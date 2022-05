In ‘Bienvenidos a Edén’ voel je het befaamde Netflix-algoritme, de rekenfunctie die nieuwe succesreeksen moet voorspellen, aan het werk: de Spaanstalige mysterieserie met sexy jongeren op een tropisch eiland is namelijk een schaamteloos bastaardkind van eerdere Netflix-hits als ‘Elite’, ‘Squid Game’, ‘The 100’ en ‘Too Hot To Handle’. Maar het algoritme haalt - helaas - alweer zijn gelijk, want ‘Bienvenidos a Edén’ is de meest bekeken Netflix-titel van het moment.

De 19-jarige Zoa woont samen met haar jongere zus in een appartement in Barcelona. Mama is drugsverslaafd, vader is altijd op zakenreis, dus de twee zijn op elkaar aangewezen. Als een mysterieuze organisatie Zoa uitnodigt voor een exclusieve zuippartij op een eiland, gaat ze halsoverkop weg, zonder ook maar een bericht aan haar zus achter te laten. De plaats van vertrek blijkt een verlaten industrieterrein, waar Zoa en een honderdtal leeftijdsgenoten opgewacht worden door gemaskerde mannen. Tijd om zich daarover zorgen te maken is er niet, want er is een partybus! En een partyboot! En een partyeiland! Als we ‘Bienvenidos a Edén’ mogen geloven, kunnen jongeren alleen maar aan seks, drank en zichzelf denken.

Van de honderd genodigden zijn er vijf uitverkoren: zij worden tijdens het feest op het eiland gedrogeerd, terwijl de rest zorgeloos met de boot terugkeert. De luxueuze trip is namelijk een bijzonder omslachtige en peperdure list om enkele nieuwe leden in te lijven voor een sekte, die bestaat uit een vijftigtal jongeren die samen yoga doen, groepstherapie volgen en quinoa kweken onder leiding van een verwaand rijkeluiskoppel. Na een handvol dagen op het eiland zijn twee nieuwkomers al bereid om een bindend contract te tekenen maar Zoa doorziet het complot en rebelleert als een vervelende puber: ze tiert tegen jan en alleman, slaat met de deur, ligt dagenlang mokkend in bed en bedreigt vervolgens de verkeerde figuren.

Er is heel veel mis in ‘Bienvenidos a Edén’. De personages maken de ene domme beslissing na de andere. Het camerawerk en de hippe kleren doen er elke scène als een reclamespotje van H&M uitzien. De schrijvers proberen nu en dan eens iets zinnigs te zeggen, door iemand een oppervlakkige speech over het klimaat, transgenders en de impact van sociale media af te laten steken. Er vallen doden, maar toch slaagt deze thriller er zelden in om spannend of dreigend te zijn. En na de vele cliffhangers bleef ik op het einde met meer vragen dan antwoorden zitten. Ik heb dit onding uitgekeken, zodat u dat niet hoeft te doen.

BIENVENIDO A EDÉN (L to R) BELINDA POP as ÁFRICA in episode 06 of BIENVENIDO A EDÉN. Cr. LUCIA FARAIG/NETFLIX © 2021 Beeld LUCIA FARAIG/NETFLIX

Netflix is voor het eerst sinds 2011 abonnees verlóren, terwijl Disney+, Apple TV+ en HBO – bij ons: Streamz – een steeds groter stuk van de streamingmarkt innemen. Maar ‘Bienvenidos a Edén’ is de zoveelste reeks die toont dat het bedrijf tegenwoordig moeite heeft met het leveren van kwaliteitsvolle en ambitieuze content. Dat is echter niet alleen de schuld van Netflix. Op een moment dat er ook nieuwe afleveringen van straffe series als ‘Russian Doll’, ‘Heartstopper’ en ‘Better Call Saul’ te vinden zijn zou de lijst van populairste titels op Netflix er namelijk ook anders kunnen en moeten uitzien. Het algoritme werkt maar zo goed als u kijkt.