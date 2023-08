‘Ahsoka’ op Disney+ is een humorloze en saaie ‘Star Wars’ (al hopen we dat Darth Vader dit niet leest)

‘Don’t underestimate the Force.’ Darth Vader sprak de gevleugelde woorden in de allereerste ‘Star Wars’-film ‘A New Hope’, die dateert van de oertijd – of zo omstreeks 1977. De man had een punt, want een halve eeuw later is ‘Star Wars’ nog steeds een van Disneys populairste franchises. Meer nog: ‘Andor’, een spin-offreeks over een intergalactische opstand, was een van de beste series van 2022.

Elke nieuwe ‘Star Wars’ staat echter voor dezelfde uitdaging: hoe vul je een verhaal aan dat al bijna 50 jaar loopt in films, series, boeken en animatie? De grote troef van ‘Andor’ en de eerste twee seizoenen van ‘The Mandalorian’ was net dat ze begonnen van een schone lei: beide series vroegen weinig voorkennis van de kijker. De prestigieuze nieuwe spin-off ‘Ahsoka’ kiest voor een andere aanpak en is een ‘Star Wars’-serie voor fans, door fans.

De diehards hebben Ahsoka Tano zien opgroeien van de onstuimige leerlinge van Anakin Skywalker tot een verbeten eenzaat, en dat in de langlopende animatiereeksen ‘Clone Wars’ en ‘Rebels’. ‘Ahsoka’ brengt ook andere personages uit die eerdere series tot leven, waaronder Ezra Bridger, Sabine Wren, Hera Syndulla en Grand Admiral Thrawn. Het is dan ook geen toeval dat één man achter al deze projecten zit: Dave Filoni, de Padawan van George Lucas.

‘Ahsoka’ is dus in essentie een live-actionvervolg op ‘Rebels’, dat u voor uw kijkplezier dan ook beter op voorhand heeft bekeken. U hoort ook ‘The Book of Boba Fett’ en het tweede seizoen van ‘The Mandalorian’ tot u genomen te hebben, want daarin duikt Ahsoka ook op. De eerste afleveringen van ‘Ahsoka’ zijn daardoor moeizaam om door te komen. De makers gaan er namelijk te gemakkelijk vanuit dat u al om Ahsoka en haar missie gééft. Men begaat bovendien een fout door Ahsoka’s vurige persoonlijkheid uit de animatiereeksen in te tomen. Onze heldin is een koele kikker geworden, op het apathische af. En dat terwijl actrice Rosario Dawson net bekendstaat om haar aanstekelijk enthousiasme.

Beeld Lucasfilm Ltd.

Het was waarschijnlijk niet de bedoeling, maar er lopen interessantere personages in ‘Ahsoka’ rond dan Ahsoka. Sabine Wren, bijvoorbeeld: een rebel zonder doel, met de nodige kwetsbaarheid gespeeld door Natasha Liu Bordizzo. Karakteracteur Ray Stevenson maakt dan weer indruk als een gedesillusioneerde Jedi, die de Force gebruikt om een centje te verdienen. De eerste aflevering van ‘Ahsoka’ werd aan Ray opgedragen: hij stierf in mei, enkele dagen voor zijn 59ste verjaardag.

Spoiler op komst! De dialogen zijn stroef, de personages hebben weinig persoonlijkheid en de scènes roepen te vaak een déjà-vu-gevoel op. De eerste aflevering eindigt met een confrontatie tussen een blondine met een rood lichtzwaard en de ongetrainde Sabine Wren. Door de onverbiddelijke uitkomst van dat duel dacht ik: ‘Ah, nu heb ik deze serie toch onderschat!’ Maar de reeks keert in de volgende aflevering meteen op z’n stappen terug. Kan iemand aan Han Solo vertellen dat je niet hóéft te sterven aan een lichtzwaard in de borstkas?

‘Andor’ bloeide pas achter enkele afleveringen open, dus ik geef ‘Ahsoka’ nog niet op. Maar voorlopig is deze nieuwe ‘Star Wars’ humorloos en saai. Nu hopen dat Darth Vader de Humo niet leest.