Als dankzij ‘Depp v Heard’ bij sommigen de Johnny Depp-vormige schellen van de ogen vallen, is dat winst

De overwinning van Johnny. De grappen over Amber. De drol in bed. Ook wie vorig jaar het proces tussen Johnny Depp en Amber Heard met een half oog volgde, zal wel een paar dingen onthouden hebben. Een nieuwe Netflix-docu kijkt terug op de scheiding die nog pijnlijker was dan die tussen Romelu Lukaku en Inter Milaan en doet een verdienstelijke poging om te tonen dat de realiteit achter de memes lang niet zo eenvoudig is als mensen anderhalf jaar na het verdict misschien denken.

‘Depp v Heard’ overloopt de twee maanden - van april tot juni - dat de Hollywoodsterren tegenover elkaar stonden in de rechtszaal, nadat zij zichzelf in een opiniestuk had omschreven als ‘een symbool van de gevolgen van partnergeweld’ en hij haar daarop had aangeklaagd voor laster. Drie afleveringen lang krijgen we beeldmateriaal uit die periode en de nasleep te zien: fragmenten uit talkshows, filmpjes op sociale media en podcasts over het proces, en opnames uit de rechtszaal. Tussen de getuigenissen van Depp en Heard zaten destijds een paar weken, maar de reeks monteert hun verklaringen door elkaar, waarbij ze antwoord geven op dezelfde vragen. Dat is meer dan een kunstgreep: een deel van de zaak ging over gebeurtenissen waarover de twee tegenstrijdige verklaringen aflegden, zodat veel afhing van hoe ze tijdens het proces overkwamen.

Voor het internet was het eenvoudig. Zelfverklaarde kenners als Dartn3ws of The umbrella guy zagen in de huilende Heard geen vrouw die haar donkerste momenten moest herbeleven voor de camera’s, maar een manipulatieve ‘drama queen’. De immer rustige en bescheiden Depp was voor hen dan weer een man die dapper vocht tegen leugens en valse beschuldigingen en niet iemand die deksels goed wist dat de rechtszaak voor hem een ideale manier kon zijn om zijn imago weer op te poetsen. De vooroordelen tegenover Heard en de hectoliters vitriool die ze over zich heen kreeg, komt vast deels voort uit de ingebakken misogynie online, al valt op dat veel vrouwen maar al te graag mee de spot dreven met de actrice.

Als uit ‘Depp v Heard’ één ding duidelijk wordt, dan wel dat een proces volgen via sociale media, YouTube of podcasts van zogenaamde experts geen goed idee is. Het gemak waarmee uitspraken uit de context werden gehaald of bewijsmateriaal tegen Depp werd genegeerd is bijna komisch. Regisseur Emma Cooper ontkracht ook enkele bekende verhalen rond de rechtszaak, waaronder dat van de drol die na een echtelijke ruzie in het bed van Depp en Heard lag. Volgens Depp en zijn acolieten had Amber die geproduceerd, waardoor ze in duizenden filmpjes onder de bijnaam ‘Amber Turd’ werd opgevoerd als een losgeslagen zottin. Alleen: de drol was vier jaar eerder al eens aan bod gekomen in het proces dat Depp had aangespannen tegen de Britse tabloid The Sun, nadat die hem een ‘wife beater’ had genoemd. En in die rechtszaak, die Depp overigens verloor, kwam men tot de conclusie dat een van de honden des huizes wellicht de dader was.

Cooper wou naar eigen zeggen een evenwichtige documentaire over de zaak maken maar het is niet moeilijk om te zien aan welke kant zij staat: Heard heeft fouten begaan in het huwelijk en gaat niet vrijuit, maar dat zij zoveel shit over zich heen kreeg en Depp in sommige kringen een held kon worden, is hemeltergend. Net daarom is het jammer dat ‘Depp v Heard’ niet wat meer afstand neemt. Omdat de documentaire enkel beelden gebruikt van een jaar geleden, krijg je weinig duiding en wordt er nauwelijks ingegaan op enkele erg interessante vragen die in de marge van het proces zijn gerezen. In hoeverre is het nog van deze tijd om te denken dat juryleden wekenlang niets meekrijgen van hoe een zaak online leeft? Waarom konden de traditionele media zo weinig tegenwicht bieden tegen de opgehitste sfeer online? En in welke mate was de haatcampagne tegen Heard in scène gezet, door mensen uit de entourage van Depp of door rechtse groeperingen die een gelegenheid zagen om hun anti-feministische ideologie te verspreiden?

Als dankzij ‘Depp v Heard’ bij sommigen de Johnny Depp-vormige schellen van de ogen vallen en we voortaan gespaard blijven van gênante vertoningen zoals de minutenlange staande ovatie voor de acteur op het jongste filmfestival van Cannes, is dat winst. Maar op een documentaire die het deksel van de beerput echt licht, moeten we nog wachten.