmpjes op Pornhub openen trouwens níet met een citaat van Austen: ‘Het is een algemeen aanvaard feit dat een alleenstaande man met een flink fortuin een vrouw nodig heeft,’ zo luidt het citaat in kwestie. ‘Niks tegen Jane, maar dat is heterogelul!’ zo horen we Noah, het door Joel Kim Booster vertolkte hoofdpersonage, vervolgens zeggen, en je weet meteen hoelaat het is: in deze film zijn het bij hoge uitzondering niet de klassieke witte heteroseksuele helden maar de gays - die in het gros van de romcoms meestal tot grappige sidekick worden gereduceerd - die het scherm zullen domineren!

Na de grappige openingsscène zien we hoe Noah zich samen met zijn vrienden per boot begeeft naar het voor de kust van New York gelegen Fire Island, een soort paradijseiland voor gays. Opvallend: zelf zouden we het woord niet in de mond durven te nemen, maar Noah noemt zijn vrienden - een luid joelende groep queers in kleurrijke topjes - onbeschaamd ‘nichten’. ‘Cancel me niet!’ zo richt Noah zich offscreen tot ons. ‘Ik reclaim het woord ‘nichten’. Voor mij betekent het zoveel als zusters’. No problemo, Noah: wij doen sowieso niet mee aan die hele verwenste cancelcultuur.

Zoals ieder jaar zullen Noah en zijn maats zich op Fire Island gedurende één week overgeven aan de meest zinnelijke uitspattingen: zuipen, dansen, en neuken. ‘Iedereen op Fire Island moet ‘n keer geneukt hebben,’ aldus Noah. ‘En moeilijk is dat niet: je verzuipt er in de lullen.’ Dat laatste klinkt lichtelijk zedeloos, maar je kunt het ook anders bekijken: gedurende één week verandert Fire Island in een soort safe space waar die jongens, onttrokken aan de blikken van al die onverdraagzame en bekrompen hetero’s, eindelijk eens zichzelf kunnen zijn. En eerlijk gezegd: hoewel ‘Fire Island’ allesbehalve een verfijnd meesterwerk kan worden genoemd, vonden we het erg aangenaam om samen met Noah, Max en Howie even op dat eiland te mogen vertoeven en om hen in een reeks knetterende dialogen - doorheen ‘Fire Island’ waait niet alleen de geest van Jane Austen, maar ook de invloed van de praatfilms van Whit Stillman - te horen kletslullen over body positivity, over de kortverhalen van Alice Munro, over het fenomeen van het kinkshamen, en over heteronormativiteit (waarmee wordt bedoeld: de overtuiging dat heteroseksualiteit de natuurlijke toestand van de mens is).

Enkele Amerikaanse kritikasters maakten zich een beetje druk over de nogal karikaturale manier waarop de gay gemeenschap in ‘Fire Island’ wordt afgeschilderd - namelijk als een troep liederlijke zwijnjakken die verslaafd zijn aan thongs, V-strings en plateauzolen - maar zelf vonden we het net geestig hoe Joel Kim Booster - tevens de scenarist - met behulp van de nodige zelfspot staat te spelen met de vele stereotypen die al dan niet terecht aan gay people kleven. Daarnaast is het grappig om te zien hoe de makers in sommige scènes slim inspelen op de golf van weerzin en onverdraagzaamheid die hun film geheid zal losmaken: ‘En dit is waarom hetero’s ons haten!’ zucht Noahs vriend Max wanneer enkele mannen op het dek van de veerboot naar Fire Island met veel vertoon hun T-shirts uittrekken - alsof ze terplekke een Gay Pride Parade willen laten losbarsten.

Nu durven we er onze seksuele geaardheid op in te zetten dat er naar aanleiding van de thongs en de V-strings in ‘Fire Island’ weer een hoop kleingeestige bagger op de social media zal verschijnen: wedden dat de term ‘Woke nonsens’ weer zal vallen? We zouden zeggen: wees gerust uw bekrompen zelf, maar laat asjeblief toe dat ook andere mensen in alle vrijheid zichzelf kunnen zijn, zelfs al dragen ze van die belachelijke plateauzolen. En voor de rest: even goede vrienden. De toon van ‘Fire Island’ wordt soms ondraaglijk sentimenteel - het aantal groepsknuffels valt niet te tellen - maar los daarvan vonden we het reteleuk om die nichten - we reclaimen het woord en gebruiken het hier als synoniem voor fijne gasten - op Fire Island de tijd van hun leven te zien beleven.

Hoewel: het besef dat dit de allerlaatste zomer is dat Noah en zijn vrienden op Fire Island zullen doorbrengen, zorgt onderhuids aldoor voor een droeve en weemoedige atmosfeer. Noah en Max en Howie mogen dan al schertsend benadrukken dat het essentieel is om te weten of een potentiële minnaar al dan niet aan kontlikken doet, maar in het licht van de ondergaande zon en in de floodlights van de nachtclubs koesteren ze altijd de oprechte hoop dat er op het eiland een klik zal zijn met iemand; dat er een doordringende blik zal worden uitgewisseld; en dat ze - voor ze hun jonge jaren voorgoed achter zich laten en hun window of opportunity om de ware te vinden zich onherroepelijk zal sluiten - de echte liefde zullen vinden. Wie er open voor staat, zal merken dat ‘Fire Island’ op de beste momenten eigenlijk hetzelfde gevoel uitademt als ‘When Love Takes Over’ van David Guetta of van ‘Something’ van Lasgo: songs die, hoewel uptempo en uiterst dansbaar, in wezen voortgestuwd worden door een diepmelancholische hartenklop.