Ik ben de kwaadste nog niet, als ik mezelf als betrouwbare bron in rekening breng, dus zal ik het eerst over de lovenswaardige aspecten van ‘Lost Luggage’ hebben. Zo oogt de reeks, voor zover dat op te maken valt aan de hand van één aflevering, als een goedbedoelde poging om een nationaal trauma van een gunstige nevenwerking te voorzien. Als je land in duigen ligt, kun je er op z’n minst een fictieserie aan overhouden.

Het landelijke trauma in kwestie, de bomaanslagen te Zaventem, werd in de eerste aflevering slechts gesuggereerd, wat van een zekere tact getuigde. Geen dramatische enscenering kan dan ook de werkelijkheid naar de kroon steken als die zich zo ploerterig aandient als die ene dinsdagochtend. De spanning volgde uit de omineuze onschuld van de opbouw, terwijl de daadwerkelijke averij goeddeels buiten beeld bleef: een noodlottige knal, nog een tweede, een luchtverplaatsing van heb ik jou daar, en splinters glas die Lara Chedraoui buiten de vertrekhal rond de oren vlogen. Chedraoui zette daarbij, als debuterend actrice, een acteerprestatie neer die niet ogenblikkelijk moest onderdoen voor de gemiddelde vertolking in zondagavondfictie. Ik kon zweren dat voorgaande zin oorspronkelijk een compliment inhield, maar nu ik ‘m herlees ben ik er niet meer zo zeker van.

Na de klap werden we in een oogwenk anderhalve week de toekomst ingeslingerd, een gave tot tijdreizen die je destijds jammerlijk ontbrak. Vrachtwagenladingen aan onbeheerde bagage uit de nog nasmeulende vertrekhal werden gelost aan het commissariaat waar Samira Laroussa (Chedraoui) als agente in de schaduw van de luchthaven werkzaam was: het sorteren en toeschrijven daarvan aan de respectievelijke, al dan niet overleden eigenaars werd afgedaan als een weinig benijdenswaardige klus. Toch zal er straks de alvast op papier veelbelovende premisse van ‘Lost Luggage’ aan opgehangen worden.

Van de innerlijke leefwereld van de personages in ‘Lost Luggage’, het erin verbeelde leed en de nog bezinkende rouw, geloofde ik ondanks voornoemde lovenswaardigheden te weinig. Een echtpaar op leeftijd was in de aanslag hun volwassen zoon verloren. Het verdriet dat de ontstane leegte opgevuld had, moest in stilte beleden worden: de vader (Jaak Van Assche) had immers gebroken met zijn enige nakomeling omdat die het gewaagd had een relatie aan te knopen met een zwarte vrouw. Het gebeurt ongetwijfeld ook vandaag nog, maar wat ik in ‘Lost Luggage’ daarbij te zien kreeg, waren clichés, en die helpen de zaak ook niet vooruit. Als orgelpunt van de aflevering bekoelde dat stereotiepe burgermannetje zijn latente grieven door een genocide te begaan op zijn volière: het tafereel dat de afloop toonde, had vaagweg iets naturalistisch, maar nog eerder was het gewoon grotesk.

Daar ik naar verluidt de kwaadste nog niet ben, geef ik het nog een aflevering of twee. En tegelijk bedenk ik erbij dat fictiereeksen te onzent slechts zelden de neiging tot groeien vertonen waar hun makers zo graag de mond van vol hebben.