Alles wat u moet weten voor u aan de ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ begint

Ruim drie jaar na de finale van ‘Game of Thrones’ is er eindelijk een spin-off van de populaire fantasyreeks: ‘House of the Dragon’, waarvan de eerste aflevering deze week bij ons op Streamz verschijnt. Maar vooraleer u zich opnieuw in de wereld van draken, bloedvergieten en al dan niet functionele naaktscènes stort, bereiden we u alvast voor op wat gaat komen.

‘House of the Dragon’ is een prequel

‘House of the Dragon’ vindt plaats zowat tweehonderd jaar voor ‘Game of Thrones’ en gaat over de Targaryen-familie, de voorouders van drakenkoningin Daenerys. Nadat drakenridder Aegon de Veroveraar de macht over Westeros overnam, mocht de familie Targaryen plaatsnemen op de IJzeren Troon; bij de start van de reeks heerst zijn afstammeling Viserys I (Paddy Considine) over de Zeven Koninkrijken en is er relatieve vrede in de contreien, die natuurlijk weldra bloedig verstoord zal worden.

Normaal gezien zouden we wantrouwig zijn want prequels zijn zelden echt een goed idee. Maar ‘Better Call Saul’ heeft onlangs bewezen dat je in dit genre wel degelijk succes kunt hebben en belangrijker nog: op deze manier blijft ‘House of the Dragon’ tenminste zover als mogelijk uit de buurt van die verschrikkelijke ontknoping van het origineel.

‘House of the Dragon’ is minder complex dan ‘Game of Thrones’

Omdat ‘Game of Thrones’ zich van bij het begin in verschillende gebieden afspeelde en er ook meerdere geslachten bij betrokken waren, kon het wel enige tijd duren vooraleer je de Lannisters van de Starks van de Greyjoys van de Targaryens kon onderscheiden. Hier is dat, aangezien er slechts één familie centraal staat, minder het geval. Niet dat de verwarring helemaal te vermijden valt: de makers - en George R.R. Martin, die het boek ‘Fire & Blood’ schreef waarop deze prequel is gebaseerd - hebben bijvoorbeeld drie personages respectievelijk Rhaenyra, Rhaenys en Rhaena gedoopt, wat eigenlijk wreder is dan alle uitspattingen van geweld.

Het verhaal is ook minder ingewikkeld dan dat van het origineel en draait in een notendop rond de strijd die onder de Targaryens losbarst om de opvolging van Viserys. Omdat die geen mannelijke erfgenaam heeft, moet hij kiezen tussen zijn broer Daemon (Matt Smith) en zijn dochter Rhaenyra (niet te verwarren met zijn nicht Rhaenys). De rivaliteit, tussen Daemon en Rhaenyra maar ook nog met een rits andere troonpretendenten, leidt tot een heuse burgeroorlog, de legendarische ‘Dance of the Dragons’ waar in ‘Game of Thrones’ al over verteld werd. Naar goede traditie - herinner u hoe lang we destijds hebben moeten wachten op de winter die al in de eerste aflevering werd aangekondigd - is de aanloop naar de drakendans lang en grillig. Er staan dan ook al vier seizoenen gepland, als de reeks aanslaat.

‘House of the Dragon’ bevat veel seks en geweld, maar geen seksueel geweld

‘Game of Thrones’ was vaak het middelpunt van controverse, en zo goed altijd vanwege de vele aanrandingen, de verkrachtingen en het niet-aflatende geweld tegen vrouwen in de serie. Logisch dus dat de spin-off op dat vlak wat meer terughoudendheid aan de dag legt. Vreemd genoeg verklaarde showrunner Miguel Sapochnik enkele weken geleden wel net het omgekeerde, toen hij in een panelgesprek zei dat ‘House of the Dragon’ minder seksscènes dan ‘Game of Thrones’ zou bevatten maar wel meer momenten van seksueel geweld, ‘alleen smaakvoller gebracht’. Dat zorgde voor zoveel ophef dat de bazen van HBO snel verklaarden dat er slechts één geval van seksueel geweld in de serie zat, en dat dat helemaal buiten beeld gebeurde.

Seks met wederzijdse toestemming is er wel meer dan genoeg te zien. Matt Smith vroeg zich in een interview met Rolling Stone zelfs af of het allemaal niet net iets te veel was. ‘Op den duur denk je: ‘Hebben we echt nog een seksscène nodig?’’, aldus de hoofdrolspeler. ‘En het antwoord was telkens weer: ‘Ja, toch wel.’’

‘House of the Dragon’ mocht wat kosten

Bijna tweehonderd miljoen dollar, of ongeveer twintig miljoen dollar per aflevering: zoveel legde HBO op tafel voor het eerste seizoen van ‘House of the Dragon’. Ter vergelijking: het laatste seizoen van ‘Game of Thrones’ klokte af op ongeveer vijftien miljoen dollar per aflevering. Toch wordt de fantasyreeks in Hollywood nog beschouwd als redelijk goedkoop. Netflix telde immers voor het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ zowat 30 miljoen dollar per aflevering neer, en het eerste seizoen van de nieuwe ‘Lord of the Rings’-serie ‘The Rings of Power’ - vanaf 2 september op Prime Video - kostte naar verluidt 465 miljoen dollar. Voor welgeteld acht afleveringen. De spannendste strijd voor ‘House of the Dragon’ is dan ook niet die tussen de erfgenamen van Viserys Targaryen maar die om de titel van ‘populairste fantasyreeks van 2022, een oorlog die voor streamingdienst HBOMax en voor de vele andere ‘Game of Thrones’-spinoffs die mogelijks nog gemaakt kunnen worden van levensbelang kan zijn.

‘House of the Dragon’: vanaf maandag 22 augustus op Streamz