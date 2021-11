Af en toe heeft een mens nood aan een leeghoofdige actiefilm: ‘The Protégé’ komt als geroepen!

Blaffende revolvers, zwiepende brandslangen.

Zoals een mens af en toe behoefte heeft aan een cervela spécial, zo heeft een mens af en toe nood aan een leeghoofdige actieflick. ‘The Protégé’ komt als geroepen: Maggie Q doet tijdens een shoot-out aan bungeejumpen met een brandslang in plaats van met een elastiek, tijdens de duels hoor je de nekken van de booswichten kraken, en uit Maggies smartphone schiet een mes tevoorschijn, zoals uit de puntschoen van Rosa Klebb! En Michael Keaton ontpopt zich op z’n 70ste zowaar tot een krachtpatser die de schurken losjes over de schouder gooit. Met de stunts en de gevechten in ‘The Protégé’ zit het dus wel snor, maar de MacGuffin die de actie aandrijft – alles draait rond een verdwenen zoon – had wel wat opwindender gemogen. Als de MacGuffin nu eens een Infinity Stone was geweest, of een bepist vloertapijt, zoals in ‘The Big Lebowski’!

Vanaf 10 november in de bioscoop.