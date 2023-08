Allemaal beestjes met Zomergast Bibi Dumon Tak: ‘Ik verwacht wel enige reuring’

Laat u niet van de wijs brengen door een neerwaarts tuimelende thermometer en af en toe een regenbui in het aangezicht: de zomer tiert nog steeds welig. Zie ook: het Nederlandse tv-monument ‘Zomergasten’, dat met schrijfster Bibi Dumon Tak (58) alweer aan z’n vierde invitee toe is.

HUMO Hoe komt dat binnen, zo’n uitnodiging voor ‘Zomergasten’?

BIBI DUMON TAK «Nou, zo ontzettend ongeloofwaardig dat ik de mail niet eens had uitgelezen. Ik dacht dat het reclame was, of spam voor één of ander abonnement. Tot ik een halfuur later telefoon kreeg: ‘Heb je ons bericht gelezen?’ Waarop ik meteen enorm zenuwachtig werd, natuurlijk. En daarna opgetogen (lacht).»

HUMO U werkt momenteel aan een programma over mensen die zich het lot van dieren aantrekken, ging ooit op onderzoek in het slachthuis en deed vrijwilligerswerk bij de dierenambulance. Voor ‘Zomergasten’ kondigde u aan: ‘Ik wil een stem geven aan de stemlozen.’ U bent a woman on a mission.

DUMON TAK «O ja! Mijn opzet voor ‘Zomergasten’ is om beelden te leveren aan mijn woorden. Het zal dus gaan over dieren, over jeugdgevangenissen – daarmee ben ik altijd begaan geweest – én over het schrijverschap.»

HUMO Zijn er überhaupt films of series die de kracht hebben om een mens z’n houding tegenover dierenleed te doen herzien?

DUMON TAK «Véél te weinig. Heel lastig: je mag niet te duidelijk laten zien dat je activistisch bent, ook al ben je het wel degelijk, want dat stoot af. Je moet mensen méétrekken in je verhaal, zoals Jane Goodall en David Attenborough. Ook activisten, maar zij brengen ’t wel educatief over.

»Naar natuurfilms kijk ik dan weer nooit, omdat daarin ook dieren doodgaan.»

HUMO Hebt u het dan over een leeuw die een antilope verslindt, of over de mens die dieren systematisch vernietigt, zoals in documentaires à la ‘Blackfish’ of ‘The Cove’?

DUMON TAK «‘The Cove’, dat gaat toch over de dolfijnenjacht, hè? Daar word ik gewoon kwaad van. Van een leeuw die een antilope grijpt natuurlijk niet, maar zelfs dát hoef ik niet te zien. Dat wil ik in ‘Zomergasten’ niet nóg ’ns in close-up voorschotelen. Nee, kijkers hoeven niet bang te zijn voor dat soort taferelen.»

HUMO Iets anders: hoe vindt u dat Theo Maassen het ervan afbrengt als presentator?

DUMON TAK «Héél goed, zelfs imponerend. Hij is een comedian, die het dus gewend is altijd zelf aan het woord te zijn, en toch geeft hij zijn gast veel ruimte.

»Maar goed, ik heb nu eenmaal een mening over de dingen, en Theo Maassen ook, dus verwacht ik dat er in mijn aflevering wel enige reuring zal zijn. Wat prima is. We hebben elkaar nog niet ontmoet, en ik geloof dat ik het zo zal houden: laat ons maar gewoon spontaan op elkaar toetreden.»

HUMO Kunt u al een tipje van de sluier lichten over welke fragmenten u wél zult laten zien?

DUMON TAK «Eentje dan: een stukje uit de Franse documentaire ‘Vedette’, over boeren die hun koeien zo liefdevol grootbrengen dat ze later weigeren om ze op te eten. Dat vind ik een mooiere manier om een boodschap over te dragen dan de gruwel van slachthuizen en dierenmishandeling – en dát zal ik dus in mijn aflevering smakelijk voorschotelen.»

‘Zomergasten’

NPO 2, zondag 13 augustus, 20.20