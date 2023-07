Anne De Baetzelier in ‘Tien om te zien’: ‘Ik dacht: ze gaan ons vervangen door Aaron Blommaert en Laura Tesoro, maar de oudjes mochten ook blijven’

U hebt het intussen vernomen, of vakkundig genegeerd: ‘Tien om te zien’ draait na dertien jaar afwezigheid weer op volle toeren. Anne De Baetzelier (58) en Willy Sommers (70) nodigen deze zomer onder meer Bazart, Metejoor, Camille, Clouseau en M-Kids – bestaan die nog? – uit naar de zeedijk van Westende.

HUMO Wat maakt ‘Tien om te zien’ na al die jaren nog steeds tot één van de best bekeken programma’s van de tv-zomer?

ANNE DE BAETZELIER «Muziek en ambiance aan zee, wat wil een mens nog meer? Het is ook een traditie: lang voor ‘Tien om te zien’ van start ging, stonden er al podia op de dijken van badsteden. Ik vierde als 18-jarige mijn diploma met een feestweek in Blankenberge. Samen met vriendinnen flaneerde ik op de dijk, en we passeerden een optreden van de enige echte Willy Sommers. Willy heeft de gewoonte om na elk concert zijn fans aan te spreken, dus hij kwam ook naar ons: ‘En meisjes, willen jullie op de foto?’ We durfden niet anders dan ja te zeggen (lacht).»

HUMO In 2008 viel het doek voor ‘Tien om te zien’. Hoe voelde jij je daar toen over?

DE BAETZELIER «Ik was vooral dankbaar dat het programma zo lang was meegegaan. We hadden in al die jaren fantastische artiesten kunnen boeken, onder wie wereldsterren als Lionel Richie, Bryan Adams, Bee Gees en Tina Turner. Ook boyband Take That, net voor de split in 1996. Dat was in de winter toen, en tienermeisjes stonden al van heel vroeg in de vrieskou, in de hoop een glimp van Robbie Williams op te vangen.

»Ik sprong een gat in de lucht toen VTM in 2021 na al die jaren een terugkeer aankondigde, in de vorm van een eenmalige special. Dankzij de goede kijkcijfers is ‘Tien om te zien’ sinds vorig jaar helemaal terug. En daar zijn heel wat Vlaamse artiesten erg blij mee.»

HUMO ‘Als de eerste rimpel opduikt, moet een vrouw al beginnen vrezen voor haar job,’ liet je onlangs in Het Laatste Nieuws optekenen. Was je verrast dat VTM jou terugvroeg?

DE BAETZELIER «VTM had naast ons ook het jonge duo Laura Tesoro en Aaron Blommaert opgetrommeld. Willy en ik dachten dat we nog één keer mochten presenteren en dat we het dan aan de jonge garde zouden moeten overlaten. Maar nee, de oudjes mogen blijven (lacht).

»Weet je, ik snap niet waarom een presentatrice er eeuwig als een poppemie moet blijven uitzien, terwijl een vrouw met ervaring niet meer aan de bak komt. Jammer, toch? Nu, ik ben niet de woordvoerder van presentatrices op leeftijd, hoor.»

HUMO Waarom ben net jij één van de weinige Vlaamse presentatrices boven de 50?

DE BAETZELIER «Ik denk dat ik, na al die jaren, onlosmakelijk ben verbonden met ‘Tien om te zien’. Willy en Anne, Anne en Willy: wij hóren bij het programma. Ik hoop dat we er nog een tijdje mee mogen doorgaan. Al is het ook niet de bedoeling dat ik het podium met een rollator bestijg (lacht).»

‘Tien om te zien’

VTM, vrijdag 28 juli, 20.35