Als Vlaamse leerkrachten het even niet meer zien zitten, moeten ze naar ‘Abbott Elementary' op Disney+ kijken

Een serie over een school waar de toestand nog erger en het personeel soms nog wanhopiger is dan in het Vlaamse onderwijs? ‘Abbott Elementary’ lijkt niet meteen de ideale titel om de zomervakantie mee in te zetten, maar de Amerikaanse sitcom bezit zoveel charme en humor dat alle bezwaren even snel verdwijnen als de kans op een vast lessenrooster voor een beginnende leerkracht.

Ergens in het hart van Philadelphia ligt een openbare school zoals er in de grote steden in de Verenigde Staten zoveel zijn: een plek waar de kinderen uit de buurt, die meestal opgroeien in gebroken en kansarme gezinnen, zo goed en zo kwaad als het kan onderwezen worden door leraars die nauwelijks respect krijgen, laat staan geld om hun job te doen. In die school gaf de moeder van de bij ons onbekende actrice en scenariste Quinta Brunson ruim vier decennia lang les en de verhalen die zij jarenlang bij het ontbijt of avondeten vertelde, gebruikte haar dochter als basismateriaal voor een komische serie: ‘Abbott Elementary’, een reeks die de afgelopen maanden in de VS uitgroeide tot een van de best bekeken en meest bejubelde van 2022 - ze staat nu al te boek als de grote favoriet voor de uitreiking van de Emmy Awards later dit jaar.

Wie aan ‘Abbott Elementary’, sinds kort op Disney+ te vinden, begint, zal wellicht niet direct snappen waar alle rumoer vandaan komt. Op het eerste gezicht ziet de reeks - gemaakt voor ABC, zeg maar de Amerikaanse VTM - er bepaald niet vernieuwend uit. Het is, zoals ‘Modern Family’ of ‘The Office’, een mockumentary, waarin een reportageploeg het leven op school vast komt leggen en de personages vaak schuin en af en toe recht in de camera kijken en hun mening zeggen. Die verzameling personages heeft ook veel weg van die uit ‘The Office’ - een belangrijke inspiratiebron, zo geeft Brunson toe. De baas, directrice Ava die haar job kreeg door de inspecteur te chanteren, is incompetent en heeft een groot ego. Er zijn twee jonge leerkrachten die gaandeweg gevoelens voor elkaar krijgen: de idealistische Janine (Brunson zelf) en de immer triest kijkende interimleraar Gregory. En er komen ook enkele oudere personages in voor die voor wat absurde humor zorgen, zoals Melissa, een leerkracht met Italiaanse roots en connecties met de lokale maffia, of de cynische conciërge Mr. Johnson.

De eerste afleveringen zijn ook niet van het niveau dat je zou verwachten op basis van de hoge scores bij critici, met slechts een handvol goede grappen en voorspelbare verhalen. Maar het loont om even door te bijten, want daarna vindt de reeks haar draai, wordt het tempo opgedreven en beginnen de geslaagde ‘jokes’ je om de oren te vliegen. Janine, die veel te hard hengelt naar de goedkeuring van haar oudere collega’s en niet beseft hoe oncool ze overkomt, is het vaakst het slachtoffer, samen met Jacob, de witte geschiedenisleraar die krampachtig ‘woke’ en politiek correct probeert te zijn. Zijn vooral zwarte leerlingen noemen hem spottend ‘Mr Vampire Weekend’ en ‘iemand die droomt in podcasts’, twee nagenoeg perfecte omschrijvingen die ook voor wie de serie nog nooit gezien heeft het personage helemaal samenvatten.

‘Abbott Elementary’ biedt echter meer dan een grappige blik in de leraarskamer, de reeks laat ook zien hoe lamentabel de situatie is in het Amerikaanse onderwijs - en dan vooral in de ‘public schools’. Geld is er nauwelijks, de gebouwen staan op instorten en de leraars moeten voor het meeste materiaal in hun klas zelf diep in de buidel tasten - één van de afleveringen waarin alles voor het eerst op zijn plek valt draait rond de jaarlijkse crowdfunding van Janine en de rest op sociale media. Ondanks de financiële problemen of het gebrek aan respect verliezen de leraars de moed niet en proberen ze dapper verder het leven van de kinderen onder hun hoede te verbeteren, met een idealisme waar Ted Lasso jaloers op zou zijn. ‘Abbott Elementary’ doet trouwens ook wat denken aan de reeks op AppleTV+ rond de besnorde voetbalcoach, omdat ze er eveneens in slaagt om een positieve vibe af te geven zonder sentimenteel of melig te worden.

Kortom, een serie met gevoel voor humor, die onderwijzers naar waarde schat en toont hoe lastig maar bevredigend een job in het onderwijs kan zijn: als ze op het kabinet van Ben Weys een campagne willen opzetten om het lerarentekort aan te pakken, dan mag ‘Abbott Elementary’ daar gerust een deel van worden.