‘Alsof een vrouw plots lelijk is als ze wat voller is’: critici over ‘Da’s dikke liefde’

«Kijk eerst en oordeel dan», zei Lotte Vanwezemael na de kwade reacties op de trailer van haar nieuwe programma ‘Da’s dikke liefde’. Drie critici voegen de daad bij haar woord en wierpen een blik op de openingsaflevering: «Waarom gaat het 90 procent van de tijd weer over weegschalen en vetwaarden?»

In het nieuwe Play4-programma ‘Da’s dikke liefde’ proberen vier gezette koppels de weg naar een gezonde levensstijl te vinden. Dat opzet verhitte de gemoederen al toen de trailer twee weken geleden verscheen. «De voice-over zei al meteen dat de koppels een ‘zwaar’ probleem hebben en dat de oorzaak van dat probleem ‘simpel’ zou zijn, of dat er zelfs maar één oorzaak zou zijn. Maar ongezond leven is zoveel meer dan dik zijn», zegt Marijne Van Boeckel. Zij is bodypositivity-activist en lanceerde de hashtag #dikkeliefde op Instagram, waaronder koppels met een maatje meer hun liefde van de daken schreeuwen.

Lotte Vanwezemael, die meewerkt aan ‘Da’s dikke liefde’ als seksuologe en psychologe, nam in Humo de verdediging van het programma op zich. «Het is een misvatting dat het alleen over overgewicht gaat. Het idee dat mensen moeten afvallen om gelukkig te zijn, daar zijn we al lang voorbij.» Vanwezemael was verrast dat er zo snel kritiek op het format kwam: «Kijk eerst eens naar een hele aflevering en oordeel dan.»

Dat deed Van Boeckel op onze vraag, samen met nog twee vrouwen die de trailer van het programma in de media bekritiseerden: Hanne Cuypers, die met haar vriend poseerde onder #dikkeliefde, en diëtist Celien Rombouts, auteur van het antidieetboek ‘F*ck it’, maandag start ik écht.

Oude foto’s

«Ik blijf het jammer vinden dat we in 2022 nog naar een programma moeten kijken over dikke mensen die ongezond zijn», zegt Rombouts. «Natuurlijk is er een link tussen gewicht en gezondheid, maar dat betekent daarom niet dat alle dikke mensen ongezond, lui en ongelukkig zijn. Studies wijzen uit dat een derde van de mensen met overgewicht metabool gezond is en dat ruim 30 procent van de mensen met een gewicht binnen de normen dan weer ongezond blijkt.»

Ook Van Boeckel en Cuypers vinden de nadruk op overgewicht nefast. «Lotte zegt dat ze hoopt dat de deelnemers zichzelf weer graag gaan zien», zegt Cuypers. «Dat is een mooie invalshoek op papier, maar waarom gaat het dan 90 procent van de tijd over gewicht en vetwaarden?»

Lotte Vanwezemael werkt als seksuologe en psychologe mee aan 'Da’s dikke liefde'. Beeld Stefaan Temmerman

Sportarts Servaas Bingé begeleidt samen met Lotte Vanwezemael de kandidaten en verzekert ons dat zijn werk met de kandidaten veel dieper gaat dan gewoon op de weegschaal gaan staan. «Maar het verband tussen gewicht en gezondheid ontkennen zou fout zijn. We herleiden de deelnemers niet tot het getal op de weegschaal, maar we starten wel van daar om hun lichamelijk en mentaal welzijn te stimuleren. Dat komt later in het programma ook aan bod.»

«Ik denk niet dat de makers van ‘Da’s dikke liefde’ slechte intenties hebben», zegt Van Boeckel. «Maar ik heb wel problemen met het woordgebruik van Lotte en Servaas. Bij een oude foto van kandidaat Dilly hoor je Servaas zeggen: ‘Vroeger was dat een knappe, jonge dame.’ Maar ik zie nog steeds een knappe dame. Het is niet omdat ze wat voller is, dat ze plots lelijk zou zijn.»

Cuypers kreeg het lastig bij het verhaal van kandidaat Zoë, die haar been in een ongeval verloor: «Over haar zei Servaas dat ze haar gewicht ‘nog eens op één been moest dragen ook’. Het was me niet duidelijk of hij dat als grap bedoelde, maar hoe fout kun je als arts zijn?»

«Het klopt dat we soms iets zeggen dat een oordeel bevat en als zorgprofessional moeten we dat vermijden. Daarin geef ik de critici gelijk», antwoordt Bingé. «Maar de band die we met de koppels hebben opgebouwd, ging na zes maanden verder dan een zuiver therapeutische relatie. Het beste bewijs? Vorige week hebben we met de kandidaten als één groep vrienden naar de eerste aflevering gekeken.»

Lichaamsscan

Celien Rombouts had naast een sportarts en een psychologe-seksuologe ook graag een diëtist gezien in ‘Da’s dikke liefde’. «De kandidaten missen goed advies over voeding. Zo zegt Servaas tegen een kandidaat dat die tussendoortjes moet vermijden, maar zonder snacks gaan mensen vaak meer uitgehongerd zijn wanneer ze aan een hoofdmaaltijd starten, met als resultaat dat ze zichzelf sneller overeten. Tussendoortjes passen perfect binnen een gezonde levensstijl.»

Daarnaast vindt Rombouts het net als Cuypers en Van Boeckel jammer dat Bingé de body mass index (BMI) van de kandidaten meet. «Bodybuilders kunnen een BMI van 30 hebben en toch gezond zijn, terwijl iemand met een zogenaamd ‘gezond’ BMI ook ongezond kan zijn. Op basis van zo’n achterhaald getal worden de deelnemers aan ‘Da’s dikke liefde’ in de gevarenzone geplaatst en dat is niet oké.»

Sportarts Servaas Bingé begeleidt een van de deelnemers in ‘Da’s dikke liefde’. Beeld RV

«BMI is nooit relevant geweest, maar de term is ingeburgerd en de mensen kennen ook de zwaktes van dat getal», zegt Bingé. «De kandidaten krijgen naast hun BMI een volledige lichaamsscan die iets vertelt over spiermassa, botmassa en op welke plaatsen het vet zit. Die informatie kaderen we in lange gesprekken met de deelnemers.»

De diëtist en de twee activisten trekken na een klein uur televisie dezelfde conclusie: geen probleem met mensen die aan hun gezondheid werken op het scherm, maar jammer dat het weer dikke mensen zijn. «Ook slanke koppels kunnen roken, te veel drinken of leven op afhaalmaaltijden», zegt Van Boeckel. «Da’s gezonde liefde in plaats van ‘Da’s dikke liefde’, dat had ik graag op tv gezien.»

‘Da’s dikke liefde’, elke maandag om 20.35 uur op Play4.

