‘Andermans zaken’ en goedkope kippen zijn de verrassingen van de week

Hoge cijfers deze week, en de populairste programma’s zien hun publiek alleen maar groeien.

‘Factcheckers’ ging van 1.247.709 naar 1.319.010 kijkers en werd op dinsdag ook afgetekend het best bekeken programma van de dag. ‘The Masked Singer’ bewees dat de uitstekende start (1.385.170‏‏) geen toeval was, en ook de aflevering van ‘Taboe’ over mensen met een opvallend uiterlijk deed het beter dan vorige week (1.433.167).

‏Het meest opvallende cijfer is echter dat van ‘Andermans zaken’, dat bij de start van het tweede seizoen bijzonder druk werd bekeken. Ter vergelijking: toen Kamal Kharmach in de herfst van 2020 met ‘Andermans Zaken’ op tv begon, haalde de eerste aflevering maar 820.955 kijkers en in heel het eerste seizoen kwam de reeks slechts één keer boven de 900.000 uit.

Ook de nieuwe jaargang van ‘Pano’ schoot goed uit de startblokken met een aflevering over het dierenleed in de pluimvee-industrie die bijna 700.000 kijkers haalde. Dat is niet alleen een stuk meer dan de reportage half december over Operatie Schone Handen in het voetbal (465.113), met dat cijfer had ‘Goedkoopste kip’ vorig seizoen enkel het geruchtmakende ‘Zonde van de Zonnepanelen’ (800.113‏) moeten laten voorgaan.

De top 25 van best bekeken programma’s

Week van vrijdag 21 tot en met donderdag 27 januari. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld)

1 TABOE EEN 1.474.755‏

2 THE MASKED SINGER VTM 1.424.075‏

3 FACTCHECKERS EEN 1.319.010‏

4 THUIS EEN 1.181.948‏

5 HET JOURNAAL (19U) EEN 1.147.903‏

6 ANDERMANS ZAKEN EEN 1.111.861‏

7 IEDEREEN BEROEMD EEN 1.069.129‏

8 SPORTWEEKEND EEN 873.050‏

9 DELPHINE, MIJN VERHAAL EEN 821.734

10 1 JAAR GRATIS EEN 784.000

11 BLOKKEN EEN 781.850‏

12 HET NIEUWS (19U) VTM 755.798‏

13 PANO EEN 694.251

14 #WEETIKVEEL EEN 636.000

15 VELDRIJDEN HOOGERHEIDE H EEN 623.047‏

16 HET JOURNAAL (13U) EEN 608.162‏

17 FAMILIE VTM 607.917‏

18 FC DE KAMPIOENEN EEN 603.629‏

19 FIRST DATES EEN 567.800‏

20 HECTOR EEN 563.985‏

21 DANCING WITH THE STARS PLAY4 558.620‏

22 VELDRIJDEN HOOGERHEIDE D EEN 511.109‏

23 DAGELIJKSE KOST EEN 502.737‏

24 VELDRIJDEN HAMME H EEN 494.012‏

25 DERTIGERS EEN 471.154‏