Alles wat u dit seizoen moet weten over ‘De slimste mens’

Het negentiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ is nog niet ten einde, maar ook dit jaar leverde het programma weer volop entertainment. Van een YouTube-fenomeen, een Ketnet-ster, een goudenmedaillewinnaar tot zelfs de kassierster van de Maxi-Zoo in Brugge: deze mensen kleurden het seizoen.

Beeld Koen Bauters

Acid

‘Als ik het ergens moeilijk mee heb, zet ik het online. Wat mij pijn doet, dat déél ik’

Hij is volstrekt onverstaanbaar, maar dat weerhield Acid er niet van harten op YouTube en in de Vlaamse huiskamers te veroveren. ‘Maar ik denk dat alle volwassenen mij haten’.

Jennifer Heylen

‘Zelfs een bundeling van al mijn onhebbelijkheden levert nog altijd een heel toffe, coole griet op’

Veruit het meest enthousiaste jurylid ter wereld: Jennifer Heylen.

Steven Van Gucht

‘Ik dacht: volgend jaar gaan ze me niet meer voor ‘De slimste mens’ vragen, dit is ‘once in a lifetime’.’

Eén van de onverwachte neveneffecten van het coronavirus is een acute opstoot van BV-schap, mocht viroloog Steven Van Gucht ondervinden. ‘Ik ben het wel beu om over dat virus te praten.’

Beeld Joris Casaer

Serine Ayari

‘Hoe kleingeestig racisme ook is, en hoe dom mensen die erin blijven volharden ook zijn, het zal altijd blíjven kwetsen’

De jury van ‘De slimste mens’ heeft dit seizoen een energie-injectie gekregen, met als krachtigste adrenalineshot: comédienne Serine Ayari.

Wiam

‘Ik wil de gemiddelde Gert Verhulst gerust uitleggen hoe de vork in de steel zit’

‘Je spreekt mijn naam uit als ‘Wi-èm’, met een kleine cesuur; dus niet ‘Wi-jém’, snap je? Ik zeg altijd: ‘Het is niet we are, niet I am, maar we am.’’ Wiam, YouTube-fenomeen zonder filter.

Tine Embrechts

Tine haalde de beste score ooit in ‘De slimste mens’. Dit zijn de andere recordhouders

De laatste seizoenen van ‘De slimste mens ter wereld’ werd ‘de hoogste score ooit’ al meermaals verbroken en dinsdag was het weer raak: nieuwkomer Tine Embrechts, die tien jaar lang twijfelde om mee te doen, speelde de topscore aan diggelen.

Beeld SBS

Gloria Monserez

Gloria na haar exit uit ‘De Slimste Mens’: ‘Veel mensen vroegen me wie the fuck ik ben. Begrijpelijk!’

Zeven afleveringen hield Gloria Monserez het vol in ‘De slimste mens ter wereld’, maar een vraag over Bill Gates werd haar fataal. ‘Ik heb bitter weinig reacties gekregen. Niemand geeft een fuck om mij.’

Cesar Casier

De titel van ‘Meest oprechte mens ter wereld’ kan Cesar Casier in ieder geval nauwelijks nog ontsnappen

De files zijn terug, de liberalen geloven dat 4.000 euro een modaal loon is en in de eerste aflevering van ‘De slimste mens ter wereld’ werd er gelachen met Erik Van Looy: het normale leven gaat opnieuw zijn gangetje.

Beeld Geert Van de Velde

Delphine Lecompte

‘Acid is even briljant als de kassierster van de Maxi Zoo te Brugge, dus waarom krijgt hij wél ruimte in Humo?’

Niet iedereen was even gecharmeerd door de passage van Acid.

Alexander Hendrickx

‘Ik heb trainingen gemist om mee te doen’

Goudenmedaillewinnaar op de Olympische Spelen en dus sportiefste lookalike van Harry Potter: Alexander Hendrickx: ‘Mick Jagger? Geen idee hoe die eruitziet.’