Al in het allereerste shot van ‘K3, één jaar later’ leek het alsof Hanne het niet meer zag zitten

In het allereerste shot van ‘K3, één jaar later’ zitten de drie zangeressen van de peuterpopgroep naast elkaar op een oncomfortabele bank. Buiten sitcoms en ‘Winteruur’ zie je maar zelden banken op de Vlaamse televisie en dat is niet zonder reden: als je even je scherpte verliest, gaan banken ruiken naar gezapige gezelligheid, gaan ze meuren naar futloze verhalen waar alle urgentie uit is weggelekt, en stinken naar luie televisie. ‘Nou, daar zitten we weer,’ begon Marthe. ‘Ja, jongens, daar zitten we dan,’ vulde Julia aan. Hanne staarde naar een punt links buiten beeld, alsof ze het op dat moment al niet meer zo zag zitten. Al kan dat laatste ook projectie zijn geweest.

Na een tweedelige biopic van popsensatie Camille zendt VTM nu vier weken lang een reportage over K3 uit. Beelden van achter de schermen worden afgewisseld met commentaar vanaf de bank, en gaandeweg krijgen we een antwoord op de vraag: hoe heeft nieuwkomer Julia haar eerste jaar bij de groep ervaren? Waarschijnlijk is het antwoord daarop ‘uitstekend’, want de documentairereeks is geproduceerd door Studio 100 en waar ik net ‘documentaire’ schreef, bedoelde ik eigenlijk ‘veredelde reclamespot’.

We zien Julia wennen aan haar nieuwe leven als kinderidool, we zien Hanne onthullen dat ze zwanger is en we zien Marthe voortdurend in verkleinwoorden – ‘complimentjes’, ‘wimpertjes’, ‘familietje’ – spreken. We zien de meisjes de dansjes voor hun videoclipjes oefenen met de flamboyante choreograaf Tommy ‘doe een banaan na’ Gryson. We zien de winderige opnames van de videoclip ‘Mango Mango’, maar níét hoe de ridicule tekst van dat nummer tot stand kwam: ‘Mango, mango, coconut, papaja. Mango, mango, coconut, banana-na, banana, banana. Banana, banana, banana.’

Vervolgens zien we Julia gedetailleerd vertellen over hoe ze haar benen scheert, terwijl Hanne uitgebreid uitweidt over hoe haar borsten steeds groter worden. Mango. Coconut. Papaja. Maar echt persoonlijk of onthullend wordt ‘K3, één jaar later’ in de eerste aflevering niet, schuren doet het geen moment en de opvallendste momenten hebben de jonge kijkertjes al kunnen zien in de 25 afleveringen van ‘K3 vlogt’ op VTM GO. Ach, als je toch een jaar lang met camera’s hebt rondgezeuld, waarom zou je dat beeldmateriaal dan niet voor een tweede programma recycleren? En who needs een dure shiny-floor show als je ook gewoon de extraatjes van de nieuwe K3-dvd kunt oprekken tot drieënhalf uur primetime zaterdagavondtelevisie op VTM? Het is crisis voor iedereen.

Er volgde nog een cliffhanger voor de volgende aflevering, waarin de meiden gaan shoppen in Maasmechelen Village en Hanne het geslacht van haar baby zal onthullen. ‘Een jongen,’ riep ik naar het scherm, de spanning nauwelijks meer de baas, want daarover had ik al uitgebreid in de gespecialiseerde pers gelezen. Intussen bleek ik zo diep in mijn eigen bank weggezakt dat ik vreesde dat ik nooit meer overeind zou komen.