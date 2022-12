Angstaanjagend weinig kijkers voor Conner Rousseau met zijn hoofd in een bak sprinkhanen

‘Vrede op aarde’ was voor veel Vlamingen een goede manier om ongemakkelijke gesprekken aan de feestdis te ontlopen. Ruim een miljoen mensen schakelden op 25 december om acht uur in, een half miljoen zette daarna de tv weer uit toen ‘Onder vuur’ begon. De talkshow haalt ook als één van de weinige programma’s min of meer dezelfde kijkcijfers als bij het vorige seizoen.

De finale van ‘The Voice’ op VTM eindigde onder de 700.000, terwijl jaargang zeven in mei 2021 - een periode waarin normaal gezien nochtans minder tv wordt gekeken - nog afklokte op 927.419 kijkers. Het tweede seizoen van ‘Het Hoge Noorden’ startte met 859.397 kijkers, twee jaar geleden had Annemie Struyf er in precies dezelfde week tussen kerst en nieuw 1.069.425.

Buiten de top 25 heeft ‘Tiny House Battle’ onderhand ook ‘tiny’ kijkcijfers: het begin was met 280.172‏ kijkers al niet geweldig, deze week bleven er nog 226.239 over. Ook opmerkelijk: slechts 97.000 mensen schakelden in om te volgen hoe Conner Rousseau in de BV-special van ‘Fear Factor’ zijn grootste angsten - na ‘een weekendje Molenbeek’ uiteraard - onder ogen moest zien.

Top 25 van best bekeken programma’s Week van vrijdag 23 tot en met donderdag 29 december. Kijkers op de dag van uitzending (live en uitgesteld) 1 VREDE OP AARDE EEN 1.025.525‏ 2 THUIS EEN 972.843‏ 3 HET JOURNAAL (19U) EEN 921.522‏ 4 SWITCH EEN 894.712‏ 5 HET HOGE NOORDEN EEN 859.397‏ 6 HET HUIS EEN 783.846‏ 7 BLOKKEN EEN 688.627‏ 8 THE VOICE VTM 684.462‏ 9 HET NIEUWS (19U) VTM 682.039‏ 10 VELDRIJDEN: DIEGEM CANVAS 678.437 11 FAMILIE VTM 606.754‏ 12 SPORTJAAR 2022 EEN 592.832‏ 13 ONDER VUUR EEN 592.420‏ 14 ERFGENAAM GEZOCHT VTM 580.000 15 IS ER EEN DOKTER IN DE ZAAL? EEN 555.745‏ 16 VELDRIJDEN. GAVERE EEN 536.375‏ 17 DURF TE VRAGEN EEN 536.692 18 HET JAAROVERZICHT EEN 533.000 19 VELDRIJDEN. MOL H. VTM 511.525‏ 20 HET JOURNAAL (13U) EEN 511.113‏ 21 CODE VAN COPPENS VTM 501.763‏ 22 FC DE KAMPIOENEN EEN 436.972‏ 23 DAGELIJKSE KOST EEN 416.639‏ 24 JAMES, DE MUSICAL PLAY4 370.000 25 WITSE EEN 358.800

‏