Alles wat Regi aanraakt wordt goud, behalve dan zijn eigen talentenjacht

Pauline Slangen wint de ‘Regi Academy’

Het nieuwe academiejaar moet nog beginnen, maar de ‘Regi Academy’ is alweer klaar. De 19-jarige Pauline Slangen uit Lommel had de grootste ‘Regi sparkle’ en won daarmee donderdagavond de talentenjacht.

Als winnares mag Pauline met de dj/producer optreden in het Sportpaleis en zal ze te horen zijn op de nieuwe single ‘Duizend sterren’. Dat zal ongetwijfeld een hit worden, want alles wat Regi de laatste jaren aanraakt wordt goud (vijf nummer-1-hits in vier jaar). Behalve dan misschien zijn eigen talentenjacht, want ook de finale-aflevering scoorde ietwat magere kijkcijfers: 130.000 mensen stemden gisteren af op VTM 2.

Wint Jens Dendoncker opnieuw een Emmy?

Het populair-wetenschappelijke VTM-programma ‘Da’s liefde’ is genomineerd voor een Emmy Award in de categorie ‘non-scripted entertainment’. In het programma sprak Jens Dendoncker met experts over liefde in al zijn facetten en keek hij ook in het hart van de Vlaming. Ook was de komiek zelf opvallend openhartig over zijn eigen relatie met Lauren Versnick. Voor Sofie Peeters en Tim van Aelst van productiehuis Shelter is dit al de vijfde Emmy-nominatie. Ze wonnen al drie Emmy’s voor ‘Benidorm Bastards’ in 2011, ‘Wat Als? ’in 2014 en ‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, ook met Dendoncker in 2018.

Eén-reeks ‘Lockdown’ gaat naar Cannes

Ook de kortfilmreeks ‘Lockdown’ maakt kans op prijzen: de twaalf films doen mee tijdens de officiële short form competitie van de vierde editie van Canneseries (8-13 oktober 2021). De reeks werd begin dit jaar op Eén uitgezonden, waarbij elke kortfilm door een andere Vlaamse regisseur werd gemaakt. Lees hier wat Onze Man van de serie vond.

Onder meer Matthias Schoenaerts, Josse De Pauw, Peter Van den Begin, Tine Embrechts, Maaike Neuville en Veerle Baetens speelden mee in de films.

Chris Pratt gaat Super Mario spelen, Jack Black speelt Bowser

De animatiefilm ‘Super Mario Bros.’ heeft een indrukwekkende stemmencast verzameld. Chris Pratt zal de besnorde loodgieter spelen, Charlie Day doet de stem van zijn broertje Luigi, Anya Taylor-Joy (‘The Queen’s Gambit’) speelt prinses Peach, Jack Black is Bowser, Keegan-Michael Key vertolkt Toad en Seth Rogen is gestrikt voor de stem van Donkey Kong. Nu maar hopen dat deze gameverfilming beter is dan die uit 1993, een film die niet alleen werd afgemaakt door de critici maar ook een commerciële flop werd.

In de games worden de stemmen van Mario en Luigi overigens ingesproken door de Amerikaanse stemacteur Charles Martinet, die in de film een cameo zal krijgen.