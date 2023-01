AI maakt van ‘Family Guy’ een bijzonder creepy live-action sitcom uit de jaren ‘80

Is het een vliegtuig? Is het een vogel? Is het de herontdekking van Bart De Wevers ooit tomeloze liefde voor frituur ‘t Draakske in Merksem? Nee hoor, het is gewoon een live action-versie van Peter Griffin uit ‘Family Guy’, zoals artificiële intelligentie denkt dat hij er in een sitcom uit de jaren ‘80 had uitgezien. You’re welcome.

Artificiële intelligentie komt de laatste tijd regelmatig in het nieuws, meestal als het weer voor een creepy toevoeging aan het wereldwijde web heeft gezorgd. Deepfake video’s zijn alomtegenwoordig, iedereen en z'n moeder heeft inmiddels al zijn portret virtueel laten schilderen door AI en ook ChatPGT heeft al heel wat inkt doen vloeien - bijvoorbeeld toen het op griezelig overtuigende manier de resultaten van Humo’s Pop Poll ging voorspellen.

Beeld YouTube

Daar past nog wel een onrustwekkende additie bij, dacht YouTuber SonUzumakilchigo, en hij gaf prompt een AI-programma de opdracht om te bedenken hoe de cast van ‘Family Guy’ er zou uitzien als ze acteurs in een 80s sitcom zouden zijn. Het programma bouwde de beelden in onderstaand filmpje from scratch op - en zijn dus geen bestaande foto’s van echte mensen. Het resultaat is even indrukwekkend als angstaanjagend - vooral omdat de ogen van de personages wel erg vaak een leven onafhankelijk van elkaar lijken te leiden. Let ook zeker op de handen en vingers (maar niet vlak voor je gaat slapen).