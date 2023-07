Alle zeven ‘Mission: Impossible’ films gerangschikt: van een gedateerde kijkervaring tot één van de beste actiefilms uit de héle actiefilmgeschiedenis

U mag zich nú naar de bioscopen reppen voor wat - sorry, Dom Toretto - zonder de minste twijfel dé adrenalinerush van het jaar mag worden genoemd: ‘Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One’. In navolging van Ethan Hunt (Tom Cruise) hebben wij besloten om een aartsmoeilijke en levensgevaarlijke missie te aanvaarden: alle zeven ‘Mission: Impossible’-films in een ranking zetten. Opgelet! Deze lijst vernietigt zichzelf in 5... 4... 3...

7 MISSION: IMPOSSIBLE II (2000)

Wie de zeven ‘Mission: Impossible’-films overschouwt, zal met genoegen kunnen vaststellen dat de in 1996 begonnen franchise consequent een uitzonderlijk hoog niveau haalt, iets wat over vele andere grote filmfranchises (Indiana Jones, James Bond, The Fast & The Furious, het MCU) niet echt kan worden gezegd. De actie blaast je telkens uit je sneakers, Tom is iedere keer weer in onvermoeibare topvorm, en altijd knettert er wel een stunt van het scherm die een mens amechtig doet happen naar adem. Dat ‘Mission: Impossible II’ onderaan deze ranking bengelt, wil dus allerminst zeggen dat het om een zwakke episode gaat: laten we het gewoon de minst overrompelende noemen. Nadat Brian De Palma, de inblikker van de allereerste ‘M:I’, de regie van de sequel had afgewezen, ging Tom aankloppen bij een Chinese stilist die in die tijd in Hollywood heel erg hot was: John Woo, de slowmotionspecialist die in Hong Kong een formidabele reputatie had opgebouwd en die in het westen net een grote hit had gescoord met het fantastische ‘Face/Off’. Woo kreeg van Cruise de permissie om voluit zijn artistieke stempel op de actie te drukken: de gevechtschoreografieën blinken uit in zwierigheid, de slowmotion verleent aan de beelden een gracieuze schoonheid, en het aantal opfladderende duiven en übercoole zonnebrillen - Woo’s handelsmerken - valt niet te tellen. Ironisch genoeg is het net de té overvloedig gebruikte slomo - Ethan kan niet met de ogen knipperen of Woo vertraagt het beeld - die van ‘Mission: Impossible II’ een enigszins gedateerde kijkervaring maakt. Weetje: de machtige openingsstunt - Ethan die in Utah met blote handen en zonder koorden een verticale bergwand beklimt terwijl ‘Iko-Iko’ van Zap Mama op de soundtrack weerklinkt - werd door Alex Honnold, de rotsklimmer uit ‘Free Solo’, de hemel ingeprezen.

6 MISSION: IMPOSSIBLE III (2006)

Philip Seymour Hoffman in 'Mission: impossible' Beeld rv

Nadat hij in Vaticaanstad een IMF-collega uit de klauwen van booswicht Owen Davian heeft gered (wat een sensatie trouwens om karakteracteur Philip Seymour Hoffman te zien schitteren als megalomane ijskoude superschurk!), zien we Ethan in een aërodynamische motorboot fullspeed over de rivier de Tiber zoeven. Actrice Maggie Q, eveneeens in die boot, herinnert zich dat Cruise tijdens de opname van die rivierscène te midden van het opspattende water als een enthousiast klein kind het welbekende ‘M:I’-kenwijsje stond te neuriën: het zegt iets over de totale devotie en het jeugdige inlevingsvermogen van de man. Regisseur J.J. Abrams laat zijn handgehouden camera soms iets te veel heen en weer zwenken, maar de actietaferelen zijn nu en dan - Ethan die op de Chesapeake Bay Bridge onder vuur wordt genomen door een torpedovliegtuig! - ronduit overweldigend. Check ook eens hoe Tom in arbeidersplunje over de muur rond het Vaticaan klimt en bij het neerkomen plotseling het habijt van een priester blijkt te dragen: láchen!

5 MISSION: IMPOSSIBLE (1996)

Mission: Impossible (1996) Beeld rv

Het knallende startschot van de franchise. Pour la petite histoire geven we mee dat Tom de rol te pakken kreeg nadat die was afgeslagen door onder meer John Travolta, George Clooney en... Jean-Claude Van Damme! Het door Brian De Palma - vandaag een hasbeen, toen een topper - bijzonder stijlvol in beeld gezette ‘Mission: Impossible’ volgde vrij trouw de blauwdrukken van de legendarische, door miljoenen geliefde televisieserie uit de jaren ‘60 en ‘70 met Peter Graves, Martin Landau en Barbara Bain: er is sprake van een supergeheime overheidsorganisatie (het Impossible Missions Force ofte IMF), er dient een missie te worden uitgevoerd door een uit diverse specialisten samengesteld team, en natuurlijk horen we geregeld het beroemde, door Lalo Schifrin gecomponeerde ‘Dúm-dum-dumdum-dúm-dum!’-deuntje (dat speciaal voor de film werd bewerkt door Adam Clayton en Larry Mullen van U2). En het was meteen prijs: al in zijn allereerste outing als Ethan Hunt slaagde Tom er met verve in om de originele serie - waar hij als kind een grote fan van was - te doen vergeten én om de kassa’s te laten exploderen. Absoluut hoogtepunt: de vandaag nog steeds muisstilmakende scène waarin Ethan in een high tech-kluis in het CIA-hoofdkwartier in Langley aan een kabel hangt tussen hypergevoelige geluidssensoren en nog nét een vallende zweetdruppel in zijn handpalm weet op te vangen. In de finale wordt er wel geflirt met de ongeloofwaardige kolder: Jean Reno die met een helicopter de Kanaaltunnel binnenzoeft en de achtervolging op een hogesnelheidstrein inzet? Dúh-duh-duhduh-dúh-duh!!

4 MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION (2015)

MISSION: IMPOSSIBLE - ROGUE NATION Beeld rv

Wat doet Ethan wanneer hij het vliegtuig moet halen? In de ellenlange rij voor de check-in-balie gaan staan, zijn bagage afgeven, door de beveiligingscontrole gaan, en vervolgens urenlang onderuitgezakt in een stoeltje zitten in de wachtruimte bij de gate? Nope: hij springt - in kostuum! - doodleuk op de vleugel van het reeds taxiënde vliegtuig en gaat vervolgens - in afwachting dat Benji (Simon Pegg) vanop afstand de buitendeur openkrijgt - aan de zijkant van het snel opstijgende toestel hangen terwijl de bulderende wind de huid van zijn botten dreigt te blazen. Die Ethan! Het straffe is natuurlijk dat het Tom zélf is die daar aan die Airbus A400 hangt en al wapperend de tijd van z’n leven lijkt te beleven.

Zeg wat u wilt over Tommie - bijvoorbeeld dat-ie het twijfelachtige boegbeeld is van de omstreden Scientology-beweging - maar in een tijd waarin de meeste filmmakers hun toevlucht nemen tot CGI verdient de man het allergrootste respect voor zijn eigenhandig uitgevoerde stunts. Wéten dat het daadwerkelijk Tom is die daar op 2000 meter hoogte zijn hachje riskeert, en geen stuntdubbel, maakt de adrenalinerush alleen nog maar intenser. En dan hebben we het nog niet gehad over die andere adembenemend knap gefilmde tour de force in ‘Rogue Nation’: de duik in de onderwaterturbine. Geen idee hoe Cruise erin slaagt om zolang zijn adem in te houden, maar probeer het zéker niet zelf of u eindigt op de spoeddienst.

3 MISSION: IMPOSSIBLE - GHOST PROTOCOL (2011)

Mission: Impossible Ghost Protocol Beeld rv

Er valt iets voor te zeggen dat de franchise pas helemáál tot bloei kwam vanaf het moment dat men de Romeinse cijfers op de affiche liet wegvallen en verving door goedbekkende titels à la ‘Ghost Protocol’ en ‘Rogue Nation’. In ieder geval vallen alle ingrediënten in ‘Ghost Protocol’ definitief op hun plaats: Benji, in de vorige aflevering nog een sidekick, krijgt een belangrijke stek in het team; de nadruk kwam - ook in de marketingcampagnes - meer dan ooit te liggen op de waaghalzerijen van de hoofdacteur (Cruise: ‘Ik vind het leuk om mezelf uit te dagen’); en de film zélf heeft meer dan ooit de allure van een onstopbare actierollercoaster. ‘t Is fantastisch om Cruise als een ultralenige acrobaat te zien wegduiken voor een rondslingerend autowrak, maar dé eyecatcher in ‘Ghost Protocol’ is natuurlijk het intussen klassiek geworden, uiteraard door Tom himself uitgevoerde huzarenstukje op de Burj Khalifa-wolkenkrabber in Dubai (Benji: ‘Oehhh, that’s high!’)! Het is tijdens dát bravourestuk dat Ethan misschien wel zijn schrikwekkendste moment ooit beleeft, namelijk wanneer één van zijn zelfklevende handschoenen het laat afweten en hij - terwijl wij een gil van angst slaken - een half metertje naar beneden schuift. Man mijne man!

2 MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING PART ONE (2023)

‘Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One’ Beeld rv

Het enige afknappertje in het spiksplinternieuwe avontuur is de booswicht van dienst: geen grimmige schurk in de traditie van Owen Davian (Philip Seymour Hoffman) of Solomon Lane (Sean Harris), maar een artificieel intelligente levensvorm, de Entiteit geheten, die nu en dan om onduidelijke redenen de gedaante aanneemt van het Oog van Sauron uit ‘Lord of the Rings’. Geeft niet: die Entiteit is toch alleen maar een voorwendsel om de actie te laten losbarsten. En hoe! Van de knetterende proloog met de Russische duikboot die in de Beringzee in moeilijkheden komt tot de kriebelingen-in-de-buik-opwekkende climax op de Oriënt-Express-lift-naar-de-hel: ‘Dead Reckoning’ is een denderende achtbaanrit die, zonder u maar één rustpunt te gunnen, 163 kinetische minuten lang onstopbaar ín de vlammende actie zit. Zelden meegemaakt. Nieuw in de franchise is het af en toe burleske comedygehalte: de hilarische scène waarin Ethan in een knalgele Fiat 500 de Spaanse Trappen in Rome afdendert, doet zowaar denken aan James Bond die in ‘For Your Eyes Only’ in een al even gele Citroën 2CV (oftewel een Eendje) rondtuft. Met dat verschil dat Cruise zijn wenkbrauwen tijdens de achtervolging minder hoog optrekt dan Roger Moore.

Lees hier onze hele ★★★★☆-recensie

1 MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT (2018)

MISSION: IMPOSSIBLE - FALLOUT Beeld rv

Zelfs Jason Bourne zal moeten erkennen dat ‘Fallout’ niet alleen het voorlopige klapstuk vormt uit de ‘Mission: Impossible’-franchise, maar dat het daarnaast ook één van de beste actiefilms is uit de héle actiefilmgeschiedenis. Het indrukwekkendste helicopterduel dat ooit op film werd vastgelegd - met, jawel hoor, Tom zelve achter de stuurknuppel - zit in ‘Fallout’, maar deze keer zijn het niet alleen de grootse stunts die imponeren: zo is het lijf-aan-lijf-duel tussen Cruise, Henry Cavill en die kwaadaardige Aziaat in de hagelwitte toiletruimte een briljant stukje vechtcinema, schitterende martial arts-moves en bijpassende vechtkreetjes inbegrepen. Tot slot: u moet hieronder eens kijken naar het fragment uit ‘The Graham Norton Show’ waarin Cruise breedgrijnzend praat over de enkelbreuk die hij tijdens de opnamen opliep, toen hij tijdens een alweer razendsnelle achtervolging van het ene dak naar het andere wipte en daarbij met zijn voet - autch! - vol tegen de gevel smakte. Tekenend voor Toms doorzettingsvermogen is dat hij, ondanks de kapotte enkel, niet van opgeven wilde weten en met een van pijn vertrokken gezicht op dat dak nog even vérder bleef manken - een moment dat niet werd geknipt en in de afgewerkte film belandde. Wie doet het hem na? Wij niet. Respect, Tom.