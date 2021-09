‘Alloo live’ op VTM: alsof de Gentse Overpoort nog niet genoeg te verduren krijgt, besloot Luk Alloo er eens langs te gaan

Een ongeluk komt nooit alleen: de Overpoort in Gent staat in een negatief daglicht na zware rellen en vechtpartijen en kreeg gisterenavond ook nog eens Luk Alloo op bezoek.

In de derde aflevering van ‘Alloo live’ wilde Alloo inhaken op de actualiteit en onderzoeken in hoeverre het beeld dat in de media van de Overpoort blijft hangen na de afgelopen week overeenstemt met de realiteit. Daartoe trok hij met een cameraploeg ‘de oorlogszone’ in, om studenten te polsen naar hun ervaringen en angsten. Het getuigt natuurlijk van een bijzonder optimistische levenshouding dat je hoopt om rond tien uur ’s avonds in een straat vol cafés goeie gespreksgasten te vinden, en ‘Alloo live’ deed dan ook vaak denken aan de sfeerverslagen van op één of andere markt na een gewonnen match van de Rode Duivels. Na zowat de vijfde keer dat een aangeschoten persoon ongevraagd voor de camera sprong of twee vingers boven het hoofd van de geïnterviewde hield, kreeg Alloo een blik in de ogen die me liet vrezen dat hij tegen het einde van de nacht misschien weleens zelf iemand in elkaar zou kunnen timmeren.

Zij die wel nog nuchter genoeg waren, hielden zich – tot zichtbare teleurstelling van de presentator – erg op de vlakte over wat er gebeurd was. Ze hadden weinig gemerkt van alle problemen, vonden de berichtgeving wat overroepen en wandelden tot in de kleine uurtjes zonder angst in de straat rond omdat ze er gerust in waren dat de politie haar werk deed. Die laatste kwam op het einde van de uitzending ook aan het woord toen Alloo naar twee agenten toe ging die een oogje in het zeil hielden aan de ingang van de straat. Helaas bleken zij tot de verkeerspolitie te behoren en waren ze bezig met een grootscheepse controle van de fietsverlichting bij de vierende studenten. Geweldenaars die plannen hadden om dit weekend naar Gent af te zakken, weten dankzij ‘Alloo live’ nu wel dat ze ervoor moeten zorgen dat hun rijwiel in orde is of dat ze anders een boete van 58 euro plus een administratieve kost van 8,84 euro riskeren.

Dat de geïnterviewden niet bijster veel te vertellen hadden, was niet eens het grootste probleem van de uitzending, wel hoe weinig interesse de tv-maker aan de dag legde in de mensen voor zijn camera. Alloo gedraagt zich in ‘Alloo live’ als een man die tijdens een cocktailparty wanhopig probeert te netwerken en bij elke gesprekspartner over de schouders loert naar een volgende prooi, onderwijl de ene vraag na de andere afvurend zonder naar het antwoord te luisteren. Soms heeft dat een komisch effect, als je de verwarring bij zijn slachtoffers ziet, zoals bij de arme, verbouwereerde student handelswetenschappen die hoopte om in vrede een pintje te kunnen drinken en ‘Ga je vaak naar de kerk?’ voor de voeten kreeg. En wellicht is de snackbaruitbater nu nog steeds aan het nadenken over wat hij eigenlijk had moeten zeggen toen Alloo hem in de rapte polste of hij zijn hamburgers ‘vooral aan meisjes of aan jongens verkoopt’.

Luk Alloo bij de 80-jarige Oscar. Beeld VTM

De gesprekken die wel voorbereid waren, leverden even nietszeggende resultaten op. De Gentse burgemeester Matthias Declercq, die vast niet toevallig om half elf in de Overpoort wandelde, werd door Alloo vastgepind tegen de gevel van de legendarische frituur Julien en kon in enkele minuten tijd weinig meer dan wat clichés uitbrengen – de korte versie van het verhaal dat hij eerder op de avond al in ‘De Cooke & Verhulst Show’ had verteld. Maar Oscar, een 80-jarige die al dertig jaar in de Overpoort woont, kwam er nog bekaaider van af. De man had een verzameling krantenknipsels meegebracht om te illustreren hoe de Decadance, het café onder zijn appartement, en bij uitbreiding de hele Overpoort is veranderd in de afgelopen decennia. Maar Alloo bleek enkel geïnteresseerd in een foto van de jonge Kevin De Bruyne die Oscar – een ex-voetbaltrainer – in zijn bezit had. ‘Ik vond het heel waardevol om u te ontmoeten,’ zei Alloo voor hij zich snel weer uit de voeten maakte, op weg naar een volgende passant. Dan is er toch iemand die iets aan deze uitzending heeft overgehouden.