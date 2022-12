Alle moodboards ten spijt is ‘Tiny House Battle’ niet meer dan een lichte variatie op een stilaan uitgewoond genre

Zelfs wie zich hooguit in de periferie beweegt van al wat modieus is, is naar alle waarschijnlijkheid bekend met het fenomeen van het tiny house, een tot op heden onvertaalbaar gegeven waarbij mensen de reguliere bewoonde wereld, een opgebruikte verkaveling zover het oog reikt, de rug toekeren door zich te vestigen in een prijzig uitgevallen nestkastje middenin de natuur. Alle moderniteiten als sanitair en een kookvuur zijn voorzien, ondanks de krappe ruimte. Meer nog: de ruimtelijke beperkingen van zo’n tiny house zouden volgens ervaringsdeskundigen zelfs een zekere onthechting in de hand werken.

Ik zie ze weleens staan glunderen naast hun woonst op zakformaat, zulke mensen, meestal in de weekendbijlage van een krant. Ze ogen altijd opvallend monter, of toch voor lieden die zich te allen tijde binnen gehoorsafstand van hun eega bevinden als die zich terugtrekt op de plee. Maar hoe onthecht ook: mij komt hun woonst toch altijd weer voor als een noodoplossing voor ontheemden; een bijdetijdse ongerieflijkheid die zelfs met wielen eronder geen caravan genoemd mag worden, en die, meer nog dan een modeverschijnsel, eigenlijk een exponent is van een onbetaalbare woonmarkt. Maar het heet dus een dingetje te zijn, zo’n tiny house, en dus kon je er gif op innemen dat een ondernemende zender er een wedstrijdconcept aan zou ophangen.

Ik word altijd een beetje sip als een televisieprogramma meent dat een leegstaande loods een prima locatie is om tot ontplooiing te komen, maar het was in zo’n hangar dat ‘Tiny House Battle’ plaatsvond. We maakten kennis met Sam en Hanne, jonge, modebewuste mensen van het slag waar ook ‘Blind gekocht’ zich tegoed aan doet. Het koppel droomde van een nieuwe start in een tiny house, en dus zouden twee ploegen deelnemers in negen dagen tijd zo’n ersatzwoning voor hen construeren. Aan Sam en Hanne om aan het eind te kiezen welke van de twee huisjes ze het liefste betrokken. ‘Ik zie dat jullie veel spullen hebben’, zei Nora Gharib tijdens een huisbezoek aan het stel. Dat werd weggooien, kortom. Ook nu kwam er een moodboard van: we waren nog maar net begonnen, maar ‘Tiny House Battle’ moest al vechten tegen de indruk dat we louter met een lichte variatie op een stilaan uitgewoond genre te maken hadden. Om die indruk te versterken, kwamen er ook nu weer enkele experts de werken hinderen om de deelnemers erop te wijzen dat er vooral een concept, een sfeer, een karakter, ja, zelfs een verhààl moest zitten in het te bouwen tiny house. En dat terwijl ‘Ik kom niet in aanmerking voor een woonlening’ me toch al verhaal genoeg leek.

Er viel bovendien een duidelijk onevenwicht te merken tussen de twee bouwende teams, want waar de ene ploeg samengesteld was uit vaklui, bestond de andere uit een familie van zelfverklaarde hobbyisten. De reden daarvoor was me niet helemaal duidelijk, noch zag ik het nut in van de eerder arbitraire tijdsbeperking van negen dagen die de bouwers opgelegd kregen, en die me dan ook allerminst bevorderlijk leek voor de kwaliteit van het te bekomen tiny house. Merkwaardig genoeg werd aan het eind, en ondanks een aanhoudende achterstand op de concurrentie, toch het tiny house van de hobbybouwers tot winnende woonst verkozen door Sam en Hanne: een keuze waar je weleens spijt van kunt krijgen op tochtige dagen, denk ik, als de slagregen op z’n horizontaalst is.

Hoewel er in Brussel tot nader order kinderen op straat slapen, werd het overblijvende huisje na afloop te koop aangeboden aan de kijker. De opbrengst, voor zover ik kon opmaken, ging niet naar een goed doel.