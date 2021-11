Andy Peelman presteerde het in ‘BV Darts’ op VTM2 een tijdlang de zes te verwarren met de negen: ook dát kan hij

Ik wil best geloven dat de dartsport in de lift zit, maar moet élke opwaartse trend dan gepaard gaan met een eigen format met bijbehorende BV’s aan lagerwal? Hoelang voor iemand bij VTM uitvlooit dat er statistisch meer coloscopieën worden uitgevoerd dan tien jaar geleden? Zo’n trouvaille kan bezwaarlijk niet tot een programma leiden. Al dan niet met Sergio.

Die plotse stuw in de vaart der volkeren heeft de dartsport, en dus ook ‘BV Darts’, vanzelfsprekend te danken aan de populariteit van Dimitri Van den Bergh – ‘Dancing Dimi’, zoals deze atleet op mensenmaat heet bij monde van zijn supportersschare, vooral wanneer dat tegen een zeker promillage aanleunt. Het was in zijn evenbeeld dat nu Kamal Kharmach, Andy Peelman en Jinnih Beels aantraden om voor een kijkend publiek aan het gooien te gaan. ‘Ik word doodongelukkig van het keurslijf van de politicus,’ liet Beels eerder dit jaar optekenen in Humo. Misschien wilde ze toen al haar kiespubliek voorbereiden op haar toetreding tot het Vlaamse schnabbeldom.

Aan darten kwamen de BV’s pas toe nadat ze eerst omstandig een zogeheten walk-on hadden verbeeld: met veel bombarie, nodeloze armgebaren en bijstand van een stuk of wat molenwiekende dansmariekes de zaal betreden. In het professioneel worstelen, de soort die volledig scenarieel verankerd is, zie je het ook. Ik krijg daar ook iets minder af te rekenen met plaatsvervangende schaamte, merkte ik, zelfs ondanks het daar heersende overaanbod manspersonen die lycra een aanvaardbare stijlkeuze vinden. De walk-ons hadden alleszins de toon gezet, want er bleef ook daarna voortdurend een soort lallerig sfeertje opstijgen uit dit programma. Dat leek geënt op het opgefokte publiekswezen dat usance is geworden bij professioneel darts, zij het hier kunstmatig aangelengd door een bataljon applausmeesters.

Met zoveel aandacht voor het vormelijke, draaide ‘BV Darts’ volgens mij minstens evenveel rond de aankleding als rond de inhoud. Dat er amper inhoud was, sterkte me in die overtuiging. In lijn daarvan torsten de deelnemers ook een bijnaam. Bij Peelman was afgeklopt op ‘The Engine’, ofschoon heersende uitstootnormen vooralsnog geen enkel effect kennen als het op hem aankomt – wie zapte tussen VTM en VTM2 kreeg donderdagavond twéé keer Andy Peelman. ‘De man die alles kan’, werd hij dientengevolge geschetst door Sean Dhondt.

Tijdens zijn wedstrijd tegen Beels presteerde Peelman het een tijdlang de zes op het bord te verwarren met de negen. Ook dát kan hij. Maar zelfs dan wordt er in ‘BV Darts’ vakkundig commentaar geleverd van het slag ‘Vooral die afzwaai naar de zestien verraadt toch wat verkramptheid.’ Kon ík al maar afzwaaien, dacht ik, maar toen hadden we nog een uur te gaan. Vreemd dat die commentatoren, onder wie Kim Huybrechts – de nummer twee van het Belgische darts, wat je blijkbaar al tot bijklussen noopt in ongeïnspireerde programma’s – voortdurend met de rug naar het spelverloop zaten. Overigens een aanbevelenswaardige houding.

‘Ga je blijven dartsen?’, vroeg Dhondt aan Beels na haar uitschakeling. Het werkwoord ‘darten’ kwam niet in ‘m op. ‘Zeker, ik ga blijven dartsen’, zei Beels. Graag zag ik over enkele maanden een soort stand van zaken waarin de waarachtigheid van die belofte nagegaan wordt. Bij nader inzien: laat maar.