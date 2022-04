Alcohol en tranen, een onvergetelijke restaurantervaring en een clevere tienerkomedie: dit mag u vanavond niet missen op televisie (woensdag 13 april)

Omdat ook uw zittend gat onderhouden moet worden, gidst Humo u elke dag door het aanbod op het kleine en middelgrote scherm.

‘HAAR NAAM WAS GRACE KELLY’

De bloedmooie Amerikaanse actrice Grace Kelly gaf in 1956 haar succesvolle carrière op om te trouwen met prins Reinier van Monaco. Het zijn de intieme privéfilmpjes van Reinier zélf die het gros uitmaken van deze fraaie documentaire, een intrigerend portret van de in 1982 op amper 52-jarige leeftijd aan haar einde gekomen prinses.

Om 21.30 op Eén

‘GAZZA’

In 1988 wordt Paul Gascoigne, een simpele ‘working class’-zoon met een fenomenale dribbel, uitgeroepen tot de beste jonge voetballer van Engeland. Met zijn ongeziene passie en notoir kort lontje verovert hij de harten van het publiek, maar ook de niet aflatende aandacht van de tabloids. Dit tweeluik vertelt Gazza’s tragische, in alcohol en tranen gedrenkte verhaal.

Om 22.00 op BBC 2

‘BEE CZAR’

Walter Schumacher is een excentrieke bijenliefhebber die met z’n blote handen bijennesten bij particulieren weghaalt voordat de brandweer de kans krijgt om ze te vernietigen. De minzame Texaan, zo leert deze nieuwe realityreeks, brengt geen kosten in rekening, maar neemt in ruil de bijen mee om van hun nectar honing te maken.

Om 20.30 op Discovery

Christophe Stienlet en Ingeborg in 'Restaurant Misverstand' Beeld VRT

‘RESTAURANT MISVERSTAND’

Van rustig uitbollen in de keuken is in deze voorlaatste aflevering van ‘Restaurant Misverstand’ geen sprake: de acht medewerkers met jongdementie doen er alles aan om hun gasten, onder wie vanavond Ingeborg en Bieke Ilegems, een onvergetelijke restaurantervaring te geven.

Om 20.40 op Eén

‘OUR GREAT NATIONAL PARKS’

Niemand minder dan Barack Obama spreekt de commentaarstem in van ‘Our Great National Parks’, een vijfdelige documentairereeks van de makers van ‘Blue Planet’ over de fauna en flora in nationale parken van Kenia, de Verenigde Staten en Chili. Het wordt ‘een reis langs de natuurwonderen van onze gemeenschappelijke erfenis’, aldus de ex-president.

Nu te zien op Netflix

‘CLUELESS’

Lang voordat Alicia Silverstone voedingssupplementen verkocht in een piramidespel en antivaxnonsens uitkraamde, was ze te zien in deze frisse, clevere tienerkomedie. Een beetje gedateerd, maar nog altijd enorm sympathiek en geestig. Het is nu wachten tot zinnetjes als ‘As if!’ terug in de mode komen.

Om 22.25 op VTM 3

Fabrizio Tzinaridis in 'De bachelor' Beeld SBS

‘DE BACHELOR’

Fabrizio Tzinaridis en de vier overgebleven dames zijn terug in België. Hij gaat bij elk meisje op thuisdate, ook bij Margaux, die zich in de villa in Griekenland liet ontvallen: ‘Degene die het eerst haar benen opendoet, haalt de finale.’ Over die uitspraak wil Fabrizio vanzelfsprekend meer weten, en hij neemt Margaux even apart.

Om 20.40 op Play4

