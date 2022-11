Alex Agnew speelt met uw leven in ‘Fear Factor’: ‘Van enkele kandidaten ben ik overtuigd geraakt dat niéts hen bang kan maken’

Alles komt terug, zolang je maar lang genoeg leeft: behalve ‘Jambers’ en ‘SOS Piet’ maakt ook ‘Fear Factor’ dit najaar een comeback. Alex Agnew mag van Play4 debuteren als televisiepresentator: terwijl zestien duo’s doodsangsten uitstaan om 30.000 euro in de wacht te kunnen slepen, staat hij aan de zijlijn te genieten.

ALEX AGNEW «Ik heb meermaals gezegd dat ik nooit voor de camera wilde staan, en ik heb zelfs verschillende aanbiedingen afgeslagen, waaronder de remake van ‘Expeditie Robinson’. Maar ‘Fear Factor’ klopte helemaal: het vraagt een zeker machogehalte van de presentator, en ook enige zelfrelativering. Dat is me op het lijf geschreven (grijnst).»

HUMO Zijn er verschillen met de ‘Fear Factor’-versie van Walter Grootaers, die tussen 2002 en 2006 op VTM werd uitgezonden?

AGNEW «Daarin zag je uitsluitend bekende Vlamingen. Wij hebben één aflevering met BV’s, die voor de eer en de fun spelen. Dat zijn de duo’s Klaasje Meijer en Conner Rousseau, Tanja Dexters en Dominique Persoone, Average Rob en Arno the Kid, en Jamie-Lee Six en Nora Dari. De echte strijd wordt door zestien onbekende duo’s uitgevochten: in elke aflevering gaat één van de vier teams door, en in de finale nemen de vier sterkste paren het tegen elkaar op.

»We laten de deelnemers geen viezigheid eten of in een bad met ratten liggen, zoals destijds. Wij leggen de nadruk op spectaculaire fysieke uitdagingen en proeven met water, krappe ruimtes en duizelingwekkende hoogtes.»

HUMO Wat is het engste dat jíj voor ‘Fear Factor’ hebt gedaan?

AGNEW «Ik had in de BV-aflevering terloops gezegd: ‘Als jullie twee winnen, dans ik in een Borat-mankini.’ Ze hebben ook gewonnen en mijn uitspraak stond op tape, dus ik moest mijn belofte wel nakomen.

»Mijn vernedering verbleekt echter bij wat de deelnemers hebben moeten doorstaan. Alle respect, want we hebben het hen niet simpel gemaakt. Je weet ook nooit hoe je zult reageren, tot het zover is. De stoerste deelnemers waren niet per se de dapperste. En van enkelen ben ik overtuigd geraakt dat níéts hen bang kan maken. Ik zou zelf alleszins ondermaats presteren, en ik ben al helemaal geen held in het water.»

HUMO Is je debuut als tv-presentator je bevallen?

AGNEW «Ik ben geen enkele keer met tegenzin naar de set gereden. Dat heeft veel met de geweldige cast en crew te maken. Ik mocht ook mijn stempel op het programma drukken en mijn eigen kledij kiezen. De makers stonden voor alles open. Ik kreeg zelfs een geldkanon, zodat ik maniakaal kon roepen: ‘Show me the money!’ We hebben ook een explosieve intro met een helikopter gefilmd. Dit is dus niet de zoveelste versie van een wereldwijd format, dit is Alex Agnews ‘Fear Factor’.»

HUMO Nu nog scoren.

AGNEW «Ik wil alle kijkcijferrecords verbreken! Nee, ik zal tevreden zijn als de mensen onze remake appreciëren. We hebben niet de ambitie om met ‘Fear Factor’ het televisielandschap te veranderen, maar we leveren wel escapistisch entertainment van een hoog niveau. En als ‘Temptation Island’ eindeloos mag doorgaan, dan ‘Fear Factor’ ook.»

Fear Factor

Play4, dinsdag 15 november, 21.00