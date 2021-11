Afgelegen landhuizen en vervloekte schepen: Humo selecteerde 10 films vol geesten

De prachtige comeback van de Ghostbusters in ‘Ghostbusters: Afterlife’ doet u verlangen naar méér geestverschijningen? Wij selecteerden uit het huidige aanbod van de streamingdiensten tien genietbare spookfilms!

‘GHOSTBUSTERS’ (NETFLIX, STREAMZ)

Hoe de ghostbusters ontstaan, hoe ze aan hun outfits, hun Ectomobiel en aan hun fameuze kazerne komen, hoe iedereen denkt dat ze gek zijn omdat ze in paranormale verschijningen geloven, en hoe Venkman (Bill Murray), Stantz (Dan Aykroyd), Spengler (Harold Ramis) en Winston (Ernie Hudson) het vervolgens tot de helden van de stad New York schoppen: u ziet het allemaal in de allereerste, onovertroffen en nog steeds extreem geinige ‘Ghostbusters’-classic.

‘GHOSTBUSTERS II’ (STREAMZ)

Het fantastische aan de eerste twee ‘Ghostbusters’-films is dat echt iederéén van de avonturen van Venkman en zijn maats kan genieten: ú, uw ukken, uw grootje, uw kleinkinderen, ja zelfs de geest van uw overgrootvader! En achteraf zal zelfs grootje verkleed als Ghostbuster door de straten willen rennen! In de uit 1989 daterende sequel gaan de spokenjagers in de clinch met de boosaardige geest van Vigo de Karpatiër. Laat de Proton Packs knetteren!

‘SPIRITED AWAY’ (NETFLIX)

In dit door de grote Hayao Miyazaki volledig met de hand getekende animatiemeesterwerk verzeilt het kleine meisje Chihiro in een verlaten pretpark dat na het vallen van de duisternis verandert in een verblijf voor geesten. Onvergetelijke hoogtepunten: de stinkende riviergeest die zich in het badhuis proper komt laten maken, de vlucht op de rug van de draak en de treinreis door de oceaan.

Beeld Studio Ghibli

‘REBECCA’ (NETFLIX)

Na haar huwelijk met de steenrijke weduwnaar Maxim (rol van de in opspraak gekomen Armie ‘de kannibaal’ Hammer) neemt een jonge vrouw (Lily James) haar intrek in het sombere landhuis Manderlay, waar sommige deuren altijd gesloten moeten blijven en waar de sinistere huisbewaardster Mrs. Danvers (Kristin Scott Thomas) komt aandraven met de lingerie van Maxims dode echtgenote. Waart er een fantoom rond in het huis, of is er iets anders aan de hand? Ben Wheatleys verfilming van Daphne du Mauriers beroemde gotische roman is een stuk conventioneler dan we van de regisseur van ‘Kill List’ en ‘A Field in England’ gewend zijn, maar de ijzige sfeer in Manderlay kruipt onder het vel en de muziek van Clint Mansell is spookachtig goed.

‘A GHOST STORY’ (NETFLIX)

De onder een wit laken schuilgaande geest van een omgekomen man (Casey Affleck) keert terug naar het huis waar zijn weduwe (Rooney Mara) haar verdriet probeert te verwerken. Klinkt klef, en ook wel een beetje van de pot gerukt, maar wat volgt is een verrassend mooie, door David Lowery (‘Pete’s Dragon’, ‘The Green Knight’) geschreven en geregisseerde film over rouw, verlies, de kracht van de liefde en over het nut van kijkgaten in witte lakens.

‘COCO’ (DISNEY +)

Wie eens het stuntelige loopje van een skelet wil aanleren, moet absoluut gaan zitten voor deze parel, waarin Pixar u meevoert naar het met een feeërieke kleurenpracht tot leven gebrachte Land van de Doden. Wat volgt is een ontroerende trip die ons de hoop geeft dat we in het hiernamaals zullen worden herenigd met de geliefden die we hebben verloren. Enfin, als u tenminste toestemming krijgt van het Departement van Familieherenigingen.

‘CRIMSON PEAK’ (STREAMZ)

Eigenlijk gedragen de meeste geesten zich heel voorspelbaar: ze houden zich bijvoorbeeld meestentijds op in afgelegen Britse landhuizen, en nooit eens in, pakweg, de Colruyt. Maar als het landhuis zo prachtig, zo betoverend én zo beklemmend is als in Guillermo del Toro’s visueel overrompelende ‘Crimson Peak’, nou, dan hoort u ons niet klagen! Ook mooi meegenomen: de rol van Sir Thomas, de eigenaar van het mysterieuze huis, wordt gespeeld door niemand minder dan Tom Hiddleston alias Loki!

Beeld Universal Pictures International France

‘THE WOMAN IN BLACK’ (STREAMZ)

Deze uit 2012 daterende hommage aan de Britse Hammer Horrorcinema uit de jaren vijftig en zestig is misschien niet zo meesterlijk als het hierboven beschreven ‘Crimson Peak’, maar Daniel Radcliffe is niettemin heel goed als de zwaarmoedige weduwnaar die in een afgelegen landhuis (waar anders?) een close encounter heeft met een fantoom. Te bekijken met kam en borstel binnen handbereik: de talrijke doeltreffende ‘Boe!’-effecten zullen uw haren meermaals te berge doen rijzen.

‘GHOST SHIP’ (NETFLIX)

Een groep reddingswerkers onder leiding van de altijd geweldige Gabriel Byrne gaan aan boord van de Antonia Graza, een in 1962 verdwenen Italiaans cruiseschip dat na 40 jaar opnieuw opduikt in de Beringzee. Op het schip worden ze geconfronteerd met een reeks paranormale gebeurtenissen, en wat erger is: ze raken niet meer van de boot af! Voor deze heerlijke B-film, die opent met het beeld van een losgeslagen scheepskabel die enkele tientallen mensen doormidden snijdt, bestaat slechts één woord: fun!

‘THE CONJURING’ (NETFLIX)

Met ‘The Conjuring’ zijn we weliswaar beland in het pure horrorgenre, maar geef toe: Ed en Lorraine Warren (Patrick Wilson en Vera Farmiga), het voor de katholieke kerk werkende echtpaar dat zich vastbijt in zogezegde ‘waargebeurde’ paranormale verschijnselen, mocht niet in deze lijst ontbreken. Het afgelegen landhuis, de piepende deuren en krakende vloeren, de Chucky-achtige pop, de doeltreffend ingebouwde stiltes, de spaarzaam gebruikte speciale effecten, de goed gedoseerde horrortaferelen: de eerste episode uit de ‘Conjuring’-franchise blijft een bibbertoppertje.