Afscheid van Henry Cavill in ‘The Witcher’: briljante flitsen, maar vooral veel tekortkomingen

‘The Witcher’ was in 2019 een van Netflix’ grootste successen, tegenwoordig is het een van Netflix’ meest controversiële. Toen Henry Cavill na de opnames van het derde seizoen besliste om te stoppen als 'witcher’ zagen fans van de boeken van Andrzej Sapkowski in zijn vertrek het doorslaggevende bewijs dat Netflix het bronmateriaal oneer aandoet. Daar bestaat zelfs een hashtag voor: #Notmywitcher.

Je kan geen forum, commentaarsectie of sociaal medium over ‘The Witcher’ openen, of daar zijn ze: de verontwaardigde fans van de boeken en videogames. Meer dan 300.000 van hen eisten via een petitie het ontslag van de huidige scenaristen. De slinger slaat soms door maar tegelijk is het moeilijk om de haters geen gelijk te geven. ‘The Witcher’ is al altijd een frustrerende fantasyreeks geweest, eentje met briljante flitsen en veel tekortkomingen. Het derde seizoen is niet anders.

Deze jaargang is niet gebaat bij Netflix’ nieuwe releasemodel, waarbij een seizoen in twee delen verschijnt - in juni kregen we vijf afleveringen, nu de resterende drie. De eerste nieuwe aflevering voelt meteen als een seizoensfinale aan, met gewelddadige en bij momenten spetterende actiescènes. Schitterend, bijvoorbeeld, hoe de echtgenoot van elfenkoningin Francesca voor haar ogen in duizend stukjes ontploft. Henry Cavill vindt ook eindelijk een waardige tegenstander in Vilgefortz.

Al maken de schrijvers ook hier, tijdens de beste aflevering van het derde seizoen, rare keuzes. Wat is dat met Cahir, de loyale soldaat die zich schijnbaar uit het niets tegen keizer Emhyr keert? En waarom eindigt de verhaallijn van Rience zo knullig? De losgeslagen vuurmagiër is een van de voornaamste slechteriken en maakt al sinds vorig seizoen jacht op onze helden. De seriemakers leken hem echter een tijdlang vergeten te zijn, tot-ie in deze zesde aflevering ineens weer opduikt om geen minuut later roemloos aan zijn einde te komen. En dat terwijl Ciri (Freya Allan) in de boeken na een episch gevecht op een ijsvlakte de vingers van Rience al schaatsend afsnijdt!

De zevende aflevering duwt stevig op de rem en draait rond Ciri die hallucineert in de woestijn. De beelden van het eenzame meisje en haar eenhoorn in de Sahara – pardon: in Korath – zijn prachtig, maar de schrijvers slagen er niet in om een fascinerend psychologisch portret te schilderen. De laatste aflevering is dan weer een ware anticlimax, waarin personages een uur lang palaveren over hoe spannend het vólgend seizoen wel niet zal worden. Geralt ligt ondertussen gewond in bed, tot hij in de laatste scènes toch nog enkele willekeurige soldaten in de pan mag hakken.

Dat was het dan, het einde van Henry Cavill als Geralt van Rivia, de Witte Wolf, de Slager van Blaviken. Ik heb even gedacht dat de helers zoveel werk aan de gebroken botten van Geralt zouden hebben, dat-ie er na een ingrijpende operatie ineens als Cavills opvolger Liam Hemsworth zou uitzien. Maar nee, Geralt wordt volgend seizoen simpelweg door een andere acteur vertolkt: niet door Superman, maar door het kleine broertje van Thor. Ik wens Liam Hemsworth alvast veel goeie moed toe. Hij zal het nodig hebben.