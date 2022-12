Als met het aantal kijkers ook de kwaliteit blijft volgen, dan komt het wel goed met ‘Emily in Paris’

Haar outfits zijn kleurrijker dan ooit tevoren en ook met de populariteit van Emily Cooper gaat het nog steeds in stijgende lijn.

Het - verrassend sterke - derde seizoen van ‘Emily in Paris’ verscheen woensdag op Netflix en kwam ‘s anderendaags al meteen binnen in de lijst op één. Documentairereeks ‘Harry & Meghan’, vorige week nog op kop, zakt weg naar plaats vijf en moet opnieuw ‘Wednesday’ laten voorgaan, alsook het tweede seizoen van ‘Alice in Borderland’ en ‘The Recruit’, een nieuwe actieserie over een jonge CIA-agent die in een netelig internationaal spionageschandaal terechtkomt. Nog een nieuwkomer: het vierde seizoen van true crime-serie ‘I am a killer’. Het vijfde seizoen van ‘The Crown’ valt na anderhalve maand weg uit de lijst.

Bij de films is de nummer één weggelegd voor een documentaire: ‘The Volcano’, een reconstructie van hoe in 2019 een paar tientallen toeristen samen met hun gidsen door een vulkaanuitbarsting vast kwamen te zitten op een afgelegen eiland nabij Nieuw-Zeeland - een ramp waarbij uiteindelijk 22 slachtoffers vielen. Iets minder tragisch: de nieuwe kerstfilm ‘Reviviendo la Navidad’, de animatiefilm ‘The Grinch’ uit 2018 en ‘How the Grinch stole Christmas’ uit 2000 en whodunit ‘Knives out’, die ter voorbereiding op de release van sequel ‘Glass Onion' weer druk bekeken wordt.

De tien populairste series op Netflix

1 Emily in Paris - seizoen 3 (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

2 Wednesday (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

3 The Recruit

4 Alice in Borderland - seizoen 2

5 Harry & Meghan (lees hier onze ★1/2☆☆☆-recensie)

6 Too hot to handle - seizoen 4 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

7 I am a killer - seizoen 4

8 1899 (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

9 Firefly Lane - seizoen 2

10 Manifest - seizoen 4

De tien populairste films op Netflix

1 The Volcano: Rescue from Whakaari

2 Los Renglones Torcidos de Dios

3 Reviviendo la Navidad

4 Pinokkio (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

5 The Grinch

6 Knives out (lees hier onze ★★★1/2☆-recensie)

7 The Pledge (lees hier onze ★★★★☆-recensie)

8 How the Grinch stole Christmas

9 Troll (lees hier onze ★★★☆☆-recensie)

10 I believe in Santa