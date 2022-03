‘Voor we afronden: hoe zit het met de stem?’, vroeg Dany Verstraeten, uitgestreken als een hotellaken. ‘Dat is een speciale vraag, meneer Verstraeten’, stamelde Conner Rousseau, die als zetelend voorzitter van een regeringspartij toch naar de nieuwsstudio was afgezakt voor een vraaggesprek over de kernuitstap. ‘Ik ben waarschijnlijk niet de eerste die u over ‘The Masked Singer’ aanspreekt?’, probeerde Verstraeten nog eens, alleszins de eerste om het in een nieuwsuitzending te proberen. Rousseau maakte zich ervan af: ‘Ik ben vooral bezig met de energieprijzen van morgen’. Wellicht was hij het ook niet gewend om de volwassene te moeten zijn in een gesprek. ‘We wensen in elk geval Konijn en de andere finalisten veel succes’, rondde Verstraeten zijn item over de energiecrisis dan maar af. De dystopische tijden die ik al meermaals had zien doorschemeren in ‘The Masked Singer’, hadden in aanloop naar de finale volop een aanvang genomen.

Lees ook Koen Wauters vroeg in ‘Oekraïne 12-12' niet naar het weer in Kiev of de kwaliteit van de koffiekoeken, en dat kunnen we enkel toejuichen ★★★½☆ Het format van ‘Restaurant Misverstand’ op Één zal als de wiedeweerga de wereld rondgaan, dat verzekeren we u ★★★★☆

Tegen het einde van dit uitgelezen feestprogramma, toen ik me al iets meer kon voorstellen bij die befaamde westerse decadentie waar ik recent zoveel over gehoord had, was ik merkbaar contrair geworden. Hoe vaker Niels Destadsbader herhaalde ‘dat dit dus lìve gezongen was’, hoe sterker ik daaraan ging twijfelen, en hoe extatischer de jury zich toonde, hoe meer ik de kracht van het understatement naar waarde begon te schatten. De hyperbool is een stijlfiguur als een andere, maar hier leek een contactverbod me toch stilaan onvermijdelijk. Toen Andy Peelman zich halfweg de finale rechtstreeks - want hij permitteert zich nogal wat - tot de kijker wendde met de mededeling ‘Wij staan niet recht omdat ons dat opgedragen wordt, lieve mensen’, moet ik iets van hoongelach hebben voortgebracht. Naar ik verneem schuilt er in Peelman een latent Oekraïne-strijder, maar als het aankomt op de grenzen van de geloofwaardigheid respecteren, blijft hij toch vooral een Rus in het diepst van zijn gedachten.

Het kijkersaantal dat ook dit seizoen met wekelijkse regelmaat en zonder valhelm beide frontale kwabben blootstelde aan ‘The Masked Singer’ - alsof hen niets kon gebeuren - was volgens de tabellen ongezien. Al een geluk dat kijkcijfers geen uitstaans hebben met kwaliteit, al vind ik de gedachte dat een aanzienlijk deel van die kijkersschare wellicht stemgerechtigd is al wat zorgelijker: tenslotte hebben ze ook mìjn toekomst in handen, voor zover die het conserveren nog waard is. Het penibelste aan ‘The Masked Singer’ is dan ook het toekomstperspectief dat het ons voorschotelt eens het erin slaagt school te maken met die fabelachtige kijkcijfers. Mogelijkerwijs is het al zover, want zonder ‘The Masked Singer’ ook geen ‘Marble Mania’, durf ik in mijn donkerste momenten weleens te denken, als ik even niet volop bezig ben een nooduitgang te houwen in de muur van mijn woonkamer.

Lees ook Ontdek hier al onze Dwarskijkers: De laatste ‘Andermans zaken’ was andermaal méér dan een zoveelste programma dat levens, of op maat gemaakte kasten, wil verbeteren ★★★★☆

Nu ja, misschien stelde een groot deel van die kijkers zich wel ten dienste van hun kroost, want her en der werd ook nu weer uitentreuren herhaald dat ‘The Masked Singer’ ook kinderen beoogde als doelgroep. Dat hoorde een verzachtende omstandigheid te zijn, en het verklaart alleszins het door merg en been gaande infantiele toontje dat je onafgebroken voor lief moest nemen wou je toerekeningsvatbaar het einde van een aflevering halen, maar tegelijk durfde ik te twijfelen aan zulke nobele bedoelingen. Het kind dat een gat in de lucht springt bij de onthulling van een bezwete, steunende Johnny Logan wil ìk alleszins de toekomst niet voorspellen. ‘Kijk Keano, dàt is nu Mister Eurovision.’ Weet Keano veel. Is het dan zo kwaad toe te geven dat ‘The Masked Singer’ nu al twee seizoenen een precedent betekent op vlak van verkleutering van de primetime? Dany, zeg jij ook eens iets.

Ondanks hun eerdere uitschakeling op onzuivere gronden, want élke wending in dit programma berust op onzuivere gronden, werden ook Aster Nzeyimana en Lize Feryn weer opgevoerd in hun gezamenlijke uitdossing als robots - al was het maar om je eraan te herinneren dat de VRT-nieuwsdienst ook niet langer vrijuit gaat. Hou moed, Jan Balliauw! Vòòr ‘The Masked Singer’ bevatte zo’n pak hoogstens een uitgedroogde jobstudent, en trof je zulke aanfluitingen der esthetiek enkel aan geposteerd voor de ingang van een pretpark, of probeerden ze je met veel misbaar een hamburgerkeet of een noodlijdende meubelzaak binnen te douwen. Nu kun je ze de volgende dag het nieuws zien lezen, of - wat eindeloos erger is - tegenover zo’n nieuwslezer een air van sérieux zien veinzen: aan het eind bleek in het konijn daadwerkelijk Conner Rousseau te zitten. ‘Ik heb er wel vergaderingen voor moeten verplaatsen’, hijgde die na. ‘We staan er alleen voor’, mompelde ik terwijl ik de laatste steen uit mijn nagelnieuwe nooduitgang beitelde. Aan de andere kant gaapte niets dan duisternis. Ik kon zweren dat het de toekomst was.