Adam Sandler probeert in ‘Hustle’ op Netflix voor een keer niet grappig te zijn en plots blijken clichés wel genietbaar

Een Amerikaanse filmcriticus omschreef Adam Sandler ooit als ‘een cyborg van een andere planeet, die naar de aarde werd gestuurd om de mensheid te kwellen en te folteren’. En ja, wie ooit de moed heeft gehad om ‘The Do-Over’ of ‘The Ridiculous 6' te ondergaan, kan de cyborg-theorie alleen maar pijnlijk kermend onderschrijven (al mogen we ook niet té streng zijn: zo dienen wij te erkennen dat wij ons nog opperbest hebben geamuseerd met ‘Click’, ‘Hubie Halloween’ en ‘Little Nicky’ - maar vertel dát vooral niet verder).

Nu en dan laat Sandler de platvloerse ongein evenwel achter zich en kiest hij in navolging van legendarische komieken als Peter Sellers en Jerry Lewis voor iets serieuzere rollen. Nu gaan we hier zeker niet beweren dat Sandler in drama’s als ‘Punch-Drunk Love’, ‘Funny People’, ‘Uncut Gems’ of ‘The Meyerowitz Stories’ laat zien dat er een ultra-intens acteur à la Marlon Brando in hem schuilt, maar toch: in die films zie je doorheen de sulligheid glimpen van een verrassende tederheid; alsof er diep in zijn ribbenkast een diepmelancholisch jongetje zit verstopt.

Díe Sandler zien we aan het werk in ‘Hustle’, een niet onaardig sportdrama, nu op Netflix, over een stilaan ouder wordende (‘Mannen van 50 hebben geen dromen meer. Ze hebben alleen nachtmerries en eczeem’) talentscout die voor rekening van een NBA-basketballclub uit Philadelphia zijn leven spendeert aan het opsporen van jonge supertalenten op Europese basketballvelden. Stanley heeft stilaan zijn bekomst van de verre vliegtuigreizen - hij heeft al zeven keer op rij de verjaardag van zijn dochter gemist - maar er is altijd de hoop dat hij die ene briljante belofte vindt - ‘en de scout die dát talent vindt, die dóet ertoe in de business!’.

Stanley meent de goudader te hebben gevonden in Bo Cruz, een Spaanse basketballer (Juancho Hernangómez speelt in het echte leven voor de Utah Jazz) die tijdens een wedstrijdje maar liefst 44 op 50 scoort vanuit de zijpocket. Geen idee wat dit laatste betekent - ‘Hustle’ bevat een hoop ondoordringbaar basketballjargon - maar het klinkt indrukwekkend. Stanley troont zijn pupil mee naar Philadelphia, regelt een showcase voor hem en voorspelt hem een grote toekomst in de NBA, maar zó makkelijk verdwijnt de bal uiteraard niet in het netje. We zitten namelijk in een typisch Amerikaans sportdrama, wat betekent dat Stanley en Bo - twee klassieke underdogfiguren - een hoop obstakels zullen moeten overwinnen.

Het grootste obstakel is Stanleys baas Vince (de kaalgeschoren Ben Foster), een onuitstaanbare klootzak die in closeup eens boosaardig mag lachen wanneer Bo er tijdens de showcase niets van bakt. En natúúrlijk horen we Stanley tegenover de aan zichzelf twijfelende Bo met steeds luider wordende stem en onder aanzwellende muziek één van die grote pep-talk-speeches afsteken die onlosmakelijk bij het genre horen: ‘Laten we eerlijk zijn. Je vecht tegen jezelf. Als je op dat veld loopt, moet je denken: ik ben de beste die er is. Het maakt me niet uit wie je tegenstander is. Maar laat me eens iets vragen. Hou je van dit spel? Wil je in de NBA spelen? Laten we daarvoor zorgen dan!’

En wat er uiteraard ook bijhoort, is een langgerekte, op pompende muziek gezette trainingmontage waarin we Bo in Rocky Balboa-stijl een heuvel zien oprennen terwijl Stanley hem vanuit de volgauto met een stopwatch in de hand aanmoedigingen toeschreeuwt. En weet u wat? Op het moment dat Bo er éindelijk in slaagt om binnen de twee minuten de top van die heuvel te bereiken, hoorden we onszelf simultaan met Stanley triomfantelijk ‘Yeah!!! That’s my boy!’ uitroepen.

Kortom: ‘Hustle’ verzuipt in de sportfilmclichés, maar die clichés wérken wel. Regisseur Jeremiah Zagar verleent met zijn beweeglijke camera en zijn authentieke grootstadslocaties een levensechte feel aan het verhaal, maar het zijn hoofdzakelijk de twee hoofdacteurs die het nochtans voorspelbare verhaaltje laten trillen van waarachtigheid. Ter illustratie: zoals hierboven vermeld krijgt Sandler van de scenaristen een grote speech in de mond gelegd. En dan siert het Sandler, die ons dan toch geen cyborg lijkt te zijn, dat hij niet probeert om er iets grappigs te maken, maar dat hij de woorden met oprechte bezieling brengt, alsof hij de allereerste acteur uit de sportfilmgeschiedenis is die zo’n speech mag afleveren. Dit is het soort toewijding waar wij immens veel respect voor hebben.

Slotsom? (Onder aanzwellende muziek en met steeds luider wordende stem:) Laten we eerlijk zijn. ‘Hustle’ bulkt van de clichés. Maar het maakt ons niet uit dat we dit verhaaltje al eerder hebben gezien. Laat ons eens iets vragen: houdt u van deftige sportfilms? Wilt u een goeie Adam Sandler zien? Laten we dan kijken naar ‘Hustle’!