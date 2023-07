‘Anne?’ klonk Koen Wauters bijna onzeker in ‘Zomerhit’, een programma dat al vijftig jaar vorm zonder inhoud biedt

Het is nooit gemakkelijk om een programma te bespreken waarvan de makers op geen enkel moment jou als doelpubliek in gedachten hebben gehad. Zulks is als Regula Ysewijn vragen wat ze van het hondenvoer vond, of Niels Destadsbader van humor. Er ís een publiek voor ‘Zomerhit’, het werd om de haverklap in beeld gebracht, als om me gerust te stellen, en dat publiek genoot zichtbaar. Alleen begreep ik niet waarvan.

We waren nog maar net door Niels en Siska Schoeters op gang gehiephiephiept – ‘Zomerhit’ schijnt dit jaar een halve eeuw oud – of daar werd ons al meteen ‘Summer Jam 2003’ tussen de wielen gestoken, in mijn herinnering van iemand featuring Vic Krishna en een champettersfluitje. Die iemand bleek DJ F.R.A.N.K. & The Underdog Project te heten, en zijn micro was de enige die aanstond. Er was publiek, er was playback, er was zelfs confetti; vijftig jaar vorm zonder inhoud, hiep, hiep, hiep!

Hoog tijd voor een deugddoend blokje reclame, moet Niels hebben gedacht en hij verwees het doelpubliek door naar VRT MAX, waar het de artiesten elke dinsdag en donderdag nóg beter kon leren kennen dankzij ‘Zomerhit Confessions’. Dat klonk als een OnlyFans-account, maar viel bij nadere inspectie tegelijk mee en tegen.

Intussen had ene Chérine het leven als kindvrouwtje bezongen tot beperkt enthousiasme van alle aanwezigen. Zij was één van de vier acts die in dit uurtje muzikale molestatie meedongen naar de hoofdprijs. Ze zal hem niet winnen.

Nadat we ook nog eens te bevatten hadden gekregen dat, in Niels’ woorden, ‘de queen of ‘Zomerhit’’ Belle Perez én voormalig ‘Regi Academy’-jurylid Olivia, samen goed voor vijf en één derde Zomerhits, nog voor de haan zou kraaien de krachten zouden bundelen, doemde Christoff op. Hij eerde de eerste winnaar, Will Tura, met een medley van drie van diens nummers of, zoals dat gaat bij medleys, met één strofe en één refrein van drie van diens nummers, te weten ‘Het kan niet zijn’, ‘Vergeet Barbara’ en ‘Mooi, ’t leven is mooi’. Een kniesoor die valt over het feit dat maar twee daarvan oorspronkelijk van Will Tura zijn.

In de niet eens besmuikt gestolen rubriek Crèmekaraoke reed Niels dan weer met Margriet Hermans door Blankenberge, waarbij herinneringen werden opgehaald aan het om ogen van uit en op hoorntjes te scheppen ‘The Ketchup Song’, aan een scheet uit Avignon die tot in Lyon lekker in een motorpak was blijven hangen en, geheel toevallig, aan de queen of ‘Zomerhit’.

Na de scheet, een verloren gevaren Ier en Hooverphonic, dat op twee blazers na, die men inderhaast achter de kassa van een Foot Locker vandaan had gesleurd, een pastelcover bracht van Christoffs helrode kostuum, kregen we de making of van de videoclip van Clouseaus ‘Anne’ met Siska Schoeters in de titelrol. Het resultaat werd over een akoestische versie op de zeedijk gesprenkeld, waarbij Koen Wauters de naam anders uitsprak dan vroeger: hij begon telkens lager dan hij eindigde, resulterend in een ietwat onzeker ‘Anne?’

Ook Camille zong iets en wint dus straks. Haar liedje was al het zoveelste met een zuiders sfeertje, maar ze onderscheidde zich door op een gegeven moment de trompetten naar de kroon te schetteren.

Na een dit keer uit een ander eind bulderende Margriet Hermans, de vergetelijke Katnuf en een naar de discoschlagers van de late jaren 70 knipogende Lissa Lewis, eindigde de avond zoals hij was begonnen: met een confettisalvo. En ik keek ademloos toe, wachtend op het moment dat Belle Perez dan wel Olivia zich plots zou zien geconfronteerd met een mondvol papier – helaas na eerst ademvol een uur ‘Zomerhit’ te hebben uitgezeten.