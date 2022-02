‘Andermans zaken’ ziet kijkers weglopen naar ‘De verraders’ en ‘De Verhulstjes’

Zoals wij trendwatchers al eens tegen elkaar zeggen: maandagavond is het nieuwe zondagavond. Terwijl Eén het einde van het weekend vrolijk blijft domineren – nu ook dankzij ‘Twee zomers’, dat met ruim 1,2 miljoen kijkers uitstekend van start ging – wordt er bij het begin van de werkweek voor elk paar ogen gevochten.

Gisteravond begonnen er maar liefst zes nieuwe programma’s, verdeeld over zowat alle zenders behalve Eén. De eerste aflevering van ‘De verraders’ (VTM) scoorde met net geen 700.000 kijkers zeer goed – ‘Cupido ofzo’ haalde een week eerder op maandagavond niet eens de helft daarvan (305.000). Ook ‘De Kasteelmoord’ (VTM), dat met enige vertraging en de groeten van de rechter op het scherm mocht komen, deed het later op de avond met 383.000 kijkers uitstekend.

Bij Play4 keerde ‘De Verhulstjes’ terug met een derde seizoen, dat zich ditmaal niet in Oostduinkerke of Saint-Tropez afspeelt, maar in Antwerpen. De ingrediënten zijn gelukkig wel nog steeds dezelfde: een bedenkelijk kijkende Gert, een schaterlachende Viktor, een hond die last heeft van zijn nieren – Marcel, niet Samson – en een onnoemelijke en alle PFOS-normen overschrijdende hoeveelheid gebakken eieren. Voor de eerste aflevering van de realitysoap ging een half miljoen mensen in de zetel zitten, wat vergelijkbaar is met de start van ‘De Verhulstjes Saint-Tropez’ eind augustus (519.000). Na ‘De Verhulstjes’ kwam de nieuwe en eerder voor de Ha! van Humo genomineerde komische dramareeks ‘F*** You Very, Very Much’, dat het met 202.000 kijkers niet slecht deed, zeker als je weet dat de serie al sinds een jaar op Streamz te bekijken is.

Ook nieuw: ‘Dat eet dan gelukkig zijn’, het programma op VTM2 waarin Bockie De Repper bij gewone mensen thuis gaat eten. De eerste aflevering haalde 136.000 kijkers, wat naar de normen van VTM2 uitstekend is, al was het niet echt veel meer dan het cijfer van ‘Pech onderweg’ vorige week op maandagavond (124.000).

Waar winnaars zijn, zijn er ook verliezers, en die zijn deze keer bij de openbare omroep te vinden. ‘Andermans zaken’ moest na de uitstekende scores van de eerste afleveringen – vorige week ging het programma zelfs boven het 1,2 miljoen – stevig inleveren: bedrijvendokter Kamal Kharmach kon nog 911.000 kijkers lokken. Op Canvas begon een docusoap over een Antwerpse voetbalclub die diversiteit hoog in het vaandel draagt en waar – zo vermoeden we toch – de supporters geen vuurpijlen naar elkaar gooien: ‘FC United City Pirates’. Maar ondanks alle goede intenties deed de reeks het met 78.000 kijkers een stuk minder dan het slot van ‘Sekswerkers’ een week geleden (295.000).

De tien best bekeken programma’s van maandag 7 februari

1 THUIS Eén 1.098.000

2 HET JOURNAAL (19.00) Eén 1.012.000

3 IEDEREEN BEROEMD Eén 964.000

4 ANDERMANS ZAKEN Eén 911.000

5 HET NIEUWS (19.00) VTM 789.000

6 DE VERRADERS VTM 690.000

7 FAMILIE VTM 614.000

8 FIRST DATES Eén 526.000

9 DE VERHULSTJES Play4 500.000

10 DERTIGERS Eén 488.000