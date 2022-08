Als u één streamingdienst neemt, welke moet u kiezen? Een rangschikking. ‘Zoveel slechte titels op Netflix’

Welke streamingdienst heeft het beste aanbod? Welke is het meest gebruiksvriendelijk? En wie biedt waar voor de zuurverdiende centen die u nog overhoudt na het betalen van de energiefactuur? Wij wikken, wegen en maken een rangschikking op.

* bij een ex-aequo hebben we de score op ‘Aanbod’ laten doorwegen

1 Disney+

Abbott Elementary Beeld Disney+

Momentum: ★★★½☆

Onlangs was in het nieuws dat Disney+ Netflix ingehaald heeft en nu rond de 222 abonnees miljoen zou hangen. Dat is een beetje misleidend omdat Disney voor dat cijfer alle afzonderlijke streamingdiensten van het bedrijf bij elkaar optelt, terwijl sommige daarvan - Hulu in Amerika of Hotstar in India - maar in een deel van de wereld actief zijn. Maar het is wel duidelijk dat ongeveer drie jaar na de start eind 2019 Disney+ de wind in de zeilen heeft. Winstgevend is de streamingtak van het Huis van de Muis nog niet - dat is misschien iets voor volgend jaar - maar zolang mensen ook naar de bioscoop en de pretparken blijven gaan is dat geen probleem.

Aanbod: ★★★☆☆

Bij de lancering probeerde Disney+ enerzijds gezinnen met jonge kinderen aan te spreken en anderzijds fans van ‘Star Wars’ en de Marvel-films; zeker die laatsten zijn de afgelopen jaren op hun wenken bediend want om de paar maanden wordt er wel een nieuwe spin-off gelanceerd. De kwaliteit daarvan was tot nu toe niet echt om over te jubelen: er zijn er slechts twee - ‘Loki’ en ‘Ms Marvel - die van begin tot eind goed waren. Maar de fans morren voorlopig niet.

Voor de liefhebbers van tv-series zonder superhelden of ruimteschepen was het aanbod daarentegen lang nogal beperkt, maar de afgelopen tijd heeft Disney+ een inhaalbeweging ingezet. En omdat Disney in de VS op zoveel verschillende terreinen actief is, is dat deel van de catalogus verscheiden en vaak ook erg goed. De uitstekende sitcom ‘Abbott Elementary’ wordt bijvoorbeeld in Amerika gewoon op de tv-zender ABC uitgezonden, het zeer onderhoudende ‘Only Murders in the Building’ zit op Hulu en dramareeksen ‘Under the banner of Heaven’ en Pistol’ zijn gemaakt voor betaalzender FX.

Gebruiksgemak: ★★½☆☆

Het zal drie jaar geleden logisch hebben geleken om Disney+ onder te verdelen in verschillende werelden - Pixar, Disney, Marvel, National Geographic… - omdat die merken zo bekend zijn. Maar het zorgt er nu voor dat het soms moeilijk navigeren is op de homepage en niet echt duidelijk is welke titels nieuw zijn. Bovendien komen de series die niet tot een van die merken behoren en die verzameld zijn onder de noemer ‘Star’ minder uit de verf. Aan de zoekfunctie is ook nog wat werk en de optie ‘verder kijken’ staat weggemoffeld op het beginscherm.

Prijs:★★★☆☆

8,99 euro per maand, of 7,5 euro als u een abonnement voor een jaar (89,99 euro) neemt. Voor vier verschillende schermen in HD-kwaliteit. Een stuk goedkoper dan Netflix dus. In de VS is wel een prijsstijging aangekondigd voor eind dit jaar, op hetzelfde moment zou er ook een goedkopere versie met reclame worden gelanceerd.

Gemiddeld: ★★★☆☆

2 AppleTV+

Ted Lasso Beeld rv

Momentum: ★★☆☆☆

AppleTV+ is een onderdeel van het bekendste bedrijf ter wereld, maar drie jaar na de lancering is de streamingdienst nog steeds niet echt van de grond geraakt. En dat terwijl het uitstekende aanbod - zie verderop - wel opgepikt wordt. Met ‘Coda’ haalde AppleTV+ enkele maanden geleden zelfs als eerste streamingdienst ooit een Oscar voor Beste Film binnen, en bij de Emmy over enkele weken is de kans groot dat Tim Cook met enkele beeldjes naar huis gaat.

Aanbod: ★★★★☆

AppleTV+ hanteert niet de filosofie van Netflix - veel graan in de hoop dat er tussen alle kaf wat koren zit - maar zet in op een klein maar kwalitatief hoogstaand aanbod. Het slaagt ook daar wonderwel in want na een moeilijke start heeft het bedrijf de laatste twee jaar een hoop hele of halve meesterwerken uitgebracht, in veel verschillende genres: sitcom (‘Ted Lasso’, ‘Mythic Quest’), drama (‘Pachinko’, ‘Five days at Memorial’), thriller (‘Teheran’, ‘Slow Horses’, ‘Shining Girls’), bizarre sciencefiction (‘Severance’) en normale sciencefiction (‘For all mankind’). Er zijn een paar miskleunen maar bij geen enkele andere streamingdienst is de kans dat je iets willekeurigs aanklikt en aangenaam verrast wordt zo groot.

Gebruiksgemak: ★☆☆☆☆

Het is werkelijk een mysterie hoe Apple er met zo’n beperkt aanbod en zoveel knowhow in huis in geslaagd is een interface te ontwerpen waar je kop noch staart aan krijgt. Van alle streamingdiensten is dit ook de enige die geen app heeft waarmee je rechtstreeks kunt kijken op een smart-tv die op Android werkt.

Prijs: ★★★☆☆

4,99 euro per maand. Een pakket met Music, Cloud en Arcade van Apple kost 14,95 per maand.

Gemiddeld: ★★½☆☆

3 Streamz

Lukas Lelie Beeld Streamz

Momentum: ★★☆☆☆

Streamz is op hetzelfde moment begonnen als Disney+ en ook al zijn er geen cijfers bekend, we kunnen wel met enige zekerheid zeggen dat de Vlaamse streamingdienst niet dezelfde kwantumsprong heeft gemaakt. Maar de grootste uitdaging voor Streamz komt uit de VS, waar HBOMax als belangrijkste leverancier moeilijke momenten meemaakt. Na de fusie tussen Warner en Discovery wordt er in het nieuwe bedrijf zwaar bezuinigd, met ontslagen, dalende budgetten en geschrapte titels tot gevolg - ‘Batgirl’, dat op HBOMax zou uitkomen, is het bekendste slachtoffer. De bezuinigingen zullen wellicht de volgende jaren een impact op het aanbod hebben, maar bovendien zijn er plannen om HBOMax en streamingdienst Discovery+ - waar vooral reality op zit - onder één dak te brengen. En die nieuwe streamingdienst zou dan ook hier weleens apart op de markt kunnen komen.

Aanbod: ★★★½☆

Het aanbod nieuwe Vlaamse series op Streamz gaat een beetje alle kanten op: er zitten uitstekende dingen bij, zoals ‘Doe zo voort’ van Lukas Lelie waar we heel hard mee hebben gelachen, maar er zijn ook titels als ‘De Kraak’, waar we eveneens heel hard mee hebben moeten lachen, alleen om de verkeerde redenen. Wat buitenlandse reeksen betreft is Streamz dankzij de instroom via HBOMax echter nauwelijks te overtreffen: ‘Euphoria’, ‘Barry’, ‘The Staircase’, ‘The Flight Attendant’, ‘Minx’, ‘The Sex Lives of College Girls’, ‘Succession’, ‘The White Lotus’, daar kun je mee uitpakken. Niet elke titel is een voltreffer - hallo: ‘And just like that’! - maar het scheelt niet veel. En dan vergeten we bijna nog dé serie van het moment: ‘House of the Dragon’.

Gebruiksgemak: ★★☆☆☆

Hoe zeggen we dit zo diplomatisch mogelijk zonder de DPG-collega’s voor het hoofd te stoten? De interface van Streamz is een beetje een rommeltje. Er wordt niet echt onderscheid gemaakt tussen nieuwe en oudere titels, de tips houden te weinig rekening met je kijkgeschiedenis, onder ‘verder kijken’ blijven afleveringen staan die je hebt uitgekeken en al te vaak moeten we de zoekfunctie gebruiken om een net uitgebrachte serie terug te vinden.

Prijs: ★★½☆☆

11,95 euro per maand: dat zit tussen Disney+ en Netflix in. Voor Streamz+, met een uitgebreider aanbod recente films, betaal je 19,95 euro per maand.

Gemiddeld: ★★½☆☆

4 Netflix

The Sandman Beeld Netflix

Momentum: ★★☆☆☆

Lang leek het alsof voor Netflix de bomen tot in de hemel groeiden, maar nu zit het bedrijf voor het eerst sinds de oprichting in de hoek waar de klappen vallen. Het bericht dat de streamingdienst in het voorjaar twee miljoen abonnees heeft zien vertrekken, joeg de aandelenkoers naar beneden en zorgde voor een schokgolf in de hele sector. De reactie vanuit Netflix: ontslagen, strengere regels rond het delen van je wachtwoord, misschien een formule met reclame en een voorlopig plafond op het budget voor nieuwe films en series. Netflix is met ongeveer 220 miljoen abonnees puur als streamingdienst nog altijd de grootste maar de tijd dat men er durfde te dromen van 700 tot 800 miljoen abonnees is wel voorbij.

Aanbod: ★★★☆☆

‘Never have I ever’, ‘Heartstopper’, ‘The Sandman’, ‘Better Call Saul’, Netflix heeft nog altijd enkele van de beste en meest bejubelde titels van de afgelopen maanden in huis. Maar je hebt zelden het gevoel dat er veel visie achter het aanbod zit, of tenminste de wil om in te zetten op kwaliteit. Het bedrijf vertrouwt duidelijk op het algoritme om te bepalen waar de mensen op zitten te wachten en dat levert steeds vaker titels op die wel succes hebben maar waar niet echt een ziel in zit. Dat zal er niet op verbeteren nu de vinger op de knip gaat. Goed, de Netflix-catalogus is nog altijd zo groot dat je makkelijk een abonnement kunt nemen en de rest van je leven uitstekende televisie kunt kijken, maar de nieuwe series waarvan iedereen zegt dat je ze gezien moet hebben, zitten in toenemende mate bij een andere streamingdienst.

Gebruiksgemak ★★★☆☆

Geen enkele streamingdienst heeft een echt gebruiksvriendelijke interface, maar die van Netflix is nog steeds de beste. Omdat duidelijk wordt aangegeven welke dingen nieuw zijn en welke er druk bekeken worden en omdat de zoekfunctie goed werkt. De recente optie om willekeurig iets te laten starten gebaseerd op je kijkgeschiedenis getuigt voor een streamer die voor elke goeie titel tien slechte titels lanceert wel van heel veel zelfvertrouwen.

Prijs: ★★☆☆☆

Van 7,99 euro (één scherm, lage beeldkwaliteit) tot 15,99 euro (vier schermen, hoge beeldkwaliteit) per maand. De prijs van Netflix is de afgelopen jaren gestaag omhoog gegaan en de kans is groot dat een abonnement volgend jaar opnieuw duurder wordt. In de VS zou er in 2023 wel een goedkopere versie met reclame komen.

Gemiddeld: ★★½☆☆

5 Prime Video

'Paper Girls'. Beeld Amazon

Momentum: ★★☆☆☆

Prime Video van Amazon heeft wereldwijd 200 miljoen abonnees en zit daarmee Netflix en Disney+ op de hielen, maar voelt nog steeds aan als een van de kleine spelers. Veel mensen gaan ook een abonnement aan voor de andere Prime-voordelen, zoals gratis levering, en Prime Video is dan een extraatje waar ze nooit naar omzien. Begin september hoopt de streamingdienst wel definitief door te breken met ‘The Rings of Power’, de nieuwe ‘Lord of the Rings’-serie die bijna een half miljard dollar heeft gekost. Goed, dat is natuurlijk ook maar een bedrag dat Jeff Bezos terugvindt tussen de kussens wanneer hij de zetel stofzuigt, maar toch: er hangt veel van die reeks af.

Aanbod: ★★☆☆☆

Ook als ‘The Rings of Power’ tegenvalt, heeft Prime Video nog enkele uitstekende titels in de catalogus: ‘The Boys’ bijvoorbeeld, een betere superheldenreeks dan eender wat Marvel heeft gemaakt, het nieuwe ‘Paper Girls’ dat hard aan ‘Stranger Things’ doet denken, de animatieserie ‘Invincible’ en ‘As we see it’, een ontroerende en grappige komedie over enkele mensen met autismespectrumstoornis.

Gebruiksgemak: ★☆☆☆☆

De webwinkel van Amazon is zoals het hoort: overzichtelijk, snel, gemakkelijk te navigeren… Prime Video is het omgekeerde.

Prijs: ★★★☆☆

2,99 euro per maand: Prime Video veruit de goedkoopste streamingdienst, zeker aangezien je er nog enkele extra diensten bij krijgt, zoals gratis opslag van foto’s in de cloud. In de VS ligt de prijs wel een stuk hoger (14,99 dollar per maand, 8,99 wanneer je enkel Prime Video neemt) en ook in Groot-Brittannië en andere Europese landen is de streamingdienst duurder. Wanneer Amazon naar België komt - naar verwachting in 2023 - zou een abonnement dus een stuk meer kunnen kosten.

Gemiddeld: ★★☆☆☆