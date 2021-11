Als de psychiater plots je huis inpalmt: ‘Ik ben de schaamte voorbij’

Kom voor de acteurs, blijf voor het verhaal. In Apples ‘The Shrink Next Door’ stapt Will Ferrell naar een therapeut, gespeeld door Paul Rudd, die hem traag maar zeker leegzuigt. Na een tijdje laat Ferrell zelfs toe dat de dokter in zijn villa komt wonen, terwijl hij naar het gasthuis verkast. Absurd, ware het niet dat dit komische drama waargebeurd is.

– Wanneer hoorde jij voor het eerst over Marty Markowitz en psychiater Ike Herschkopf?

WILL FERRELL «Toen Apple mij voor de rol benaderde. Ik heb meteen naar de gelijknamige podcast geluisterd, waarin journalist Joe Nocera het bizarre relaas uit de doeken doet. In het begin dacht ik: hoe kon Marty nu zo lichtgelovig en dom zijn? Ik zou me nooit zo laten inpalmen door een ander! Tegenwoordig durf ik dat niet meer te stellen. Marty had net zijn beide ouders verloren: hij was kwetsbaar en daar heeft Ike heel subtiel en geduldig misbruik van gemaakt. Vergelijk het met een toxische liefdesrelatie waarin de één profiteert van de ander.»

– Marty gaf aan Ike zijn textielbedrijf, tikte diens romans uit en ging eten in zijn slaapkamer in plaats van in de keuken. Welk detail uit de lijdensweg van Marty vond jij te gek voor woorden?

FERRELL «Dat Ike zijn naam op de brievenbus van Marty zette: het is dus niet dat de dokter in het geniep in het huis van zijn patiënt ging wonen. Ike nodigde zelfs graag zijn vrienden uit voor verjaardagsfeestjes, terwijl Marty moest opdienen. Klinkt denigrerend, maar Marty was gewoon blij dat er eindelijk iemand aan zijn kant stond. Hoe absurd de situatie ook werd, Paul en ik hielden onze acteerprestaties realistisch. Al moet ik toegeven: we schoten tijdens de opnames nu en dan in de lach.»

– Vindt Marty het niet vervelend dat zijn gênante verhaal op tv verschijnt?

FERRELL «Ik heb hem exact hetzelfde gevraagd toen ik hem ontmoette in zijn villa in The Hamptons. Hij antwoordde laconiek: ‘Ik ben de schaamte voorbij.’ Hij hoopt dat zijn verhaal anderen kan behoeden voor zijn fouten. Iemand die zich verloren voelt, snakt naar steun en goedkeuring, ongeacht van wie. Marty is bijlange niet het enige slachtoffer van dergelijk misbruik. Psycholoog Eugene Landy heeft Brian Wilson van The Beach Boys in de jaren 80 ook uitgebuit.»

– Heb je met Paul Rudd gediscussieerd over de rolverdeling?

FERRELL «Nee, het was meteen duidelijk dat ik de arme patiënt en Paul de manipulatieve dokter zou spelen. Vraag me niet waarom (lacht). Ik vond het heerlijk dat lieverd Paul eens een minder sympathiek personage tot leven bracht. Ik zou dat zelf ook weleens willen doen. (Denkt even) Misschien dat we volgend jaar dezelfde reeks met omgekeerde rollen kunnen uitbrengen. Dat is een geweldig idee, bedankt!»

The Shrink Next Door

Nu op Apple TV+