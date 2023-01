Als Gustaph het in Liverpool even goed doet als de ontknoping van ‘Eurosong’ op Eén, organiseert België in ‘24 het Eurovisiesongfestival

Wij zien nog eerder Megan Desaever te veel belastingen betalen dan dat we met Gustaph de finale van het Eurovisiesongfestival halen, maar voor de VRT was de ontknoping van ‘Eurosong' alvast een succes.

Op zaterdag was de show met net geen 900.000 kijkers veruit de koploper in primetime: ‘Jumanji, the next level’ op VTM (164.452) en de eerste liveshow van ‘Big Brother’ op Play4 (168.758) moesten het met de kruimels doen.

Het tweede seizoen van ‘Een echte job’ (VTM) sluit de top 25 af, dat van ‘Over de Oceaan’ (★★★★☆) valt er met 442.033 kijkers net buiten. Het zeilprogramma deed het op maandagavond op Play4 wel ruim dubbel zo goed als ‘The Sky is the Limit’ een week eerder (181.199).

Jan Jaap van der Wal lokte op zondagavond met ‘Jan Jaap op zondag’ (★★★☆☆) 281.594 kijkers of net iets meer dan de helft van wat ‘De Verhulstjes’ vlak daarvoor had: de talkshow heeft dus niet alleen inhoudelijk nog groeimarge.

Ook buiten de top 25: het derde seizoen van ‘De weekenden’ (201.065) en de natuurdocu ‘Onze Natuur’, die met een erg respectabele 334.503 kijkers wel veruit het best bekeken programma op Canvas was.

De top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 13 tot en met donderdag 19 januari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld) 1 HET VERHAAL VAN VLAANDEREN EEN 1.223.569‏ 2 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.081.696‏ 3 THUIS EEN 995.706‏ 4 EUROSONG EEN 892.781‏ 5 VELDRIJDEN. LOKEREN H. EEN 883.417‏ 6 ONDER VUUR EEN 881.686‏ 7 FACTCHECKERS EEN 873.425‏ 8 SPORTWEEKEND EEN 825.282‏ 9 HET HOGE NOORDEN EEN 806.964‏ 10 HET HUIS EEN 800.299‏ 11 IEDEREEN BEROEMD EEN 792.425‏ 12 BLOKKEN EEN 754.648‏ 13 HET NIEUWS (19U) VTM 731.985‏ 14 FC DE KAMPIOENEN EEN 680.276‏ 15 1 JAAR GRATIS EEN 674.000 16 FAMILIE VTM 651.644‏ 17 DE DAG VAN VANDAAG EEN 592.000‏ 18 HET JOURNAAL(13U) EEN 558.168‏ 19 VELDRIJDEN. LOKEREN - JUNIOREN H. EEN 533.803‏ 20 VELDRIJDEN. LOKEREN D. EEN 533.741‏ 21 CODE VAN COPPENS VTM 527.740‏ 22 ERFGENAAM GEZOCHT VTM 519.000 23 DE VERHULSTJES PLAY4 508.065‏ 24 HET JOURNAAL LAAT EEN 505.332‏ 25 EEN ECHTE JOB VTM 496.792

