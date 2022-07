Als de vriendin van Karl Vannieuwkerke met ‘Vive le vélo’ evenveel geld als kijkers binnenrijft, is haar broodje gebakken

‏Nu de Tour opnieuw is begonnen, neemt ook ‘Vive le Vélo’, de dagelijkse talkshow van Hij Die We Geen Sportjournalist Meer Mogen Noemen, zijn plek boven aan de kijkcijfers weer in.

De uitzending op zondagavond was de best bekeken titel van de week, maar ‘Vive le Vélo’ stond elke dag sinds de start vorige vrijdag in de top drie. De best bekeken rit in de Ronde van Frankrijk zelf was die van zaterdag, waarin Wout van Aert tweede werd in de massasprint maar de gele trui veroverde; voor Van Aerts exploot twee dagen later richting Calais zaten 457.000‏ wielerfans juichend voor de tv, de proloog was met 389.613‏ kijkers de minst populaire rit uit de openingsweek.

Dat andere programma vol sportieve topprestaties zag zijn publiek ondertussen sneller weglopen dan Pogacar een berg op fietst: ‘Spartacus Run’ had op maandag nog 253.235 kijkers maar haalde de rest van de week nog maar een score van rond de 150.000. Op dinsdag konden Andy Peelman en Michel Wuyts met 153.248 kijkers ternauwernood nog ‘Metissen van België’ op Canvas (150.863) voorblijven.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 1 tot en met donderdag 7 juli 2022. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 VIVE LE VELO EEN 779.931‏

2 HET JOURNAAL (19U) EEN 778.181‏

3 FC DE KAMPIOENEN EEN 750.000

4 SPORTWEEKEND EEN 686.486‏

5 SWITCH EEN 679.844‏

6 FLIKKEN MAASTRICHT EEN 671.427‏

7 BORN TO BE WILD EEN 601.020‏

8 HET NIEUWS (19U) VTM 584.007‏

9 RONDE VAN FRANKRIJK EEN 554.978‏

10 DAGELIJKSE ZOMERKOST EEN 567.376‏

11 LUCHTHAVEN 24/7 EEN 463.713‏

12 HET JOURNAAL (13U) EEN 417.593‏

13 HET JOURNAAL LAAT EEN 389.613‏

14 DE TIEN OM TE ZIEN VTM 357.636‏

15 REMARKABLE PLACES TO EAT EEN 356.524‏

16 #LIKEME EEN 351.985‏

17 HET HUIS EEN 330.327‏

18 INSIDE TARONGA ZOO EEN 321.517‏

19 DE KLAS EEN 312.000

20 VLAANDEREN VAKANTIELAND EEN 312.402‏

21 ESCAPE TO THE CHATEAU EEN 305.592‏

22 EXPEDITIE PAIRI DAIZA VTM 292.656‏

23 KAMP WAES EEN 282.365‏

24 ...VOOR DUMMIES VTM 282.157‏

25 REPTILES RULE EEN 260.724