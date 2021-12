Alec Baldwin snikt en snottert in eerste interview na ‘Rust’-tragedie: ‘Ik heb de trekker niet overgehaald’

We zijn een dikke maand na het schietincident op de set van ‘Rust’, en daar is het eerste gedramatiseerde interview. Alec Baldwin, de man die per ongeluk cameravrouw Halyna Hutchins doodschoot en ook regisseur Joel Souza in de schouder raakte, was na de tragedie karig met commentaar. Vanavond legt hij echter zijn ziel bloot in een interview met de Amerikaanse tv-zender ABC, een gesprek dat interviewer George Stephanopoulos als ‘het meest intense ooit’ bestempelt. In een fragment dat voordien is vrijgegeven zien we hoe een snikkende Baldwin - vergeef ons - bekogeld wordt met vragen. Op de achtergrond weerklinkt muziek zo onheilspellend dat zelfs Marc Van Ranst ervan in complottheorieën zou gaan geloven, maar misschien is de dramatische soundtrack nog niet zo misplaatst: Baldwin beweert namelijk dat hij de trekker niét heeft overgehaald. Zo stond het immers ook niet in het script, zegt Stephanopoulos, waarna de acteur bevestigt. ‘Nee, ik zou nooit een pistool op iemand richten en dan de trekker overhalen. Nooit’, klinkt het.

Of we het antwoord op wat er dan in godsnaam wél gebeurd is na vanavond zullen weten, valt te betwijfelen. Het politie-onderzoek naar het incident loopt intussen nog steeds.

Asked by @GStephanopoulos how a real bullet got on the "Rust" set, Alec Baldwin says: “I have no idea. Someone put a live bullet in a gun. A bullet that wasn’t even supposed to be on the property.”



Watch TOMORROW 8pm ET on ABC and stream later on @hulu. https://t.co/fJQly1za1T pic.twitter.com/OnpDuYERiC — ABC News (@ABC) 1 december 2021

***

Personage uit ‘La casa de papel’ krijgt spin-off

2 december 2021

Er komt een spin-off van ‘La casa de papel’, de reeks die na ‘Squid Game’ de populairste niet-Engelstalige Netflix-serie genoemd mag worden. Hoofdpersonage in de spin-off is de spraakmakende Berlin, een terminaal zieke dief die in de eerste twee seizoenen een prominente rol speelt. Vanaf seizoen drie verschijnt hij slechts in flashbacks, maar in de nieuwe serie staat de crimineel weer volop in de schijnwerpers - al zal hij het dit keer zonder zijn gemaskerde compañeros moeten doen. En in tegenstelling tot hoe het wel vaker gaat, lijkt Netflix vast te houden aan dezelfde acteur: de 50-jarige Spanjaard Pedro Alonso zal een ietwat jongere versie van Berlin moeten spelen. De spin-off, die voor alle gemakkelijkheid gewoon ‘Berlin’ zal gaan heten, verschijnt in 2023 op Netflix. Bekijk hieronder alvast een teaser.

Este atraco llega a su fin... pero la historia continúa... Berlín 2023, solo en Netflix.



This heist might come to an end... But the story continues... Berlin 2023, only on Netflix.#LCDP5 #MoneyHeist pic.twitter.com/lANhx8Ayv4 — La Casa de Papel (@lacasadepapel) 30 november 2021

***

Beeld MNM

Peter Van de Veire stopt bij MNM

2 december 2021

Peter Van de Veire, die gisteren 50 werd, kondigde deze ochtend aan dat hij na dertien jaar afscheid neemt van MNM. Hij was erbij toen de zender werd opgestart in 2009 en zal voor het laatst te horen zijn op MNM op vrijdag 1 april 2022. Op zaterdag 2 april wordt in het Sportpaleis ‘De Grote Peter Van de Veire Sportpaleis Show’ gevierd met heel wat bijzondere gasten. ‘Soms neemt de roekeloosheid het over van het verstand’ vertelde hij vorig jaar in Humo.

***

De ene na de andere sponsor laat de Meilandjes vallen na anti-islam uitspraken

De mild hysterische familie Meiland haalde de afgelopen jaren gigantische kijkcijfers met het programma ‘Chateau Meiland’, een beetje de Nederlandse versie van ‘Château Planckaert’ maar dan met veel ‘wijnen, wijnen, wijnen’. Het leverde hen niet alleen sappige televisiecontracten voor steeds nieuwe seizoenen op (we zitten inmiddels aan zes), maar ook de nodige lucratieve sponsordeals. Zo kwam kaartenfabriek Hallmark met speciale Meiland-kaarten (inclusief ‘wijnen, wijnen, wijnen’) en mocht dochter Maxime reclame maken voor onder andere Nivea, Hello Fresh en het fameuze *checks notes* Emma Matras. Martien Meiland kreeg zelfs een eigen biografie ‘Martien’, en dit jaar kreeg zijn vrouw Erica ook een eigen boek ‘ERICA: de motor achter de Meilandjes’.

En daar ging het een beetje mis: ‘Erica’ bevatte niet alleen het levensverhaal van Erica, maar ook haar onversneden kritiek op de islam. Zoals, we citeren even: ‘Rot op joh, met je boerka. Ik heb weleens drie van die pinguïns in Noordwijk zien lopen, dat is toch niet normaal?’. Online werd nogal geschokt gereageerd op de uitspraken en al gauw werd de Meiland-kaartencollectie geschrapt. Omdat de rel niet ging liggen én omdat dochter Maxime geen afstand nam van de uitspraken, zijn ondertussen ook Nivea, Hello Fresh en, jawel, Emma Matras afgehaakt. De rechtse politicus Geert Wilders tweette daarop vandaag dan weer een steunbetuiging voor “moedige vrouw” Erica, en riep op om nu de afgehaakte sponsors te boycotten. Het is nog af te wachten of na de sponsors ook het kijkerspubliek van de Meilandjes zal verdwijnen, wijnen, wijnen.

***

Nieuwe Spider-Man-trilogie op komst

In een interview op filmwebsite Fandango heeft producent Amy Pascal een nieuwe Spider-Man-trilogie aangekondigd. Gelukkig zou het deze keer niet om de zoveelste reboot met de zoveelste nieuwe acteur gaan, maar om een voortzetting van de films met Tom Holland. Volgende maand moet overigens nog eerst zijn derde film ‘Spider-Man: No Way Home’ verschijnen. Pascal: “Dit is niet de laatste film die we gaan maken met Marvel, en niet de laatste Spider-Man-film. We zijn ons aan het klaarmaken voor de volgende Spider-Man-film met Tom Holland en Marvel. We denken aan drie films, en we gaan nu verder met de volgende drie.”

Holland wilde eerder deze week nog niks bevestigen.

***

BBC stopt met woordspeling ‘Megxit’ na kritiek prins Harry

De Britse publieke omroep zal niet langer de ludieke term ‘Megxit’ gebruiken om het vertrek van prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle uit het koningshuis te duiden. Prins Harry had moeite met de woordspeling, omdat het suggereert dat de split een initiatief van Markle is. “Weinig mensen weten dit, maar ‘Megxit’ is eigenlijk een gemene, seksistische term die is uitgevonden door pestkoppen op het internet. Daarna is hij jammer genoeg opgepikt door journalisten en wereldwijd verspreid.”

De tweede aflevering van de veelbesproken documentairereeks ‘The Princes and the Press’ heeft daarom de nieuwe naam ‘Sussexit’ gekregen.

**

Complottheorie stelt dat de VRT Kathleen Aerts heeft gecensureerd rond corona-uitspraken

Beeld VTM2

29 november 2021

Er was weer beroering in het antivaxxers-kamp dit weekend, nadat Kathleen Aerts - of all people - door de VRT zou zijn gecensureerd omdat ze lichtelijk van het gevaccineerde pad lijkt te zijn afgeweken. Aerts kwam in de uitzending van ‘Laat’ eergisteren aan het woord omdat ze - zoals de prachtige, volledige in de werkelijkheid gestoelde docureeks ‘Villa Zuid-Afrika’ eerder al liet zien - sinds enkele jaren in Zuid-Afrika woont, waar nu de beruchte nieuwe Omikronvariant woedt.

Vorige week schreef Aerts nog op Instagram: ‘Sinds enige tijd ga ik zelf op zoek naar mijn waarheid. Ik volg amper nog het reguliere nieuws, maar grasduin een stapje verder op het internet. Verrassend en inspirerend wat je dan te weten komt.’

Complotdenkers waren er dan ook als de kippen bij om na de uitzending de theorie te lanceren dat Aerts moedwillig werd gecensureerd toen ze het over de coronasituatie in Zuid-Afrika had. Nadat ze net had verklaard dat er ‘niets aan de hand’ was daar en de samenleving daar allang weer open is, viel de verbinding weg. Op Twitter werd er meteen moord en brand geschreeuwd over de ‘censuur’ van de VRT, waarop Xavier Taveirne reageerde door een filmpje van de volledige uitzending te retweeten. Daarin is op verschillende momenten vroeger in de uitzending (lang vóór Aerts aan het woord kwam) te zien dat er problemen waren met de verbinding. Mysterie opgelost.

Om op al jullie vragen en bedreigingen van dit weekend te antwoorden. https://t.co/g5o7ysuhQH — Xavier Taveirne (@ksavjee) 28 november 2021

***

Vanaf 13 december is er een nieuwe ‘Reizen Waes’

29 november 2021

Na ‘Reizen Waes: Vlaanderen’ blijft avonturier Tom Waes nog even dicht bij huis. In ‘Reizen Waes: Nederland’ doorkruist Waes vanaf 13 december zes afleveringen lang ons buurland, op zoek naar wat Nederland naast klompen, kaas, windmolens en tulpen nog te bieden heeft. Hij reist door Nederland met de auto, de botsauto, de powerboat, de skûtje, de parachute en te voet. Een onvergetelijke reis, al zegt hij het zelf.

Tom Waes: ‘Ik ben echt enorm verrast geweest door ons buurland. Het is er exotischer dan je denkt. En Nederlanders zijn heel open. Steek er een halve euro in en ze blijven praten. En ze houden die halve euro natuurlijk (lacht). Het is zo vreemd dat je hetzelfde woordenboek deelt en toch compleet anders bent. Dat levert grappige situaties op, maar zeker ook bewondering. Er zijn echt prachtige plekken te ontdekken en er is heel wat te beleven. Van droogvallen op het wad over waterskiën in het landelijke Oosten tot skutjesilen in de Alde Faenen.”

‘Reizen Waes: Nederland’: vanaf 13 december elke maandag om 20.40 uur op Eén.

***

Corona slaat genadeloos toe: prijs voor ticket Niels Destadsbader gezakt tot 7 euro

29 november 2021

Corona ontziet niemand, zo blijkt maar weer eens. Afgelopen weekend werden er op Ticketswap, een website waar concertgangers hun tickets kunnen doorverkopen, honderden plaatsen voor de concerten van Niels Destadsbader in het Sportpaleis aangeboden. Meer dan driehonderd voor zaterdag, meer dan vierhonderd voor zondag, en dat aan regelrechte Black Friday-dumpingprijzen.

Staanplaatsen die oorspronkelijk 31 euro kostten, mochten de deur uit voor een schamele 7 euro; zitplaatsen die 43 euro waard zijn, werden al voor 12 euro aangeboden. Na het overlegcomité van vrijdag probeerden veel concertgangers duidelijk nog snel hun ticket te verpatsen, uit angst voor corona of omdat ze noodgedwongen in quarantaine moesten blijven.

Gelukkig voor Destadsbader waren er ook veel fans die wél naar het Sportpaleis afzakten. Volgens organisator Live Nation zag je hier en daar wel lege plekken in het publiek. Hoeveel mensen in totaal niet kwamen opdagen, wil de entourage van Niels Destadsbader liever niet vertellen. ‘We willen geen cijfers vrijgeven omdat we het leuke en gezellige willen belichten’, klonk het in De Standaard. ‘We waren zeer dankbaar voor de mensen die wel zijn gekomen. We willen dat vooral onthouden.’

***

Beeld Reporters / Splash

‘Squid Game’ bezorgt man de doodstraf in Noord-Korea

25 november 2021

In de extreem populaire Zuid-Koreaanse serie ‘Squid Game’ strijden honderden arme mensen tot de dood voor een immens geldbedrag, zodat ze hun schulden kunnen afbetalen. Buurland en gezworen vijand Noord-Korea publiceerde eerder al een triomfantelijke verklaring op een door de staat beheerde website dat de Netflix-serie ‘het bewijs is dat kapitalisme niet werkt’. ‘Men zegt dat ‘Squid Game’ een eye-opener is voor mensen: zij zien nu pas de trieste realiteit van de beestachtige Zuid-Koreaanse maatschappij, waarin burgers tot extreme competitie gedreven worden en hun menselijkheid ontnomen wordt’, berichtten de Noord-Koreaanse staatsmedia. ‘De serie toont hoe honderden mensen tot een hels leven veroordeeld zijn en een ondraaglijke schuldenlast torsen’.

Netflix is niet beschikbaar in Noord-Korea, maar ondanks de zware inspanningen van het regime om alle Westerse en kapitalistische vormen van entertainment te weren - of op zijn minst streng te censureren - berichtten diverse Koreaanse media dat veel Noord-Koreanen stiekem toch ‘Squid Game’ keken, dankzij illegale kopieën die het land worden ingesmokkeld. Blijkbaar raakte ook het regime daarvan op de hoogte, want deze week is een man precies om die reden tot de dood veroordeeld. Hij smokkelde de serie over de grens met China op verschillende USB-sticks en verdeelde die onder middelbare scholieren. Eerder dit jaar werd in Noord-Korea ook al een man geëxecuteerd omdat hij USB-sticks met Zuid-Koreaanse media had verkocht. Scholieren die de media hadden bekeken, kregen straffen variërend van vijf jaar dwangarbeid tot een levenslange celstraf. Leerkrachten van de bewuste school werden ontslagen.

Of hoe ‘Squid Game’ ook in de echte wereld soms een gruwelijke afloop kent.

***

Nico Leunen toegelaten tot prestigieuze gilde van American Cinema Editors

25 november 2021

De Brusselse monteur Nico Leunen is als eerste Belg ooit toegelaten tot de toonaangevende American Cinema Editors (ACE) gilde. ACE is erevereniging van filmmonteurs , je kan niet zomaar de contributie betalen en een ACE-monteur worden. Je moet gesponsord en uitgenodigd zijn door andere leden en je moet voldoen aan de lidmaatschapsnormen van ACE. Het is uitzonderlijk dat niet-Amerikaanse leden worden toegelaten als actieve leden, door de strenge vereisten. Bekende actieve leden zijn onder andere Oscarwinnende en -genomineerde monteurs Joe Walker (‘Dune’), Michelle Tesoro (‘The Queens Gambit’), Mikkel E.G. Nielsen (‘Sound of Metal’) en Yang Jinmo (‘Parasite’).

Nico Leunen is de vaste monteur van Felix van Groeningen, Fien Troch en Koen Mortier en monteerde onder andere ‘Steve + Sky’, ‘Dagen zonder lief’, ‘De helaasheid der dingen’, ‘The Invader’, ‘The Broken Circle Breakdown’, ‘Kid’, ‘Un Ange’ en ‘Home’. In 2007 werd hij voor de eerste keer genomineerd voor de Vlaamse Cultuurprijs voor Film. In 2013 ontving hij op het Filmfestival van Oostende zowel de Vlaamse Cultuurprijs voor Film 2012-2013, als de Ensor voor Beste Montage voor ‘The Broken Circle Breakdown’.

***

Tim Van Aelst en Sofie Peeters maken vannacht kans op nieuwe Emmy met VTM-programma ‘Da’s liefde’

22 november 2021

Tv-makers Tim Van Aelst en Sofie Peeters, de twee geliefden die samen productiehuis Shelter leiden, maken vannacht kans op een Internationale Emmy voor het programma ‘Da’s liefde’, dat afgelopen voorjaar op VTM te zien was. Daarin probeert presentator Jens Dendoncker aan de hand van de wetenschap te achterhalen wat liefde nu eigenlijk precies is en vorst hij uit wat er met ons gebeurt wanneer we in de wurgende greep van luduvudu verkeren.

Het zou niet de eerste keer zijn dat productiehuis Shelter een Emmy wint: in 2011 schoten Van Aelst en co. al raak met ‘Benidorm Bastards’, in 2014 met ‘Wat als?’, en in 2018 viel ‘Hoe zal ik het zeggen?’ in de prijzen.

***

Goedele Liekens volgt Dominique Van Malder op als presentator van ‘De Bachelor’

22 november 2021

De opnames van ‘De Bachelor’ met Fabrizio Tzinaridis zijn afgerond, zo laat de tattooartiest en professioneel player op Instagram weten. Of hij aan het programma al dan niet een relatie over heeft gehouden, zullen we pas volgend jaar op Play4 kunnen zien, maar hij onthulde wel meteen dat het programma een nieuwe presentator heeft: Goedele Liekens.

Goedele Liekens en FabrizioBeeld Play4

De seksuologe en Kamerlid voor de Open VLD motiveert in een zeer uitgebreide reactie haar betrokkenheid bij het programma: ‘Ik heb Fabrizio zien evolueren van een verleider in ‘Temptation Island’ tot de persoon die hij nu is. Zijn relaties in het verleden werden altijd breed besproken in de media. Fabrizio wil graag de kans krijgen om iemand te ontmoeten die de tijd neemt om hem écht te leren kennen, en bovenal is hij op zoek naar een echte connectie. Samen in een intieme ‘bulp’ in het buitenland, zonder afleiding van buitenaf, vormt Griekenland daarvoor het uitgelezen kader. Ik gun Fabrizio een nieuwe kans op liefde en ik help hem zeer graag in die zoektocht. Ik gun het hem om iemand oprecht te vinden waar hij bij kan thuiskomen en waar hij hopelijk zijn verdere leven mee kan delen.’ Prachtig!

***

Finalisten ‘K2 zoekt K3’ bekend

22 november 2021

Diede, Amy, Julia en Celester zijn de vier mogelijke opvolgers van Klaasje Meijer bij peuterpopgroep K3. In de halve finale gisteravond vielen de laatst overgebleven jongens af. Op Twitter klinkt enige kritiek op het gebrek aan diversiteit bij de finalisten, maar op Twitter klinkt eigenlijk altijd kritiek. Komende zaterdag zal de winnaar bekend zijn.

***

De mutsen vallen af: Cartman en co. te zien als veertigers in teaser ‘South Park: POST COVID’

19 november 2021

Heeft u zichzelf altijd al afgevraagd wat er van Cartman, Kyle, Stan en Kenny zou worden als volwassen veertigers? In de nieuwe Paramount+-film ‘South Park: POST COVID’ maken de schattige mutsen en kapuchons van de ‘South Park’-koters plaats voor terugwijkende haarlijnen en een midlifecrisis. ‘Stan, Kyle, Cartman en Kenny hebben de pandemie overleefd, maar zullen postcorona nooit meer hetzelfde zijn’, leest de synopsis van de prent die op 25 november wordt losgelaten op het Amerikaanse publiek.

In een eerste teaser krijgen we een glimp van hoe Stan en Kyle de tands des tijds hebben doorgemaakt, en ook Stans vader Randy is nog alive and kicking - al moet dat laatste met een korreltje zout genomen worden.

***

Quentin Tarantino aangeklaagd omdat hij scènes uit ‘Pulp Fiction’ wil verkopen

19 november 2021

Als het van Quentin Tarantino afhangt, kunt u binnenkort in het bezit zijn van een nooit eerder vertoonde scène uit diens ‘Pulp Fiction’. De regisseur is op de NFT-kar gesprongen en wil zeven ongeziene scènes uit de filmklassieker veilen, inclusief een kopie van het eerste, handgeschreven script en audiocommentaar van QT himself. Maar distributeur Miramax ligt dwars, want volgens het entertainmentbedrijf heeft Tarantino geen rechten om het materiaal als non fungible token te verpatsen. Een rechtszaak is het gevolg, maar noch Miramax noch Tarantino lijken te willen inbinden. ‘Miramax heeft het simpelweg bij het foute eind; Tarantino’s contract is zo klaar als een klontje’, klinkt het bij de advocaat van de regisseur, die bovendien meent dat de zaak Miramax’ reputatie stevig zal schaden.

***

Oh ironie, Netflix neemt komedie op in laatste Blockbuster-filiaal

Nostalgische series scoren beter dan ooit, en dat heeft Netflix maar al te goed begrepen. De streaminggigant bestelde zopas een gloednieuwe ‘workplace comedy’-serie, die zal plaatsvinden in de allerlaatste ‘Blockbuster’-videotheek in de Verenigde Staten.

De ironie zit ‘m natuurlijk vooral in het feit dat Netflix er bijna eigenhandig verantwoordelijk voor is dat er in Amerika slechts één videotheek meer overblijft van wat ooit een almachtige keten leek te zijn. Maar de geschiedenis tussen Netflix en Blockbuster is nog veel woeliger dan dat. Het streamingplatform is ooit ontstaan als een start-up die dvd’s per post verhuurde en toen bijna failliet ging, nog voor ze goed en wel draaiden, door de hevige concurrentie van Blockbuster. In 2000 probeerden Netflix-oprichters Marc Randolph en Reed Hastings hun bedrijf zelfs nog voor 50 miljoen dollar te verkopen aan Blockbuster, maar ze werden afgewezen. Volgens de overlevering zwoor het duo daarna om Blockbuster koste wat het kost neer te halen. Inmiddels is Netflix één van de grootste entertainmentbedrijven ter wereld, terwijl Blockbuster in 2014 de boeken neerlegde. Wie laatst lacht, best lacht, zullen Randolph en Hastings wel denken. Waarna ze prompt besloten een comedyserie te maken over hun ter ziele gegane rivaal.

‘Blockbuster’ werd geschreven door Vanessa Ramos (‘Superstore’, ‘Brooklyn Nine-Nine’) en zal uit tien afleveringen bestaan. De hoofdrol is weggelegd voor Randall Park (‘WandaVision’, ‘Fresh Off the Boat’). De makers hebben de rechten van Blockbuster gekocht en kunnen daarom gebruikmaken van het originele logo en de authentieke uniformen van de werkgevers. De volledige serie wordt gefilmd in het laatst overblijvende Blockbuster-filiaal in Bend, Oregon.

***

Streamz lost eerste trailer van ‘De Kraak’

18 november 2021

In de Streamz Original ‘De Kraak’ speelt Gene Bervoets de gewiekste bendeleider Alidor Van Praet, die na een vorige mislukte heist een nieuwe cyberaanval plant met zijn handlangers. Ze rekruteren Jeremy, een jonge hacker (Tijmen Govaerts), om mee de grootste bankroof aller tijden te plegen. Jeremy is een verlegen maar geniale computernerd, die in perfecte anonimiteit leeft en nog nooit met het gerecht in aanraking is gekomen. Maar wanneer hij een hackerswedstrijd wint, vraagt de oplichtersbende hem om een internationale bank digitaal te kraken. Met zijn hulp willen ze maar liefst 350 miljoen euro buit maken.

Naast Govaerts en Bervoets zien we in ‘De Kraak’ ook Ella-June Henrard, Manuel Broekman, Koen De Graeve, Joren Seldeslachts, An Miller en Hilde De Baerdemaeker. Janus en Lennert Coorevits van The Compact Disk Dummies tekenden voor de volledige score van de film. De titeltrack van ‘De Kraak’ zal samen met de reeks op 1 december 2021 uitgebracht worden.

BBC mag volgend jaar 100 kaarsjes uitblazen

18 november 2021

Fans van de Britse publieke omroep en diens doorgaans uitstekende programmatie kunnen zich volgend jaar verheugen op heel wat moois. Om haar honderdste verjaardag in stijl te vieren, plant de omroep een hele reeks documentaires en specials van iconische series, onder de noemer ‘BBC 100'.

Zo komen er onder andere speciale afleveringen van succesvolle programma’s als ‘Strictly Come Dancing’, ‘Doctor Who’, ‘Top Gear’, ‘MasterChef’, ‘The Apprentice’ en ‘Antiques Roadshow’. Er komt ook een comedy-programma genaamd ‘The Love Box In Your Living Room’ met Harry Enfield en Paul Whitehouse dat op een ludieke manier een overzicht zal bieden van de voorbije 100 jaar bij de BBC.

Daarnaast maakt David Dimbleby ook de driedelige documentaire ‘BBC: A Very British History’ over de impact van de omroep op het sociale en culturele leven van de Britten, en bij uitbreiding alle buitenlandse kijkers. Een tweede documentaire is ook al gepland, ‘BBC’s First 50 years’, waarin John Bridcut inzoomt op de eerste vijftig jaar, waarin onder andere BBC Radio werd gelanceerd.

***

Pornoster Ron Jeremy aangeklaagd voor seksueel misbruik van 30 vrouwen

15 november 2021

Ron Jeremy (68) zit inmiddels al meer dan een jaar achter de tralies.Beeld AFP

BBC zond deze week de documentaire ‘Ron Jeremy: Fall of a Porn Icon’ uit, waarin een aantal vrouwen getuigen dat ze seksueel misbruikt werden door de bekende pornoster Ron Jeremy.

De bal voor het zoveelste #MeToo-schandaal ging aan het rollen in juni 2017, toen een vrouw genaamd Ginger Banks een video online zette waarin ze gedetailleerd vertelde hoe ze aangerand en verkracht was door de pornoster Ron Jeremy, die inmiddels al 68 is en in meer dan 2000 pornofilms heeft meegespeeld. Daarop volgde zo’n lawine aan gelijkaardige verhalen dat de politie een onderzoek startte. Sinds juni 2020 zit Jeremy vast op verdenking van het misbruiken van vier vrouwen. Later volgden er nog meer officiële aanklachten, van maar liefst 30 verschillende vrouwen. Het oudste geval van misbruik dateert van 1996, de jongste slachtoffers zouden tijdens de feiten slechts 15 jaar oud zijn geweest.

De openbaar aanklagers menen onder andere dat Jeremy twaalf meisjes verkracht zou hebben, zich zeven keer oraal zou hebben laten bevredigen door minderjarigen, een paar van hen gepenetreerd zou hebben met een voorwerp en sommige slachtoffers ‘bewerkt’ zou hebben terwijl ze sliepen. In februai 2022 moet Jeremy zich voor de rechter verantwoorden.

***

Jan Jaap van der Wal stopt als presentator van ‘De ideale wereld’

15 november 2021

Jan Jaap van der Wal liet vandaag weten dat hij na vier seizoenen stopt als presentator van ‘De ideale wereld’. ‘Ik ben ‘uitgeleerd’, gaf van der Wal als reden voor zijn vertrek. Hij heeft zijn stempel op het programma gedrukt, maar wil nu andere dingen doen. Ook de lagere kijkcijfers van ‘De ideale wereld’ op Canvas wegen wellicht door in zijn beslissing. ‘Ik wil wel eens iets doen voor een groter publiek’, zei hij.

‘De ideale wereld’ zelf stopt er in elk geval niet mee. Dit seizoen van de satirische nieuwsshow loopt nog tot en met mei, waarna Van der Wal afscheid zal nemen. Wie hem zal vervangen is vooralsnog niet duidelijk, maar het zeventiende seizoen van ‘De ideale wereld’ begint gewoon in september 2022.

***

-Beeld Play 4

Deelnemers van ‘Dancing with the Stars’ zijn bekend

15 november 2021

De deelnemers van ‘Dancing with the Stars’ zijn nu allemaal bekend: nadat eerder al prinses Delphine van Saksen-Coburg, Nina Derwael, Metejoor en Lotte Vanwezemael waren aangekondigd, liet Play4 nu ook weten dat Pieter Timmers, Nora Gharib, Jonathan Medart en ‘Thuis’-acteur Yemi Oduwale zich aan een paar danspasjes zullen wagen. ‘#LikeMe’-acteur Maksim Stojanac, die eerder bevestigde, moet noodgedwongen afhaken door een schouderblessure.

***

Billie Eilish in kinderreeks ‘Sesamstraat’

10 november 2021

Dat Billie Eilish bij iederéén goed in de markt ligt, bewijst ze met een bezoekje aan de Amerikaanse versie van ‘Sesamstraat’. Samen met Graaf Tel, de vriendelijke vampier met borstelwenkbrauwen, nam ze een nieuwe versie op van haar hit ‘Happier than ever’. Ze zingt, uiteraard, over een compulsieve liefde voor cijfertjes: ‘Als ik aan het tellen ben, voel ik me gelukkiger dan ooit.’ Gezeten naast The Count, zoals de Graaf in Amerika heet, telt ze de truien van Bert en de appels van Elmo.

Het duet van Graaf Tel en Eilish wordt donderdag in de VS op tv uitgezonden. Een tweet over het duet op Billies officiële account kreeg bijna 19.000 duimpjes en meer dan 2000 retweets. In dit 52ste seizoen van ‘Sesamstraat’ komen ook andere beroemdheden opdraven: dichter Amanda Gorman en tennisster Naomi Osaka hebben een gastrol, evenals rapper Anderson .Paak. Die laatste zal net als Billie een nummer opvoeren. Osaka vertelt waarom we maar beter kwistig omspringen met zonnebrandcrème en Gorman gaat samen met Elmo een gedicht schrijven.

***

Gert Verhulst verdedigt harde kritiek Gordon in ‘K2 zoekt K3'

9 november 2021

‘Je bent een heel lieve jongen, maar ik denk dat het voor jou vanavond is afgelopen. Je past totaal niet bij K3', zo kreeg kandidaat Remi te horen van jurylid Gordon in de vorige liveshow van ‘K2 zoekt K3'. Het stevige commentaar van de Nederlandse volkszanger in de talentenshow zorgde al vaker voor de nodige consternatie onder kijkers en afgelopen weekend stroomde de tijdlijn van Twitter weer vol met verontwaardiging. Ook K3-tjes Hanne en Marthe reageerden verontrust: ‘Als hij vanavond naar huis gaat met zo’n commentaar, is dat goed om naar een psycholoog te gaan.’

Op radiozender MNM reageerde Gert Verhulst op de kritiek, die hij niet terecht vindt: ‘Als een jury niet meer mag zeggen dat het een slecht optreden is, moet het geen jury zijn. Tegenwoordig mag je niets meer zeggen. Vind je dat zo streng, wat hij zegt?’ En ook: ‘Stel dat Remi een nieuw lid van K3 wordt, dan zal hij veel meer commentaar krijgen via social media, dus dan is die uitspraak van Gordon nog heel lief.’

***

Foo Fighters maken horrorkomedie

9 november 2021

Binnenkort jagen Foo Fighters niet alleen je hartslag de hoogte in met hun snijdende gitaarriffs en donderende drumpartijen, ook in de cinemazalen zullen Dave Grohl en kornuiten je laten klappertanden. De Amerikaanse rockband komt in februari met ‘STUDIO 666', een horrorkomedie die ze in het grootste geheim hebben ingeblikt. In de prent duiken de Foo Fighters een spookachtige villa in om er hun tiende plaat, het in februari uitgebrachte ‘Medicine At Midnight’, op te nemen. Maar oh onheil: duistere krachten overmeesteren frontman Dave Grohl, en met de creativiteit stroomt plots ook het bloed rijkelijk. “Wees klaar om te lachen, schreeuwen en te headbangen in je popcorn. ‘STUDIO 666' will f*ck you up.”

Naast de bandleden spelen ook Whitney Cummings, Leslie Grossman, Will Forte, Jenna Ortega en Jeff Garlin een rolletje in de komische horrorfilm. ‘STUDIO 666' wordt op 25 februari 2022 losgelaten op het grote publiek, al is nog niet bekend of de film ook in de Belgische zalen te zien zal zijn.

***

Republikeinen boos op Pino wegens overheidspropaganda

8 november 2021

Beeld Sesame Street

‘Ik heb vandaag het coronavaccin gekregen! Mijn vleugel doet een beetje pijn, maar dit geeft mijn lichaam extra bescherming waardoor ikzelf en anderen gezond blijven’, tweette Big Bird, de Amerikaanse versie van Pino, uit Sesamstraat. De vogel is 6 jaar oud en komt daarom in de VS sinds kort in aanmerking om zich te laten vaccineren, nu de vaccinatiecampagne voor vijf- tot elfjarigen daar van start is gegaan. De tweet van Pino kwam er na een informatiemoment van Sesamstraat en CNN voor ouders die vragen hebben over de vaccinatie bij kinderen.

Conservatieve politici sprongen meteen bovenop de tweet. De Republikeinse senator en voormalige presidentskandidaat Ted Cruz reageerde al snel met een venijnig bericht: ‘Overheidspropaganda... voor je vijfjarige’. Lisa Boothe, een commentator van Fox News, reageerde dan weer met het fake news dat kinderen geen enkel risico lopen door het coronavirus en dat de vaccins daarom voor hen overbodig zijn. Presentator Steve Cortes van Newsmax beschuldigde Sesamstraat van ‘gevaarlijke propaganda’.

Pino laat de commotie gelukkig niet aan zijn hart komen, want hij tweette ook dat hij ‘zich al laat vaccineren sinds hij een kleine vogel was’. President Joe Biden feliciteerde hem inmiddels met zijn beslissing. Ook Sesamstraatvriend Elmo liet op Twitter weten zich snel te laten vaccineren.

****

Tieners leren levensreddend handgebaar via TikTok

8 november 2021

Op TikTok circuleren sinds de start van de coronapandemie filmpjes met een specifiek handgebaar waarmee je zonder woorden duidelijk kan maken dat je lijdt onder huiselijk geweld of dat je in nood verkeert. Daarvoor steek je subtiel je rechterhand omhoog, plooit je je rechterduim in je handpalm en vorm je vervolgens een vuist. Het gebaar ging tijdens de eerste lockdowns viraal op TikTok, omdat huiselijk geweld toen oplaaide.

Het mooiste voorbeeld van het nut van het gebaar komt uit de Verenigde Staten, waar een 16-jarig meisje onlangs werd gered uit de handen van haar 61-jarige ontvoerder. De man kidnapte het meisje in haar woonplaats Asheville in de staat North Carolina en nam haar vervolgens mee in de auto door de staten North Carolina, Tennessee, Kentucky en Ohio. Het meisje probeerde de aandacht te trekken van andere automobilisten door het handgebaar uit te voeren, dat ze geleerd had via TikTok.

Een alerte burger merkte dat uiteindelijk op en verwittigde de hulpdiensten. De politie slaagde er uiteindelijk in om het voertuig te lokaliseren en het meisje in veiligheid te brengen. De ontvoerder werd opgepakt.

Beeld Business Insider/TikTok

Heisa in het VK om docu over borstvoeding bij volwassenen

5 november 2021

In het Verenigd Koninkrijk heeft een documentaire op Channel 4 heel wat ophef veroorzaakt. ‘Breastfeeding My Boyfriend’ laat enkele koppels aan het woord over borstvoeding bij volwassenen. Volgens de makers was het de bedoeling om taboes rond het fenomeen te doorbreken, maar veel kijkers reageerden met walging na de uitzending. In totaal ontving de Britse mediaregulator inmiddels al 129 formele klachten over de documentaire.

In ‘Breastfeeding My Boyfriend’ zien we onder andere Lana en Shawn uit Spanje, die hun borstvoedingsvideo’s online delen met gelijkgestemden. Wat daar dan zoal in te zien is, demonstreert het koppel gewillig voor de kijkers: Shawn vleit zich naast Lana op de sofa en begint van haar borst te slurpen. ‘Die geluiden zullen mij nog lang na de aftiteling blijven achtervolgen’, klonk het achteraf walgend op Twitter. En: ‘Wat een verschrikkelijke dag om ogen te hebben.’

Lana en Shawn.Beeld Channel 4

In de documentaire duiken ook Tip en Button uit het Amerikaanse Virginia op, die naar eigen zeggen verbaasd waren dat er online niet veel te vinden was over de ‘adult nursing relationship’-community. Hun eerste eigen video werd maar liefst 300.000 keer bekeken. Verder geeft Button nog mee dat Tip hem drie tot vijf keer per dag borstvoeding geeft. En dan is er ook nog de Engelse ‘Milky Mummy’, die een OnlyFans-account over het fenomeen heeft. Zij vertelt, anoniem, dat het zelfs in de erotische branche een taboe is. Zelf verdient ze ongeveer 35.500 euro per maand met haar borstvoedingsvideo’s.

Na de uitzending ontstond er meteen een hevig debat op sociale media. Verontwaardigde kijkers menen dat de documentaire borstvoeding ‘seksualiseert’ en verder stigmatiseert. Anderen vinden het gewoon pervers. Niks van aan, zegt Lana in de documentaire. ‘Borstvoeding tussen volwassenen zorgt voor een sterke band. Je wisselt niet alleen melk uit, maar geeft ook energie aan de ander.’

Opmerkelijk detail: Lana en Shawn houden er verder een strikt veganistische levensstijl op na.

Joe Exotic wil vrijgelaten worden omdat hij kanker heeft

‘Tiger King’-ster Joe Exotic (58) laat in een handgeschreven brief - die hij op Instagram deelde - weten dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Exotic(echte naam: Joe Maldonado-Passage) zit op dit moment een celstraf van 22 jaar uit uit voor meerdere gevallen van dierenmishandeling en het beramen van een moordaanslag op zijn aartsrivaal Carole Baskin (60). Over die laatste zegt hij in de brief ook: ‘Ik weet zeker dat Carole hier een feestje om viert’.

In de brief roept Exotic zijn volgers op om zich in te zetten voor zijn vrijlating. ‘Ze hebben bewijs dat ik dit niet heb gedaan’, beweert hij. ‘Er is geen reden waarom de openbaar aanklager dit nog langer moet uitstellen. Ik wil naar huis, zodat ik behandeld kan worden en van de tijd kan genieten die mij nog gegeven is met de mensen die me liefhebben.’

De advocaat van Exotic, John Phillips, deelde de Instagrampost op Twitter en schreef daarbij: ‘Ik kan bevestigen dat Joe kanker heeft. We hebben maandag gesproken en waren allebei in tranen. Hij moet om zoveel redenen vrijgelaten worden en we werken hard om dat te bereiken.’

Een zoekplaatje van ‘The Voice’: links een frisdrankautomaat, in het midden frisdrank op een kist, daarachter een box met een electronicamerk, en rechts een kledingrek van een winkelBeeld vtm

Niet zo subtiele sluikreclame in ‘The Voice’: VTM moet 20.000 euro betalen

4 november 2021

Gisteren maakte het VRM, de Vlaamse Regulator voor de Media, bekend dat televisiezender VTM een boete van 20.000 euro moet betalen. In de finale van ‘The Voice’ van eind mei werd veelvuldig gebruikt gemaakt van ‘product placement’, wat verboden is. Productplaatsing is toegestaan, benadrukt het VRM, zolang de producten of diensten in kwestie geen overmatige aandacht mogen krijgen.

Uit het besluit van VRM: “Uit de beelden van de desbetreffende uitzending blijkt tijdens de gesprekken in de backstageruimte de veelvuldige, opvallende visuele aandacht voor de benamingen van merken en logo’s. Zowel een merk van frisdrank, een elektrohandel, een kledingzaak als huishoudapparaten komen daarbij in beeld. Dit gebeurt aan de hand van onder andere een lichtreclame, een grote koelbox, een desk voor de presentator met bijbehorende frisdrank, …” Zie ook het onderschrift bij de foto hierboven.

Een jaar eerder ging VTM ook al in de fout. In het programma ‘Snackmasters’ werd toen te expliciet reclame gemaakt voor ‘Grills’, het chipje van Lays. De zender moest toen 15.000 euro betalen.

Netflix lost trailer finale ‘La Casa de Papel’

Exact een maand voordat de serie op Netflix verschijnt, 3 december, heeft Netflix de eerste beelden onthuld van het tweede deel van het vijfde seizoen van ‘La casa de papel’. Het definitieve einde van de serie, dat volgens sommigen gerust al iets eerder had mogen komen. We citeren even uit het persbericht: “Tokio is dood en de vijand van de bende, gewond maar gevaarlijker dan ooit, bevindt zich nog steeds in de Bank van Spanje. In hun donkerste uur en met een grote uitdaging voor de boeg, smeedt de bende een gedurfd plan om het goud weg te krijgen zonder dat iemand het in de gaten heeft. Maar tot overmaat van ramp maakt El Profesor de grootste fout van zijn leven.”

In Nederland kijkt niemand meer naar ‘K2 zoekt K3'

‘K2 zoekt K3' mag op VTM behoorlijk scoren, met zo’n 600.000 kijkers per aflevering, in Nederland haalt de talentenjacht belabberde kijkcijfers, zo bericht de website Mediacourant.nl. Waar de vorige editie van ‘K2 zoekt K3' op zijn hoogtepunt gezien werd door maar liefst 2,5 miljoen Nederlanders, begon deze editie met slechts 430.000 kijkers. De afgelopen weken liepen die cijfers steeds verder terug, waardoor er afgelopen zaterdag nog maar 185.000 mensen naar de show keken. Een van de oorzaken lijkt dat de show in Nederland erg achterloopt op de Belgische uitzendingen, liefst 20 dagen. Daardoor werd afgelopen zaterdag nog de laatste auditieronde uitgezonden in Nederland, waar we in België al middenin de studioshows zitten.

In het entertainmentprogramma ‘RTL Boulevard’ reageerde jurylid Samantha Steenwijk: ‘Als je ergens anders vooruit kan kijken is het wel lastig. Nederland gaat straks wel weer inlopen, want in België gaan er weer wat afleveringen niet uitgezonden worden omdat er wat voetbalwedstrijden zijn. (...) Uiteindelijk komen we wel weer gelijk, want de finale is live, dus ik denk dat die cijfers het beste zijn om mee te rekenen.”

Afgelopen weekend trad K3 voor het laatst op met Klaasje. Op 27 november zal duidelijk worden wie haar zal vervangen.

‘Grimsburg’Beeld Fox

Jon Hamm leent stem aan komische animatieserie op Fox

3 november 2021

Jon Hamm, sinds de start van de iconische serie ‘Mad Men’ nog moeilijk in te beelden zonder strak pak en met een eeuwige whisky in de hand, neemt binnenkort nog eens een hoofdrol op zich. Of toch tenminste zijn stem, waarmee hij in de komische animatieserie ‘Grimsburg’ de rol van Marvin Flute zal vertolken, een misantropische detective die elk mysterie feilloos kan ontrafelen, behalve dat van zijn eigen gezin.

‘Grimsburg’ wordt gepromoot als een ‘hilarische, bizarre en innovatieve variant op het misdaadgenre’. De serie wordt gemaakt door Fox en wordt in de Verenigde Staten verwacht in de loop van 2023. Hamm zal de serie overigens ook mee produceren, samen met Gail Berman, Hend Baghdady, Connie Tavel (‘Judging Amy’) en showrunner Chadd Gindin (‘The Cleveland Show’).

Alex Baldwin misschien toch vervolgd voor fataal ongeluk

De onderzoeksrechter van Santa Fe heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat Alec Baldwin mogelijk strafrechtelijk wordt vervolgd. De acteur schoot vorige week op de set van de western ‘Rust’ per ongeluk regisseur Joel Souza en cameravrouw Halyna Hutchins neer. Die laatste overleefde het niet. Baldwin ging ervan uit dat hij een wapen met losse flodders gebruikte. Naar verluidt was hij erg aangeslagen na het incident en liep in tranen rond op de set.

‘Hij heeft geschoten’, zei de onderzoeksrechter op de persconferentie. ‘Alle opties liggen in dit stadium van het onderzoek nog steeds op tafel.’ Ze benadrukte dat niemand van de betrokkenen wordt vrijgesteld van eventuele vervolgingen. Iedereen, inclusief Baldwin, heeft aangeven te willen meewerken met het onderzoek. De onderzoeksrechter liet ook weten dat het gebruikte wapen echte munitie bevatte. Elders op de set trof de politie ook ‘een enorme hoeveelheid kogels’ aan en verschillende andere (echte) vuurwapens.

Deelnemers ‘Over de oceaan’Beeld rv

Jonas Geirnaert, James Cooke en Ella Leyers in ‘Over de oceaan’

25 oktober

Redelijk onverwacht krijgt het ‘zeilen-met-BV’s’-programma ‘Over de oceaan’ een tweede seizoen, zo maakte Het Nieuwsblad vandaag bekend. Daarbij werden ook meteen de kandidaten onthuld: Ella Leyers, Annelien Coorevits, Élodie Ouédraogo, James Cooke, Jonas Geirnaert en Gert Verheyen. Een leuke groep, een fijn programma, maar toch zal het spannend worden hoe spannend het zal worden: nog eens uren kijken naar een bootje in die eindeloze zee. Half november vertrekken de kandidaten, dit voorjaar komt het programma op Play4.

HBO bestelt vierde seizoen van ‘Succession’

Het derde seizoen van ‘Succession’, de dramaserie over de steenrijke familie Roy, is een groot succes, zowel bij critici als bij kijkers. Dat er een vervolg komt, is dus geen grote verrassing, maar HBO heeft het inmiddels ook officieel bevestigd, zo schrijft The New York Times. Een releasedatum is er nog niet. Lees hier onze ★★★★★-recensie van het derde seizoen.

‘Friends’-acteur James Michael ‘Gunther’ Tyler overleden aan kanker

Acteur James Michael Tyler, vooral bekend als Gunther in de serie ‘Friends’, is op 59-jarige leeftijd overleden. De acteur leed al enige tijd aan prostaatkanker, zo meldt entertainmentwebsite TMZ.

De acteur is zondagochtend overleden in zijn woning in Los Angeles. ‘De wereld kende hem als Gunther, de zevende friend, uit de serie ‘Friends’, maar Michaels geliefden kenden hem als acteur, muzikant, iemand die aandacht vroeg voor kanker en een liefdevolle echtgenoot,’ laat zijn familie aan TMZ weten.

James Michael Tyler in 2014 Beeld Getty Images

Tyler kreeg grote bekendheid met zijn rol van Gunther, de cafébaas van Central Perk, waar de friends Monica, Rachel, Phoebe, Ross, Joey en Chandler altijd koffiedronken. Volgens TMZ was hij gedurende tien jaar in 150 afleveringen van de serie te zien. Hij verdiende zo’n vijf miljoen euro met de serie, maar tot een echte acteercarrière kwam het niet.

De acteur hield zijn ziekte tot begin van dit jaar geheim. Zelfs tijdens de recente Friends-reünie hield hij zijn gezondheidsproblemen voor zich. Dit naar eigen zeggen om de reünie niet te bederven. (AD)

Netflix wil niet opdraaien voor extra dataverkeer door ‘Squid Game’

Netflix weigert te betalen voor het extra dataverkeer dat wordt veroorzaakt door de populariteit van series zoals ‘Squid Game’. Dat had een Zuid-Koreaanse internetprovider geëist. Door de toenemende populariteit van streamingplatforms kijken steeds meer mensen vaker series via internet en dat leidt tot extra dataverbruik. Het Koreaanse bedrijf klaagt Netflix nu aan om vergoedingen te claimen voor gebruik van zijn netwerk.

Het bedrijf schat in dat Netflix alleen al over vorig jaar 27,2 miljard won (zo’n 20 miljoen euro) moet betalen, meldden lokale media eerder, goed voor zo’n 6 procent van de omzet van het telecombedrijf. Dat is nog voordat ‘Squid Game’ op het platform werd geplaatst.

De directe financiële impact van een netwerkgebruiksvergoeding op Netflix is onduidelijk. Het streamingplatform vreest in ieder geval dat die exponentieel zal groeien en dat internetproviders wereldwijd het voorbeeld zullen volgen. Netflix betaalt wel een vergoeding op de Amerikaanse thuismarkt, maar nergens anders. Koreaanse contentmakers betalen Koreaanse telecomproviders.

‘Squid Game’, een Zuid-Koreaanse thriller over een groep mensen die op leven en dood kinderspellen spelen, werd in de eerste vier weken na de première door een recordaantal van 142 miljoen mensen bekeken via Netflix. Nadat de serie aan het einde van het derde kwartaal op Netflix was gekomen, ontstond al snel een hype. (AD)