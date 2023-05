De artificieel intelligente chatbot ChatGPT kan al wervende vacatureteksten schrijven, net als meelevende ontslagbriefjes. Scholieren fabriceren er inmiddels volop essays mee, Studio 100 gebruikt het om songteksten te maken en Humo-journalisten trekken hun interview­vragen uit het programma. Maar wat zou er gebeuren als je de chatbot vraagt een roman in de stijl van Marnix Peeters of Delphine Lecompte te schrijven?

MARNIX PEETERS «‘Iedereen beroemd’ heeft ­acteurs, muzikanten en schrijvers, gevraagd om eens aan de slag te gaan met ChatGPT. Delphine en ik hebben geprobeerd samen met die robot een verhaal op poten te zetten, maar dat is faliekant mislukt.»

HUMO Waar liep het mis?

PEETERS «ChatGPT is een product van een Amerikaans bedrijf en in Amerika zijn ze nog een stuk preutser dan hier. Je kent het werk van Delphine, en je kent mijn boeken, dus ja, wij wilden een heerlijk vettig, ellendig verhaal maken. We deden de robot verschillende goede suggesties, maar al na een paar minuten sloeg het ding volledig op tilt. Elke poort die we probeerden te openen, werd onmiddellijk weer dichtgesmeten. ‘Sorry, ik moet rekening houden met de gevoeligheden van de lezer.’ Zoiets moet je natuurlijk niet zeggen tegen Delphine en mij: we gaven nog wat extra gas. Ik denk dat het ding uiteindelijk is ontploft.»

HUMO De chatbot heeft een ingebouwde sensitivity reader?

PEETERS «Ja, de bot was intens afwijzend voor alles wat tegen de stroom inging, alles wat buiten de lijntjes kleurde. We probeerden voortdurend om het hoofdpersonage iets scherper en gedurfder te maken, maar het verste dat ChatGPT wilde gaan, was schrijven dat het personage af en toe naar koppeltjes op het strand loerde. Dan vroegen wij: ‘En wat zijn die koppeltjes aan het doen dan? Wat ziet hij op dat strand?’ Maar dan blokkeerde de chatbot weer volledig.»

HUMO ChatGPT zal geen grote literaire revolutie ontketenen?

PEETERS «Mensen zeiden ooit dat een robot nooit een openhartoperatie zou kunnen uitvoeren, maar kijk, dat gebeurt tegenwoordig wel. Dus wie weet wat ons in de toekomst nog wacht.

»Het probleem is dat ChatGPT een onberispelijk apparaat is, maar schrijvers zijn niet onberispelijk. Om het met Delphine te zeggen: ‘Schrijvers zijn vaten vol lust en afwijkingen.’»

HUMO Ik heb hier nog een vraag die is gemaakt door ChatGPT: denkt u dat bepaalde genres meer geschikt zijn voor AI-creatie?

PEETERS «Misschien van die tuinhekjesboeken die de bestsellerlijsten domineren? ‘Storm boven de velden’, ‘Wacht op mij’, ‘De lelie­vallei’. Ik heb ze niet gelezen, maar ik vermoed dat die toch vrij eenvoudig door de chatbot gemaakt kunnen worden.

»Halverwege ons experiment begon ChatGPT trouwens een verhaal te vertellen waarvan ik zei: verdomd, dat is gewoon Stefan Hertmans! Kom er maar uit, Stefan!»

‘Iedereen beroemd: ai, ai, ai’

Eén, woensdag 10 mei, 19.45