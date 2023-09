Als de overige afleveringen het niveau van de eerste halen, dan wordt ‘De club’ een prachtreeks

Het leven is een opeenvolging van eindes, van deuren die één na één worden gesloten om nooit meer open te gaan. Dromen die je had willen waarmaken zwijg je dood en vervang je door citytrips en nieuwe handdoeken, je denkt dat alles altijd maar zal blijven zoals het is, tot je beseft dat dat niet zo was. Voor weinig wensen geldt zo’n strakke deadline als het ouderschap, en velen, onder wie uw dienaar, dreigen hem te missen.

Ook de personages in ‘De club’ behoren tot die, welja, club, waarmee u meteen weet waarom deze fictiereeks heet zoals ze heet. In acht afleveringen worden drie koppels gevolgd in hun betrachting een nageslacht voort te brengen, te beginnen met Bert en Kirstie (Dominique Van Malder en Janne Desmet), een vroege veertiger en een late dertiger die elkaar ontmoeten op een terrasje waar naast een streekbiertje ook al meteen een kinderwens wordt geserveerd.

Niets ontdoet een fictiereeks van haar vruchtbaarheid als het streven een groot publiek te bereiken, en even vrees ik voor ‘De club’ wanneer Kirstie schrikt van Berts grote penis. Ik klamp me echter vast aan Tsjechovs pistool en hoop dan maar dat dat formaat later nog een rol zal spelen, wat uiteindelijk, wanneer ik de ogen tot spleetjes knijp en me heel diep concentreer, gelukkig het geval is. Enigszins. Symbolisch dan. Tsjechovs symbolische penis. Het is ongeveer het enige wat op de eerste aflevering van ‘De club’ valt aan te merken, tenzij misschien dat ik telkens weer uit het verhaal wordt gesleurd door de welhaast onvermijdelijk geworden Nederlandse acteurs. Ik begin te vermoeden dat alle Vlaamse casting directors in Baarle-Hertog wonen, zoals de kaas in hun bouwsels van de muren komt gedropen. Zo’n kunstgreep moet dienen om een reeks ook in Nederland verteerd te krijgen, maar als ik me al verslik in een handvol harde g’s, dan vraag ik me af hoe men in Groningen ooit uit Bert en Kirstie wijs moet geraken.

Maar dat zijn details vergeleken bij een paar prachtige momenten waarop bedenker Leander Verdievel, bekend van ‘Gevoel voor tumor’ en ook in dezen puttend uit eigen spijtige ervaring, ons trakteert. De scène in het toilet, waar een nobele onbekende Kirstie eindelijk geeft wat ze zo zoekt bij Bert; de scène aan het hamburgerkraam, waar de futielste banaliteiten en de diepste gevoelens de straatstenen hun dronken tango toevertrouwen; de barsten in een romance die de uitlopers zijn van de aan diggelen geslagen opperste verzinnebeelding van de liefde tussen twee mensen.

Niets minder dan verwoestend is de slotscène aan de voetbalkantine, waar twee zielen voor onze ogen tot stof vergaan. Wie geen vlammende dolk door zijn hart voelt glijden wanneer Kirstie Bert vraagt nog even bij haar te blijven, mag zich afvragen of hij wel een hart hééft. Alles aan die scène is even meesterlijk als meelijwekkend: het scenario, de regie, de muziek, het acteerwerk. En hoe Janne Desmet zich staande probeert te houden terwijl op de achtergrond gejuich weerklinkt is van een schoonheid die reikhalzend doet uitkijken naar de volgende aflevering. Als de overige afleveringen het niveau van de eerste halen, dan wordt ‘De club’ een prachtreeks.