Adèle Exarchopoulos: ‘Ik ben moeder geworden, dus ik wil niet zomaar mijn volledige lijf tonen’

Adèle Exarchopoulos (29) brak in 2013 door met de omstreden liefdesfilm ‘La vie d’Adèle’. De Franse actrice uitte achteraf kritiek op de ellenlange seksscènes, die van haar op jonge leeftijd een sekssymbool maakten. Nu speelt ze in een romantisch drama over een stormachtige verhouding tussen een vrouw en twee mannen: ‘Passages’ van de New Yorkse regisseur Ira Sachs.

– Onze Man noemt ‘Passages’ een volwassen en fijngevoelig drama. Wat trok jou erin aan?

ADÈLE EXARCHOPOULOS «Ik hou van een goed liefdesverhaal, in films en in het echte leven. En ik ken Ira’s werk, hij maakt meesterlijke films over herkenbare onderwerpen. ‘Passages’ gaat over een driehoeksverhouding: een verveeld homokoppel start een relatie met mijn personage Agathe. Het is mooi dat Ira zijn personages nooit veroordeelt, zelfs al is hun gedrag niet altijd even koosjer.»

– ‘‘Passages’ toont drie mensen op een kantelpunt in hun leven. Cinema kan momenten vastleggen die anders onopgemerkt voorbijgaan,’ aldus Ira Sachs.

EXARCHOPOULOS «De film stelt moeilijke vragen zonder de kijker een antwoord voor te kauwen. Wat als je verliefd wordt op iemand die al bezet is? En wat wil je opgeven om een relatie in stand te houden?»

- Mag ik Tomas, de centrale figuur in de driehoeksrelatie, een narcist noemen?

EXARCHOPOULOS «Jazeker. Opvallend veel mensen hebben me al gezegd dat ze iemand als Tomas kennen. Hij is een vrijgevochten ziel die altijd z’n willetje doordrijft. Ik ben jaloers op zijn moed en hoop tegelijk dat mijn vrienden nooit verliefd worden op iemand als hij, want hij is een hartenbreker.»

- Jij vond de seksscènes in ‘La vie d’Adèle’ slopend, je tegenspeelster Léa Seydoux noemde ze ronduit vernederend. Hoe sta je nu tegenover zulke scènes?

EXARCHOPOULOS «Alles begint met een goed gesprek. Ik heb Ira gevraagd wat we precies willen vertellen met die scènes, want een vrijpartij is altijd een conversatie. En ik ben intussen moeder geworden, dus ik wil niet zomaar mijn volledige lijf tonen. Het was interessant om de seksscènes eens vanuit een verrassende hoek te benaderen.

»Eén scène joeg me meer angst aan dan om het even welke vrijpartij: toen ik als Agathe een liedje moest zingen. Ik voelde me kwetsbaar, maar het resultaat mag er zijn.»

‘Passages’ speelt nu in de bioscoop.

BEKIJK HIER DE TRAILER: