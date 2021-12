Alleen in ‘How To with John Wilson’ op Streamz eindigt een zoektocht naar goede wijn in een opgewarmde maaltijd uit de Vietnamoorlog

‘Ik werk aan een show die lijkt op een autobiografie en, euh, een essay, euh, in New York,’ legt John Wilson uit in de bank in ‘How To Invest in Real Estate’, de eerste aflevering van het tweede seizoen van zijn HBO-docuserie ‘How To with John Wilson’. De bediende die over zijn hypotheek moet beslissen is niet bepaald onder de indruk en vraagt naar meer financiële zekerheid. Wilson bezoekt daarom zijn oma, die alle artikels over het eerste seizoen heeft bijgehouden, en neemt de beste reacties mee naar de bank. ‘Dus jij denkt echt dat een lieve tweet van Mindy Kaling een stabiel inkomen aantoont?’ vraagt de bediende, oprecht verbaasd.

Het mag inmiddels een succesformule genoemd worden: John Wilson, een neuroot die nog geen volzin kan vormen zonder te stamelen, belooft de kijker elke aflevering iets concreets bij te leren. Hoe onthoud je je dromen? Hoe word je spontaner? Hoe vind je een parkeerplek? Hoe gooi je je batterijen weg? Alleen: de man bakt er niets van. Wilson lijkt wel een buitenaards wezen in New York, verbijsterd dat het leven anderen zo moeiteloos afgaat. Hij vindt op zijn zoektochten wel talloze antwoorden, alleen zelden op de vraag die hij gesteld had. Tijdens de finale van het uitstekende eerste seizoen wilde onze levensgids de perfecte risotto koken voor zijn bejaarde huisbazin, die al jaren voor hem zorgt. Hij faalde natuurlijk, maar deed onderweg inzichten op over perfectionisme, gemiste kansen, eenzaamheid en de kracht van kleine gebaren. Een ideaal beginpunt voor wie deze bijzondere reeks eens een kans wil geven.

‘Je treuzelt veel te lang, beseft dat je reeds een halfuur te laat bent voor het etentje, kiest dan maar een willekeurige wijn uit de rekken en vraagt je vervolgens de rest van de avond af waarom jouw fles alweer als laatste wordt uitgedronken,’ zo begint John Wilson de tweede aflevering ‘How To Appreciate Wine’. Hij koopt een wijnhandboek, maar begrijpt niets van vaktermen als ‘bouquet’ en ‘afdronk’. Hij zoekt dan maar advies bij een smaakexpert: een man gespecialiseerd in het degusteren van decennia oud voedsel. ‘Wanneer je iets ouds eet, wordt je mond gevoelloos,’ aldus de kenner. ‘Dat heeft vers voedsel bij mij nog nooit voor elkaar gekregen!’ De hobbyist prepareert prompt een militair noodrantsoen uit de Vietnamoorlog en beschrijft de smaakervaring: ‘Het smaakt muf, naar karton, en het vlees is kraakbeenachtig.’ ‘How To with John Wilson’ komt steevast tot leven wanneer onze levensgids op een onverwacht zijspoor belandt – en daar kun je inmiddels op rekenen.

John Wilson woont vervolgens een wijndegustatie bij, enthousiast om zijn opgedane kennis uit te proberen. Hij vertelt er een wijnmopje dat hij eerder van een winkelier had gehoord, maar haalt – gênant! – de druivensoorten door elkaar. Wanneer de anderen salie en wat nog in hun wijn detecteren, knikt hij braaf mee. Tien minuten mijmeringen over groepsdruk en kuddegedrag, een krankzinnig relaas over een sekssekte en een babyshower in de villa van een energiedrankfabrikant later, beslist John Wilson om zich niet langer voor zijn ware aard te schamen: voortaan neemt hij gewoon energiedrankjes mee naar een etentje. Enkel in het universum van John Wilson is dat een bevredigend antwoord op de vraag: ‘Hoe leer je wijn naar waarde te schatten?’

Het verrassingselement is weliswaar kleiner in dit tweede seizoen, want als kijker verwacht je, hóóp je, dat de tutorials ontsporen. Maar John Wilson is ook een zelfverzekerder verteller geworden, die ons meer dan tevoren toelaat in zijn eigen leven. Hoe meer tijd ik met Wilson doorbreng, hoe meer ik zijn nieuwsgierige en empathische kijk op de wereld koester. Hij weet het surrealisme van het dagelijkse leven te vatten zonder cynische uitlachtelevisie af te leveren. Hij vindt betekenis in het banale, of het nu over vastgoed, batterijen, ‘Avatar’-fanclubs of parkeerplaatsen gaat. We kunnen allemaal een John Wilson in ons leven gebruiken.