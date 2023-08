Allesbehalve 100 jaar eenzaamheid: ‘Granen, noten, bonen en rode wijn’

100 jaar worden: het is een droom van velen, en stilaan een noodzaak voor wie alle series en films wil uitkijken die Netflix uitbrengt. Gelukkig biedt de streamingdienst een helpende hand met ‘Live to 100’, een documentairereeks die nagaat hoe je gezond en wel een eeuw lang kunt leven.

Dan Buettner, een ex-medewerker van National Geographic, bedacht enkele jaren geleden het concept ‘blue zones’: regio’s waar mensen bovengemiddeld oud worden. In de serie praat hij met mensen in die blauwe zones om hun het geheim van een lang leven te ontfutselen.

DAN BUETTNER «Toen ik voor National Geographic werkte, belandde er een onderzoek op mijn bureau waaruit bleek dat de mensen op het Japanse eiland Okinawa de hoogste levensverwachting ter wereld hadden en ook het langst gezond bleven. We hebben toen een expeditie op touw gezet om te onderzoeken hoe dat kwam, en tegelijk ook gekeken of er elders nog van die regio’s met een opmerkelijk oude en gezonde bevolking waren. Tijdens de research vonden we er nog twee: Sardinië en Loma Linda, een stadje met ongeveer 25.000 inwoners in Californië. Ondertussen zijn er nog twee bij gekomen: het Griekse eiland Ikaria en Nicoya, een schiereiland in Costa Rica.»

– Wat hebben die blauwe zones gemeen, behalve dat ze vrij afgelegen liggen?

BUETTNER «Vooral dat de omgeving de bevolking verplicht om gezonder te leven. In de Verenigde Staten heb je de perfecte omstandigheden om jezelf ziek te maken: iedereen neemt de auto, je wordt gebombardeerd met reclame voor fastfood, er zijn te weinig winkels met gezond voedsel… In blauwe zones worden mensen er net toe aangezet om goede keuzes te maken: alles ligt dicht bij elkaar, dus is het makkelijker om je te voet of met de fiets te verplaatsen. Verse groenten zijn alomtegenwoordig en de lokale keuken is daar ook op ingesteld: mensen eten vooral granen, noten en bonen, het dieet van landbouwers. Het gezin Melis uit Sardinië, dat in het Guinness-boek staat als het oudste ter wereld, eet elke middag hetzelfde: zuurdesembrood, een kom minestrone en een klein glas rode wijn. Zo wil ik ook 100 worden (lacht).»

– Wordt ouder worden er ook positiever bekeken dan elders?

BUETTNER «Absoluut, je merkt dat zelfs aan de woordenschat. In Okinawa hebben ze geen woord voor ‘pensioen’. Zij spreken van ‘ikigai’, wat zoveel betekent als: ‘waarom ik elke ochtend opsta’. In Costa Rica noemen ze het ‘plan de vida’ of ‘levensplan’. In blauwe zones word je bewonderd om je hoge leeftijd. Wie 100 is, zit niet weg te kwijnen maar beschouwt zichzelf nog als een waardevol deel van de maatschappij. Die instelling helpt om lang gezond te blijven.»

– Wat kunnen westerlingen die zich door hun korte bestaan slepen daarvan leren?

BUETTNER «Ik denk dat vooral de westerse maatschappij in haar geheel veel kan leren. Als het over gezondheid gaat, legt men snel de nadruk op individuele verantwoordelijkheid: je moet gezond eten, je mag niet roken, je moet geregeld sporten. Maar je gedrag op je eentje veranderen is moeilijk: na zes à negen maanden verliezen de meeste mensen hun discipline en hervallen ze. In plaats van geld uit te geven aan dure campagnes kan de overheid beter zorgen voor veranderingen die op lange termijn effect hebben: meer en betere fietspaden aanleggen, of de auto weren uit steden. Onze omgeving geeft vorm aan onze dagelijkse gewoontes, niet omgekeerd.»

‘Live to 100: Secrets of the Blue Zones’

Vanaf 30 augustus te zien op Netflix