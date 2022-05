Afgetrainde piloten, buddy cops en een aalgladde eikel

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘TOP GUN’

Voordat u naar de cinema trekt om de sequel te bekijken, kunt u de eightiesclassic nog eens tot u nemen. Een onvervalste ode aan het Amerikaanse leger met een openlijke fetisj voor zware machinerie en afgetrainde mannenlichamen. Het Reagan-tijdperk vervat in één film.

Om 22.55 op VTM

'Bad Boys for Life' Beeld Streamz

Belgisch regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah nemen de fakkel over van Michael Bay voor de derde ‘Bad Boys’-film. Will Smith en Martin Lawrence zijn opnieuw van de partij in deze explosieve actiefilm, en voor Smith is het misschien wel zijn laatste passage. Ook al bestaat de kans dat de ‘Bad Boys’-franchise hier ophoudt, voor El Arbi en Fallah was het alvast een geslaagd avontuur: ‘Voor ons was dit een droom, dus we zijn er zonder al te veel na te denken ingevlogen.’

Om 20.35 op VTM

'The Other Side of Hope' Beeld TMDb

‘THE OTHER SIDE OF HOPE’

De Finse minimalist Aki Kaurismäki won een prijs voor beste regisseur in Berlijn voor deze bevreemdende tragikomedie over een Syrische vluchteling die aan de slag gaat in het restaurant van een pas gescheiden gokker. Fans van Kaurismäki weten wat te verwachten: onderkoelde humor en een humane boodschap.

Om 22.20 op Canvas

'Money Monster' Beeld rv

George Clooney amuseert zich rot als aalgladde eikel die beurstips geeft op tv, maar tijdens een live-uitzending gegijzeld wordt door een schlemiel die al zijn geld heeft verloren door een slecht advies. Een thriller die zich grotendeels afspeelt op één locatie, vakkundig geregisseerd door Jodie Foster.

Om 22.50 op VTM 2

'Summerland' Beeld /

‘SUMMERLAND’

Sentimenteel historisch drama met Gemma Arterton als teruggetrokken schrijfster die tijdens de Tweede Wereldoorlog een jongen uit het door bommen geteisterde Londen opvangt. Dat roept herinneringen op aan haar grote liefde in de jaren 20. Een beetje oubollig, maar wel goed geacteerd en best charmant.

Om 21.20 op Eén

Meer kijktips? Check humo.be/gids