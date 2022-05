Alleenstaande mama Bianca heeft kleinste budget van ‘Blind gekocht’: ‘Daarvoor heb je een bungalow in een vakantiepark’

Zapman brengt je de laatste film- en tv-nieuwtjes uit het medialandschap.

De nieuwste aflevering van ‘Blind gekocht’ introduceert de grootste uitdaging tot nu toe. Ditmaal moet Béa geen immense boerderijwens waarmaken, of een ecologische boomhut uit de grond stampen, maar wel een huis vinden met… Hou u vast: Een. Klein. Budget.

Alleenstaande moeder Bianca en haar zoon Jitse zijn op zoek naar een eenvoudig huisje in de regio Lanaken met twee slaapkamers en een kleine tuin voor slechts 170.000 euro. We horen u, die zich intussen een ervaren makelaar waagt, naar adem happen. Het ‘Blind gekocht’-team deed hetzelfde. ‘Een bungalow een vakantiepark, dat heb je daar voor €170.000’, klonk het. En toch staat Jani vanavond bij Bianca aan de deur, hopelijk niet om haar meteen bij een stacaravan af te zetten.

***

Lekker met de meiden quizzen: Merol is kandidaat voor ‘De allerslimste mens ter wereld’

12 mei 2022

Merol Beeld Play4

De Nederlandse zangeres Merol zal deelnemen aan ‘De allerslimste mens ter wereld’, dat bevestigde ze in de ‘Cook en Verhulst show’. Vorig jaar greep Merol net naast de winst toen hoogleraar Geert Meyfroidt haar in de finale aflevering versloeg. ‘Hier zit een heel trotse loser! Geert, gefelicigeert met je terechte overwinning’, schreef ze na de uitzending op haar instagrampagina. Geen kwaad bloed tussen de twee dus.

Maar dit jaar doet Merol toch een worp naar de oppertitel en zal ze opnieuw plaatsnemen in de ons welbekende rode zeteltjes. Tot nu toe bevestigden onder andere ex-winnaars Tom Waes en Xavier Taveirne hun terugkeer en ook Gert Verhulst zal een nieuwe poging wagen in dit twintigste seizoen. Lekker met de meiden quizzen, maar met de meneren dan.

***

13 jaar na ‘Avatar’: de eerste trailer van de langverwachte sequel is er eindelijk

10 mei 2022

Avatar 2 Beeld YouTube

‘s Werelds meest geliefde blauwe figuurtjes, op de Smurfen na, zijn in december terug op het grote scherm te zien. Na acht jaar wachten – de film was voorzien in 2014 maar liep tot zeven keer vertraging op – krijgen de fans nu eindelijk de eerste beelden te zien.

De originele ‘Avatar’-film uit 2009 is de meest succesvolle film ooit, en regisseur James Cameron beloofde nog 4 (!) sequels. De eerste in het rijtje is ‘Avatar: The Way of Water’. De film vindt plaats tien jaar na de evenementen van de eerste film en vertelt het verhaal van de familie Sully. Bekijk hier een eerste trailer:

***

Johan Derksen dankzij onlinestemming genomineerd voor radioprijs

10 mei 2022

Beeld SBS6

Op de Nederlandse site spreekbuis.nl werden gisteren de genomineerden bekend gemaakt voor de Online Radio Awards (ORA’s?). Tussen de kanshebbers is een naam terug te vinden die de laatste tijd ook in onze contreien bekendheid vergaarde, en niet voor goede redenen: Johan Derksen dingt, ondanks - of nét dankzij - zijn publieke bekentenis van een verkrachting, mee voor het beeldje van Beste Online Presentator. Of er echt een beeldje zal zijn, weten we nog niet: het ziet er allemaal niet bijster professioneel uit, dus de kans bestaat dat de winnaar zich tevreden moet stellen met een schouderklopje en een vervallen Bongo-bon.

Het fragment waarin Derksen de verkrachting bekende, en vooral de lacherige reactie van zijn tafelgenoten, stootte op zeer veel kritiek en zorgde ervoor dat ‘Vandaag Inside’ meteen van de beeldbuis verdween. Maar Derksen kan blijkbaar nog steeds op veel steun regelen, vooral de ‘anti-woke-brigade’ springt op het internet te pas en te onpas voor hem in de bres. De nominatie gebeurde via online-stemming, dus dat verklaart veel natuurlijk. Wij branden alvast een kaars dat de prijs naar iemand anders gaat. Oké, slechte afsluitende mop, maar Johan verdient niet beter.

***

‘Totaal niet gezond. Dat kan impact hebben op je libido’: Seksuolotte helpt koppels met een maatje meer in ‘Da’s dikke liefde’

9 mei 2022

Beeld Play4

‘Vier koppels hebben een zwaar probleem.’ Een uitspraak die ogen doet rollen, daarmee opent de trailer voor ‘Da’s dikke liefde’. In het nieuwe Play4-programma zullen seksuologe Lotte Vanwezemael en sportarts Servaas Bingé koppels helpen met zowel hun gezondheids- als hun relatieproblemen en combineren daarmee twee guilty pleasure-archetypes: gewichtsverlies en liefdesdrama.

De koppels hebben allemaal ‘een maatje meer’ of ‘voelen zich niet goed in hun vel’ en krijgen daardoor wrijving met hun partner. ‘Totaal niet gezond. Conditie nul. Dat kan impact hebben op je libido’, luidt het in de trailer. Harde woorden van dr. Servaas, hij legt het er dik op. (Ja flauw, maar als ze bij Play4 zo’n moppen mogen tappen, dan wij ook.)

***

Opvolging K3 verzekerd: Miguel Wiels brengt met nieuwe Vlaamse popgroep een campagne voor zonnecrème

9 mei 2022

Factor 4

Vlaamse overheid wil ons smerig zien. Smerig van de zonnecrème dan toch. Daarom zet het Agentschap voor Zorg en Gezondheid nu het grote geschut in en publiceert het een catchy popnummer. Voor ‘#smeerweer’ - ja, zo heten de campagne en bijhorend het lied - werd de hulp ingeroepen van voormalig K3-componist Miguel Wiels en zijn kompaan William Vaesen, die vier muzikale jongeren vonden, ze in kleurrijke outfits staken en vervolgens samen de opnamestudio in duwden.

Onder de naam ‘Factor 4’ zullen Eline Bogaerts (23), Jens De Geyter (18), Zion Luts (17) en Yutan Verbelen (24) met hun oorwurm de Vlaamse radiozenders en onze hoofden overnemen. Fan of niet, ‘Smeerweer’ is plakkeriger dan die blauwe bus Nivea-zonnebrand die al jaren achterin de badkamerkast van uw moeder staat.

***

Nieuwe dimensie voor ‘Doctor Who’: na dertien witte Doctors gaat hoofdrol nu naar ‘Sex education’-ster

9 mei 2022

Beeld Tristan Fewings/Getty Images

Whovians, maak u klaar voor een volgende dimensie, want zoals de BBC aankondigde: ‘the future is here’. Na vijf seizoenen zal de Doctor niet langer niet langer de vorm van Jodie Whittaker aannemen, maar overstappen in een jonger, mannelijker lijf. Niemand minder dan Ncuti Gatwa, bekend van de populaire serie ‘Sex education’, zal van haar de schroevendraaier overnemen.

Voor het eerst zal dus een zwarte Doctor aan het stuur van de T.A.R.D.I.S. staan. Superpolitiekcorrectwoke? Goh. Of gewoon de wetten van de statistiek die eindelijk in werking treden. De Time Lord belandt namelijk puur toevallig in een lichaam en daarbij ligt de hele wereldbevolking voor handen. Dat er twaalf keer op een rij een witte, Britse man uit de bus kwam klinkt dan toch als een straffer toeval dan vlak na elkaar de eerste vrouw en de eerste zwarte man.

Veel is nog niet bekend over de hergeboorte van het legendarische personage. Waar de vorige Doctor met veel toeters en bellen in een uurlange speciale aflevering werd geïntroduceerd, beperkten de programmamakers zich ditmaal tot een simpele tweet. Het zal dus wachten zijn op het afscheid van Doctor dertien voor meer informatie. Gatwa heeft er in elk geval heel veel zin in: ‘In tegenstelling tot de Doctor, heb ik maar één hart, maar ik geef het helemaal aan deze show.’

The future is here! Ncuti Gatwa is the Doctor. ❤️❤️➕🟦 #DoctorWho pic.twitter.com/eIidVFAx7u — BBC (@BBC) 8 mei 2022

***

Bloederige trailer van film ‘H4z4rd’ toont hoe Dimitri Vegas op dodelijke joyride gaat

6 mei 2022

Dimitri 'Vegas' Thivaios als Noah Hazard

Een gele auto rijdt voorbij en iemand krijgt een klap. Dat is niet enkel een kinderspelletje, maar ook in grote lijnen de trailer van ‘H4z4rd’, de nieuwste film van Jonas Govaerts. Op het gedreun van zijn eigen EDM-plaat knalt Dimitri ‘Vegas’ Thivaios (ja, die van in Ibiza) in zijn pronkwagen door de straten van Antwerpen. ‘Gewoon een toerke doen’, waarschuwt Jennifer Heylen, die zijn vriendin speelt. Dat doet hij ook. Een toerke rond zijn as dan wel, terwijl de kogels hem langs de oren vliegen en het bloed tegen de ruiten spat. Tussen de platte moppen door krijgt een kind een pistool in haar nek en wordt iemand platgebuldozerd door een vrachtwagen.

Het is een bijzonder gezelschap dat mee op joyride gaat: op de passagierszetel zit Jeroen Perceval met een spraakgebrek en op de achterbank hijgt Frank Lammers met een Hitler-snor. Zelfs de klungelige ondertiteling -Antwerpse humor leent zich slecht voor een Engelse vertaling - leidt niet af van de wilde rit waarvoor we instappen.

***

Het spel der tronen wordt vurig gespeeld in nieuwe ‘House of the dragon’ trailer

6 mei 2022

Princess Rhaenyra Targaryen in 'House of the dragon’

HBO heeft een nieuwe trailer gepubliceerd voor ‘House of the dragon’, de eerste van zes aanstaande ‘Game of thrones’-spin offs. En zelfs wie na het bittere einde van seizoen acht zwoer de trip naar Westeros nooit meer te maken, zal toch verleid worden om een heenticketje te kopen. In de anderhalve minuut durende trailer beloven de huizen Stark, Valyrian en Baratheon, hun trouw aan de erfgenaam van koning Viserys Targaryen.

Het conflict? De volgende bestijger van de iron throne zal tot niet zijn broer Daemon worden, maar wel zijn dochter Rhaenyra. Een vrouw. En niet iedereen is daar blij mee. We zien bijvoorbeeld hoe Daemon de hulp van een bijzonder vurige draak inroept. “Mannen zouden eerder het rijk in de vlammen laten opgaan, dan een vrouw de ijzeren troon zien bestijgen”, wordt de prinses gewaarschuwd. Dat het tweehonderd jaar later een vrouw zal zijn die King’s Landing plat brandt, ontgaat ons niet.

***

Eddy Demarez opnieuw aan de slag na uitspraken over de Belgian Cats: ‘Ik ben drie maanden niet buitengekomen’

6 mei 2022

Eddy Demarez Beeld VRT

Eddy Demarez gaat opnieuw aan de slag als sportcommentator, 9 maanden na zijn uitspraken over de Belgian Cats. In een interview met Linde Merckpoel vertelt hij over hoe hij verder wil en welke impact alle tegenstroom heeft gehad. ‘Ik ben drie maanden niet buitengekomen en soms ook letterlijk naar het buitenland gevlucht’, geeft hij toe. Na de uitspraken, die de wijde wereld in zijn gegaan toen de microfoon van de commentator zonder zijn weten nog aanstond, ging hij achter gesloten deuren in gesprek met de Belgian Cats en andere vrouwelijke teams.

‘Dat zulke uitspraken ook achter de toog gebeuren kan wel zijn, maar dat maakt het nog niet oké’, bekent Demarez. ‘Er is geen excuus voor wat ik heb gezegd en gedaan. Maar ik wil uit die fout nog iets goeds laten voortvloeien.’

Ook op Humo De beste grappen volgens Eddy Demarez en Belgian Cat Emma Meesseman: ‘Ik kan zien dat jij geen slipje draagt’

***

‘Dertigers’ komt terug met nieuwe gezichten en andere omgeving

5 mei 2022

Dertigers Beeld VRT

VRT heeft een nieuw seizoen van ‘Dertigers’ aangekondigd, met daarin ook een nieuwe cast. De filmcrew pakt zijn biezen in het Groen Kwartier van Antwerpen en trekt voor het vijfde seizoen naar de rand van Brussel, waar acteurs Gilles Van Hecke, Emma Moortgat, Malik Mohammed, Sofie Joan Wouters, Issam Dakka, Roman Van Houtven en Idalie Samad de strubbelingen van het ‘geen twintig meer zijn’ zullen vertonen. Met een vriendschap die ontsproot op de chiro en wordt verdergezet op de koersfiets is deze vriendengroep in elk geval op en top Vlaams.

Als het in Brussel op z’n einde loopt kunnen de makers ook altijd nog richting Gent trekken. Of Hasselt. Of misschien kunnen ze elke West-Vlaamse steen omdraaien en ook daar, ergens tussen de velden, een hip vriendengroepje plaatsen. En wat met veertigers? Vijftigers? Een spin-off met de inmiddels opgegroeide kinderen van de eerste generatie? De mogelijkheden zijn eindeloos.

***

Bijna 20 jaar na ‘Any way the wind blows’: Tom Barman werkt het script voor zijn tweede film af

4 mei 2022

Tom Barman Beeld Pieter-Jan Vanstockstraeten

Tom Barman heeft op Instagram aangekondigd dat het scenario voor zijn tweede langspeelfilm af is. De dEUS-frontman regisseerde en schreef in 2003 ‘Any way the wind blows’ en zette zich dus na 20 jaar opnieuw aan de schrijftafel. Het Belgische productiehuis Savage Film, bekend van onder andere ‘Rundskop’ en ‘De Patrick’, zorgt voor de financiering.

Wanneer de film er komt, is nog niet duidelijk, maar Barman blijft bezig: fans van dEUS mogen zich binnenkort aan een nieuwe plaat verwachten. Hij werkt ook aan een fototentoonstelling die opent op 17 mei in Rotterdam.

***

Chris Rock achterna: komiek Dave Chapelle spectaculair aangevallen op podium (video)

4 mei 2022

Beeld Netflix

Dave Chapelle, de komiek die de schenen van de hele LGBTQIA+-gemeenschap donkerblauw schopte, heeft tijdens zijn Hollywood Bowl-show in Los Angeles een aanvaring gehad met een toeschouwer. Op beelden is te zien hoe een man het podium opstormt en Chapelle in ware rugbystijl probeert te tackelen. De komiek zou ongedeerd zijn, en zou volgens ooggetuigen de man vervolgens zelf hebben aangevallen. Ook de aanwezige acteur Jamie Foxx zou een vuist hebben toegestoken. Daar zijn geen beelden van, maar op een filmpje waarin de aanvaller naar een ambulance wordt gebracht is te zien hoe zijn arm schever staat dan de blikken die Amber Heard Johnny Depp toewerpt. De man werd later ook door de politie gearresteerd.

Chapelle is allesbehalve een onbesproken figuur. Vorig jaar belandde hij in een grote rel naar aanleiding van zijn transfobe uitspraken in de Netflix-special ‘The closer’. Zelfs het Netflix-personeel mengde zich in de zaak: ze ondersteunden de oproep om de show te cancelen en gingen een tijdje in staking. Netflix besloot Chapelle en zijn show ondanks alle druk toch aan boord te houden. In een filmpje is te zien dat de komiek na de aanval spot dat zijn aanvaller een ‘transman’ was.

Volgens collega Chris Rock, ervaringsdeskundige muilperen op het podium, had de aanvaller een andere identiteit: ‘Dat was Will Smith’, lachte hij toen hij na Chapelle het podium op moest.

***

Na ‘De verraders’ de carrièreswitch? Walter Damen gaat acteren

2 mei 2022

Tussen het Reuzegom-proces door, waarin hij ‘Strontvlieg’ bijstaat, heeft Walter Damen nog tijd voor een bijbaantje. De topadvocaat gaat acteren - ditmaal niet in de rechtszaal, maar op de bühne. Brenger van onheil James Cooke contacteerde Damen om de rol van procureur des konings te spelen in ‘Assisen IV - De sterrenmoord’, een toneelstuk van Cookes productiehuis Uitgezonderd.. ‘Ik heb er even over getwijfeld omdat ik natuurlijk geen echte acteur ben’, vertelt Damen over ‘de unieke kans’ in Het Laatste Nieuws. ‘Toen ik hoorde dat ik met allemaal toppers mocht samenwerken en er bovendien ook een dramaturg aanwezig zou zijn, was ik meteen helemaal overtuigd.’

Die toppers, dat zijn Bieke Ilegems, Kim Van Oncen, Manou Kersting, Veerle Malschaert, Peter Thyssen en Tom Audenaert. Of Walter Damen het bij dit ene toneelstuk zal houden, of of zijn weg naar de showbizz na ‘De verraders’ helemaal is ingezet, valt nog af te wachten. Al klonk het bij de strafpleiter dat ‘het bloed van de familie Damen kruipt waar het niet gaan kan’. Zet u schrap: ‘Familie’ of ‘Thuis’ heeft dra vast een nieuwe slechterik.

Verkrachting en Scientology steken stokje voor volledige reünie in ‘That 90's show’

2 mei 2022

Voor tien afleveringen loopt de kelder van Red en Kitty Foreman weer vol met tieners. De nieuwe spin-off van ‘That 70's show’ ruilt olifantenpijpen in voor bootcut jeans en nodigt de dochter van Eric en Donna uit voor een zomervakantie bij haar grootouders.

De lange lijst sterren die aan de serie ontproten zijn is hun start nog niet vergeten. Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher, Wilmer Valderrama en Laura Prepon kruipen allemaal terug in de huid van de personages uit hun jeugd. Allemaal? Nee. Helaas, eentje ontbreekt. ‘That 90's show’ zal het zonder een twintig jaar oudere Hyde moeten doen, want die is elders druk bezig.

Acteur Danny Masterson, die de bad boy vertolkte op het kleine scherm, ligt zelf in de knoop met de wet. Masterson moet dit jaar voor de rechtbank verschijnen omwille van vijf beschuldigingen van verkrachting, waarvan drie slachtoffers net als hij lid waren van de controversiële kerk Scientology. Ook klagen ze hun religieuze leiders aan vanwege stalking. Het zou namelijk niet de eerste keer zijn dat de omstreden godsdienst slachtoffers de stilte in pest.

Collega Laura Prepon, die Donna vertolkte, was tot voor kort zelf nog scientologist, maar verliet de organisatie vorig jaar.

***

Dieter Coppens vertrekt naar exotische bestemming voor nieuw seizoen van ‘Down the Road’

2 mei 2022

Het bestek uit ‘Restaurant Misverstand’ is nog maar net afgewassen en Dieter Coppens begint al aan een nieuw avontuur. Hij ruilt Mechelen in voor het meer exotische Thailand om daar een nieuw seizoen van ‘Down the Road’ in the blikken.

‘Valiezen gepakt, afscheid genomen, boardingpass op zak, weg zijn wij!’ Zo kondigde de tv-maker zijn vertek aan op Instagram. Hij stapt op het vliegtuig met zes nieuwe vrienden – Anne-Sophie, Simon, Bob, Ruben, Ellen en Isa – en begeleider Saar. De ‘grensverleggende avonturen’ van de groep in het intussen al vijfde seizoen kunnen we later op Eén zien.

***

‘Ik vind het mooi zo.’ Na de kaarsrel: presentator Johan Derksen kondigt tv-exit aan (en dat is niet voor het eerst)

29 april 2022

De Nederlandse tv-maker Johan Derksen deed dinsdag veel stof opwaaien door in de talkshow ‘Vandaag inside’ seksueel misbruik te bekennen. In zijn jonge jaren zou hij in een dronken bui een kaars in een bewusteloze vrouw hebben gestoken, een ‘jeugdzonde’ noemde hij het, maar ook: ‘technisch gezien verkrachting’. Aan de talkshowtafel werden vervolgens grapjes gemaakt over de grootte van de kaars, wat de programmamakers veel kritiek opleverde. Woensdag veranderde Derksen zijn verhaal: hij zou de kaars slechts tussen de benen van de vrouw hebben gezet.

Ondanks die draai, bleef zijn biecht niet zonder gevolgen. Het Nederlandse openbaar ministerie kondigde een onderzoek aan, het programma verloor zijn hoofdsponsor en de theatertour van Derksen werd geannuleerd. ‘Het is mijn schuld, ik ben de veroorzaker van alle ellende. In een oprechte biecht over een heel serieus onderwerp, heb ik het verteld als een smeuïge anekdote. Daar leende het onderwerp zich niet voor. Er ontstond een jolige sfeer.’

Volgens Derksen wilde de zenderbazen dat de heren hun excuses aan zouden bieden, maar daar past hij voor. ‘Wat mij een beetje in het verkeerde keelgat schoot vanmiddag met de directie is dat ze zeiden dat wij onze oprechte excuses moeten maken en dan gaan zij bepalen hoe het verder gaat. Dan denk ik: ja, we zitten hier een examen excuses maken te doen, lik m’n reet!’

En daarom kondigde de tv-maker zelf aan op te stappen. ‘Hier kan ik niet meer met plezier zitten. Ik ben er klaar mee. Deze oorlog kan je niet winnen.’ Zijn co-hosts Wilfred Genee en Rene van der Gijp gaven aan niet alleen door te willen gaan.

Twee jaar geleden kondigde Derksen ook al zijn tv-exit aan. Hij had toen na een uitzending van toenmalige ‘Veronica Inside’ ruzie gekregen met Wilfred Genee die een speciale racismespecial had opgezet, na een racistische opmerking van Derksen. Ook in 2014 leek het einde van het programma nabij, toen Derksen ruzie had met Rene van der Gijp.

***

‘Viktor vs Francesco’ belooft een strijd te worden waarin vooral de kijker verliest

29 april 2022

Viktor Verhulst en Francesco Planckaert Beeld GoPlay

In een poging de heroïek van ‘Wauters vs Waes’ te recreëren, komt GoPlay binnenkort met haar eigen versie. Een gelijkaardig concept volgend, zullen Viktor Verhulst en Junior Planckaert het wekelijks tegen elkaar opnemen. De competitie tussen de twee volgt uit hun deelname aan ‘De container cup’ waarin het Verhulstje victorie kraaide.

Naar aloude traditie van soaps wordt de geliefde cast nu dus vervangen door een jonger, minder gekend model. Had ‘Familie’ al drie verschillende Bart Van den Bossches? Dat slikken we, maar met deze teleurstellende vervanging belooft het een wedstrijd te worden waarin vooral de kijker verliest. Wees gerust, de reeks verschijnt enkel op de GoPlay-app.

***

Deze ex-winnaars doen opnieuw een gooi naar ‘De allerslimste mens ter wereld’

28/04/2022

We wisten al dat het twintigste seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ opnieuw een jubileumeditie zou worden. Nu heeft presentator Erik Van Looy ook laten weten dat alle kandidaten ondertussen geselecteerd zijn. Onder andere ex-winnaars Tom Waes en Xavier Taveirne keren terug, maar ook Gert Verhulst heeft bevestigd. ‘Hem vond ik zelfs de belangrijkste speler. Van alle 700 kandidaten in onze geschiedenis is hij is de enige die nooit een aflevering heeft verloren. De slimste mens is hij niet geworden, maar goed’, aldus Van Looy.

Komiek Bert Kruismans won de eerste jubilieumeditie in 2011. Voor zijn opvolger heeft hij alvast goede raad: ‘Je moet je brein in twee kunnen splitsen, zodat je kunt quizzen én tegelijk goede televisie kunt maken.’ De tweede editie van ‘De allerslimste mens ter wereld’ gaat van start half september op Play 4.

***

Pommelien Thijs voelt in nieuwste videoclip ‘Ongewoon’ veel vlinders voor Flo Windey

27 april 2022

Pommelien Thijs valt voor Flo Windey in haar nieuwste videoclip 'Ongewoon'. Beeld rr

Het talent in jong Vlaanderen? Niet normaal. U zou zelfs kunnen zeggen: ongewoon. Compleet toevallig draagt het nieuwste nummer van Pommelien Thijs net dat woord als titel.

In de videoclip gaat de jonge zangeres op zoek naar de liefde tijdens een speeddate. Om vervolgens flinke brok van haar #LikeMe-collegas af te wijzen en een dikke smakkerd te planten op de lippen van niemand minder dan... Flo Windey.

Voor de ster van ‘faqda’ vallen, dat vindt de rest van Vlaanderen wel doodgewoon hoor.

Lees ook: Flo Windey, een influencer met een missie: ‘Het is echt fucked up dat veel volgers hebben, gepaard gaat met macht’

***

In ‘De Meilandjes Zonder Centen’ gaat Martien op safari over de armoedegrens

27 april 2022

Chateau bijstand met Maxime, Martien en Erica Meiland Beeld KIJK.nl

Kom dat zien! De familie Meiland is weer op de buis!

Na de succesvolle, ofschoon ietwat controversiële, uitzendingen in Nederland komt ‘Chateau Bijstand’ nu ook naar België. Onder de nieuwe titel ‘De Meilandjes Zonder Centen’ voegt de familie een programma toe aan het ‘armoede porno’-genre dat al jaren razend populair is. De reviews in het thuisland waren aan de harde kant, dus proberen ze het hier.

Martien & co nemen de kijker mee op safari over de exotische armoedegrens. Een maand lang leven ze van een uitkering, om vervolgens weer terug te keren naar hun miljoenenvilla. Gaat wijnen even vlot uit een doos van de Colruyt? Ontdek het op 11 mei op VTM2.

***

‘Miljonairskoppel’ uit Blind Getrouwd dreigt met rechtszaak tegen slechte reviews

26 april 2022

Blind Gekocht, Filip en Caroline Beeld Play4

Toen Filip en Caroline zich inschreven voor Blind Gekocht, was dat met het grootste budget in de geschiedenis van het Play4-programma: een miljoen euro. Helaas bleek de villa die hen werd gepresenteerd toch niet aan de verwachtingen te voldoen. Er vloeiden tranen over lintbebouwing.

U weet wat ze zeggen: rijke traantjes lokken internettrollen. De online grapjassen trokken massaal naar de Google review pagina van de binnenspeeltuin die het koppel uitbaat. Dat gaat hen dus een brug te ver. Filip en Caroline haalden hun advocaat erbij en intussen kregen al enkele lollige reageerders van hem een brief in de bus.

Benieuwd of ze daadwerkelijk voor de rechter zullen belanden. Nog benieuwder of de rechtbank niet te dicht bij de buren zal staan.

Lees ook

Humo keek naar ‘Blind gekocht’: ‘Het zou ons niet bedroeven als de lijdensweg van koper Caroline nog weken aansleept’

***

Beelden vrijgegeven van Alec Baldwin’s fatale schietpartij op filmset: ‘Ze zei dat het geweer ‘cold’ was’

26 april 2022

De politie van New Mexico heeft verschillende beelden vrijgegeven van het fatale ongeval op de filmset van ‘Rust’. Alec Baldwin (64) schoot op 21 oktober cinematograaf Halyna Hutchins (42) en reigsseur Joel Souza (48) neer met een filmwapen dat geladen bleek te zijn. Hutchins overleed aan haar verwondingen.

Alec Baldwin op de filmset van 'Rust', vlak na het fatale schietincident. Beeld Politie Santa Fé, New Mexico

Nu, zes maanden na het ongeval, geeft de politie enkele beelden vrij die afkomstig zijn van bodycams. In de eerste video is te zien hoe Baldwin met het pistool oefent.

BREAKING: Alec Baldwin set footage released pic.twitter.com/khVN0UdBZ3 — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) 26 april 2022

De tweede video, net na het ongeval opgenomen, toont hoe de politie Baldwin aanspreekt terwijl de hulpdiensten bij de slachtoffers zijn.

“One video released Monday shows a law enforcement officer approaching Baldwin on the set of the movie in the outskirts of Santa Fe.”



2/4 pic.twitter.com/suHt9Uo6wy — Shane B. Murphy (@shanermurph) 26 april 2022

Ook van het eerste verhoor met de acteur zijn beelden. Daarop overloopt hij beheerst wat er fout liep. Op dat moment is Baldwin nog niet op de hoogte van het overlijden van Hutchins.

***

‘Restaurant Misverstand’ krijgt een tweede seizoen

25 april 2022

Dieter Coppens opende gedurende 6 weken 'Restaurant Misverstand', het eerste restaurant in België waar alle medewerkers jongdementie hebben. Beeld © VRT

Het ontroerende ‘Restaurant Misverstand’ krijgt een tweede seizoen. Dat bevestigt Seppe Nobels, chef-kok uit de reeks. In het eerste seizoen opende Dieter Coppens een restaurant waar het volledige personeel de diagnose jongdementie heeft. De acht leden werden bijgestaan door Coppens, Nobels en experte Anouck de Bruijn. De reeks werd met 700.000 een succes en kreeg ook veel lof over hoe het een topic als jongdementie werd besproken. Nu komt er dus ook een vervolg. Of hetzelfde recept wordt aangehouden, valt nog af te wachten.

Lukas Lelie komt met nieuw seizoen ‘Standaard Koekhandel’, met premiere in Kinepolis (inclusief koeken)

22 april 2022

Standaard koekhandel Beeld YouTube

Goed nieuws voor alle koekfretters: Lukas Lelie komt na bijna anderhalf jaar met een nieuw seizoen van zijn ‘Standaard Koekhandel’, de YouTube-show waarin bekende koekliefhebbers minutenlang over hun favoriete koek spreken. Kinepolis organiseert op woensdag 11 mei een speciale avond waarin het nieuwe seizoen integraal wordt uitgezonden, de besproken koeken gelijktijdig worden gegeten, elke bezoeker een uniek ‘Standaard koekhandel-koekblik’ krijgt en Lelie zijn persoonlijke favoriete koek onthuld. Kaarten kunt u hier kopen.

Charlotte Vandermeersch en Felix van Groeningen genomineerd voor Gouden Palm

Voor hun verfilming van de bestseller ‘De acht bergen’ van de Italiaanse schrijver Paolo Cognetti, getiteld ‘Le otto montagne’, zijn Felix van Groeningen en Charlotte Vandermeersch opgenomen in de officiële comptetitie van het prestigieuze filmfestival van Cannes. Het duo regisseerde de film niet alleen, maar schreef zelf ook het scenario.

Vorige week raakte al bekend dat “Close” van Lukas Dhont en “Tori en Lokita” van de broers Dardenne opgenomen zijn in de officiële competitie, niet eerder deed België het zo goed.

***

Bekijk hier de trailer van de Neveneffecten-serie ‘Nonkels’, binnenkort op Streamz en Play4

20/04/2022

De langverwachte serie ‘Nonkels’, geschreven door Rik Verheye en Neveneffecten Jelle De Beule en Koen De Poorter, is vanaf 29 april op Streamz te zien en in mei op Play4.

'Nonkels', met Wim Willaert, Jelle De Beule en Rik Verheye Beeld Play4 / Streamz

Diep in de West-Vlaamse polders wonen de drie broers Persyn sinds jaar en dag op hetzelfde perceel. In het voormalig ouderlijk huis hokt eenzaat Pol (Wim Willaert), in de fermette daarnaast wonen pantoffelheld Luc (Jelle De Beule) en zijn pinnige vrouw Carine (Isabelle Van Hecke). Hun twee woonsten staan in de schaduw van de moderne villa van nouveau riche en ondernemer Willy (Rik Verheye) en diens jongere vrouw Delphine (Emilie De Roo).

Hun relatieve rust wordt grondig verstoord wanneer de Kameroense vluchteling Innocent Dipanda (Blaise Afonso) onaangekondigd bij Luc voor de deur staat, en hem vraagt om onderdak. Luc had de voormalige pennenvriend van zijn dochter Anke (Silke Thorrez) immers zelf meermaals geschreven – vanop een veilige 6000 kilometer in vogelvlucht – dat hij altijd welkom was bij zijn tweede familie in België. Maar zoals Luc veel te laat verheldert, betekent ‘Welkom’ hier ‘Welkom, maar het moet ook een beetje passen’.

***

Meneer Spaghetti barst in tranen uit: ‘De Verhulstjes’ krijgen een emotionele Samson-afscheidsspecial

19 april 2022

‘Samson & Gert’ is niet meer. Dit weekend gaf Gert Verhulst zijn laatste show als Samson-baasje en geeft hij zo officieel de fakkel door aan dochter Marie. Dat het een emotioneel afscheid werd, daar kan iedereen die opgroeide met Gertjeuh wel inkomen. Dat het goed materiaal oplevert voor een special van ‘De Verhulstjes’, daar kan de portemonnee van Gert ook inkomen. Gisteren konden fans genieten van een voorproefje in ‘De Cooke & Verhulst Show’, maar voor wie de beelden gemist heeft, geen nood:

***

Teaser voor nieuwe ‘Thor’-film toont indrukwekkende biceps van Natalie Portman

19 april 2022

Thor: Love and Thunder Beeld Marvel

Op 8 juli trekken Marvel-fans opnieuw massaal naar de cinema, want dan komt ‘Thor: Love and Thunder’ uit. Een unicum in de Marvel Cinematic Universe, want Thor is de eerste superheld die een vierde solo-film krijgt. Een eerste teaser is nu ook uit.

In de nieuwste van de blonde god gespeeld door Chris Hemsworth geeft Thor de brui aan superheldendaden en ruilt hij zijn Avenger-status in voor wat zelfontdekking. Maar het blijft natuurlijk een Marvel-prent, dus loert er nog steeds gevaar om de hoek. Enter Natalie Portman die ex-lief Jane Foster speelt: de actrice kweekte wat extra spieren om hamer Mjölnir te hanteren. Na een nieuwe Captain America lijkt het er dus op dat we ook een nieuwe Thor mogen verwelkomen bij de Avengers.

***

Xander De Rycke wordt sidekick van Eva De Roo op StuBru

15 april 2022

Xander De Rycke wordt de nieuwe sidekick van Eva De Roo op Studio Brussel. Beeld Jelle Vermeersch/ Bob Van Mol

In een niet al te ver verleden presenteerde Eva De Roo haar middagprogramma op StuBru samen met Vincent Byloo, wat een aangenaame mix gaf van wild enthousiasme en licht cynisme. Die formule lijkt herhaald te worden: vanaf dinsdag tot aan de zomer zal comedian Xander De Rycke aan haar zijde staan. Een idee van De Roo zelf, klinkt het in Het Nieuwsblad.

De Rycke kijkt er alvast naar uit: “Studio Brussel is, denk ik, de enige radiozender die echt past bij mij. Mij moet je niet om negen uur ’s ochtends op Qmusic laten presenteren, want na een tijd willen die luisteraars mij dood. En dan wil ik dat zelf ook. Bovendien is Eva, en ik zeg dit niet speciaal om haar te charmeren, de enige radiopresentatrice met wie ik dit een kans wil geven.”

***

Hoera! Na twintig jaar sukkelen, krijgt Scrat éindelijk zijn eikel te pakken

Beeld Blue Sky Studios

Twíntig jaar, zo lang is het al geleden dat de wereld kennismaakte met Scrat, de sabeltand-eekhoorn uit Ice Age − het is begrijpelijk als een gevoel van ouderdom u overvalt. Jarenlang volgden we nagelbijtend zijn avonturen en zagen we hoe hij zonder succes zijn eikel koesterde, maar nooit verorberde, tot nu!

Helaas is de reden voor zijn overwinning minder leuk. Blue Sky Studios, de bedenkers van de Ice Age-franchise, werd in 2019 overgenomen door Disney, maar door de economische impact van de coronacrisis werd de studio vorig jaar gesloten. Nu pas zeggen ze echter zelf vaarwel ‘op hun eigen manier’, met een laatste animatie van de iconische eekhoorn, getiteld: ‘The End’. Ondertussen pinken wij een nostalgisch traantje weg bij de laatste triomf van een kinderheld.