Als Andy Peelman naar de kijkcijfers van zijn ‘Lego Masters’ kijkt, voelt het alsof hij zelf op een blokje is gaan staan

De posities liggen grotendeels vast en nieuwkomers zijn er de afgelopen week niet gepasseerd, dus blikken we nog even terug op de start van het tv-seizoen. De cijfers hier slaan op het aantal kijkers dat een programma op de dag van uitzending zag - live of uitgesteld - maar er zijn uiteraard ook veel mensen die de volgende dagen inpikken.

Bij ‘Chantal’ - met 1.046.145 kijkers de grootste publiekstrekker van de eerste week - was het kijkcijfer na een week nog aangedikt tot 1.331.119, ‘Down the road’ ging van 812.561 naar 1.190.317 en ook bij ‘De Allerslimste Mens’ (gemiddeld 750.000 kijkers in week één) kwamen er voor elke aflevering zowat 300.000 mensen bij, zodat de quiz uiteindelijk boven het miljoen eindigde. ‘Blind getrouwd’ maakt eveneens een stevige sprong voorwaarts: de score van aflevering één was na een week bijna verdubbeld, van 400.621 naar ruim 700.000.

Nog een cijfer waar VTM zich aan kan optrekken: op zaterdagavond zakt ‘Lego Masters’ steeds verder weg - deze week hadden Andy Peelman en co. nog 170.000 kijkers over - maar uitgesteld vindt het programma wel nog zijn publiek: de eerste aflevering ging van 210.000 naar ruim 350.000 kijkers.‏

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 9 tot en met donderdag 15 september. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 THUIS EEN 1.041.000

2 CHANTAL EEN 1.015.449

3 HET JOURNAAL (19U) EEN 881.234‏

4 DOWN THE ROAD EEN 818.993‏

5 IEDEREEN BEROEMD EEN 744.398‏

6 HOTEL ROMANTIEK EEN 721.403‏

7 DE ALLERSLIMSTE MENS TER WERELD PLAY4 682.159‏

8 HET NIEUWS (19U) VTM 629.349

9 HOMO UNIVERSALIS EEN 593.912‏

‏10 FC DE KAMPIOENEN EEN 590.362‏

11 SPORTWEEKEND EEN 564.178‏

12 OVER ETEN EEN 556.654‏

13 VUELTA EEN 552.723‏

14 DE NOODCENTRALE EEN 551.181

15 VIVE LE VELO EEN 545.314‏

16 BLOKKEN EEN 537.316‏

17 POLITIE 24/7 EEN 526.000

18 FAMILIE VTM 502.032‏

19 HET JOURNAAL (13U) EEN 478.556‏

20 PORTO/CL.BRUGGE VTM2 435.758‏

21 THE BROKENWOOD MYSTERIES EEN 426.792‏

22 I CAN SEE YOUR VOICE VTM 407.030‏

23 BLIND GETROUWD VTM 391.791‏

24 THE REPAIR SHOP EEN 345.135‏

25 HM QUEEN ELIZABETH II EEN 326.305‏