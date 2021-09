Alleen maar verliezers in duel tussen ‘Scheire en de schepping’ en ‘Durf te vragen’

Nu het nieuwe tv-seizoen van start is gegaan, wordt er weer gevochten voor elke kijker. Wie doet het goed en wie valt tegen? Humo geeft een dagelijks overzicht. Dit zijn de kijkcijfers van dinsdag 31 augustus.

De winnaars

- Muziekshow ‘The Best Of’ (VTM) begon met De Kreuners en met 468.000 kijkers. Weliswaar geen cijfer dat vergelijkbaar is met wat ‘Liefde voor muziek’ vaak haalde, maar wel een stuk beter dan ‘Mijn keuken, mijn restaurant’ vorig jaar (366.000).

- ‘Loslopend wild’ op Eén blijft ook na vijf seizoenen populair: 579.000 mensen volgden de eerste aflevering, waardoor de komische reeks op dat tijdstip van de avond veruit marktleider was: ‘Het rad’ haalde op Play4 231.000 kijkers, de herhaling van ‘Vermassen’ op VTM 239.000.

- Het ijzersterke ‘Kinderen van de migratie’ was met 210.000 kijkers voor Canvas het best bekeken programma van de avond, al zegt dat misschien – zie verderop – ook wel iets over Canvas.

De verliezers

- De eerste aflevering van ‘Durf te vragen’ scoorde met 699.000 kijkers minder dan bij de start precies een jaar geleden (810.000) en moest ook ruim 400.000 kijkers inleveren op ‘Thuis’ (1.116.000). Het is voor Eén al de tweede avond op rij dat er na de soap – nochtans de gedroomde locomotief – veel mensen afhaken: ‘Spoed 24/7’ eindigde maandag op 717.000 kijkers.

- ‘Scheire en de Schepping’ maakte na zeven jaar afwezigheid een comeback op Play4 en deed dat voor 292.000 kijkers. De aantrekkingskracht van Gert Verhulst is dus veel groter dan die van Lieven Scheire: een wetenschappelijk onderzoek dringt zich op.

- Hoewel het geen nieuwsarme periode is, scoren de actuaprogramma’s op Canvas erg matig: ‘De afspraak’ had 184.000 kijkers, ‘Terzake’ bleef steken op 144.000. Een jaar geleden waren dat er respectievelijk 273.000 en 220.000.

De top 10 van best bekeken programma’s (dinsdag 31 augustus)

1. Thuis - Eén - 1.116.000

2. Het journaal (19.00) - Eén - 900.000

3. Iedereen beroemd - Eén - 867.000

4. Durf te vragen - Eén - 699.000

5. Loslopend wild - Eén - 579.000

6. Familie - VTM - 550.000

7. Het nieuws (19.00) - VTM - 540.000

8. Blokken - Eén - 473.000

9. The Best Of - VTM - 468.000

10. Het journaal (laat) - Eén - 356.000